«Волонтером года» стал педиатр Павел Бережанский

Президент России Владимир Путин 5 декабря, в Международный день добровольцев, по видеосвязи принял участие в церемонии вручения премии «Мы вместе-2021». Глава государства объявил имя победителя в номинации «Волонтер года». Им стал врач-педиатр, заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы Павел Бережанский, создавший службу поддержки родителей, сообщает ТАСС.

Путин поддержал идею учредить международную волонтерскую премию за вклад в решение глобальных проблем, в том числе по борьбе с пандемией, в июне прошлого года во время встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Также президент заявил о поддержке инициатив по развитию волонтерства, в том числе по страхованию добровольцев. «Личное, глубокое понимание проблем, болевых точек все чаще выводит добровольческие инициативы на новый уровень, уровень принятия системных государственных решений. Конечно, я поддержу все ваши начинания, в том числе в органах государственной власти по поддержке волонтерского движения, в том числе это касается страхования добровольцев», — цитирует агентство президента.

Он также подчеркнул, что форум «Мы Вместе» — это «форум реальных дел, хороших, добрых проектов, в том числе к предстоящим новогодним праздникам.

