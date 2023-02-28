В России построят сеть современных кампусов. Как они изменят жизнь студентов и регионов?

До 2030 года по национальному проекту «Наука и университеты» в России будет создана сеть из 25 современных кампусов. Идея в том, чтобы создать студентам и молодым ученым комфортные условия для занятий, работы и жизни. На территории кампусов разместятся удобные общежития, современные лаборатории, пространства для проектирования и моделирования, коворкинги, библиотеки, места для прогулок и спортивных занятий. Такие студенческие городки должны стать точками притяжения для талантливой молодежи России и зарубежья. Но это не единственная задача кампусов, подробнее — в материале «Ленты.ру».

Созданные по нацпроекту «Наука и университеты» современные кампусы при университетах должны решить сразу несколько задач. Прежде всего это инвестиции в развитие науки — способ поддержать молодых ученых и преподавателей, а также увеличить количество студентов, которые подключаются к прикладным и фундаментальным разработкам.

В результате строительства 25 новых кампусов в России появятся дополнительные места для комфортного проживания и учебы студентов и аспирантов. Инфраструктура каждого будет заточена на подготовку специалистов, которые нужны именно в этом регионе. Все проекты разрабатываются как продолжение территориальных стратегий социально-экономического развития.

По словам председателя правительства России Михаила Мишустина, кампусы «являются точками роста не только для самого вуза и города, в котором он находится, но и для всего региона».

«Проект позволит повысить инвестиционную привлекательность и научно-образовательный потенциал регионов — кампусы станут точками притяжения для студентов, молодых ученых и бизнеса, где они смогут реализовать свои идеи и найти единомышленников. Кроме того, во многих регионах высокотехнологичная инфраструктура должна объединить сразу несколько вузов, что позволит не только получать академические знания, но и расширить круг общения, интересов и творческого самовыражения», — отметил замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук. По его словам, «в условиях глобализации и развития технологий студентам необходимо отвечать на актуальные вызовы». Поэтому новые университетские кампусы должны способствовать «продуктивности, концентрации и выработке креативных идей у студентов» и «развиваться в тесной связке с городом и его жителями».

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Амбициозная задача

Программа по созданию по нацпроекту «Наука и университеты» сети университетских кампусов стартовала по поручению президента России Владимира Путина в 2021 году. Для отбора проектов была создана Межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители Минфина, Минэкономразвития, Минстроя, ВЭБ.РФ, некоммерческих организаций, профессиональных экспертных сообществ и депутаты Государственной Думы.

В 2021 году из 27 заявок было отобрано восемь — от университетов из Томска, Калининграда, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска, Москвы, Новосибирска и Уфы. На базе этих кампусов планируется создать более 25 тысяч мест для проживания студентов и преподавателей, более 20 тысяч квадратных метров новых учебных и научных корпусов. Общая площадь кампусов составит более 1,1 миллиона квадратных метров.

В 2022 году в конкурсе участвовало уже 39 заявок, победителями стали девять проектов из Самары, Перми, Южно-Сахалинска, Иваново, Архангельска, Тюмени, Хабаровска, Великого Новгорода, а также федеральной территории Сириус (Краснодарский край, научно-технологический университет «Сириус»). В этих кампусах будет жить более 36 тысяч студентов и преподавателей, для них построят более 130 исследовательских лабораторий. Общая площадь кампусов составит более 1,1 миллиона квадратных метров.

По каждому проекту проводится четыре экспертизы: отраслевая — Минобрнауки России, строительная — Минстрой России, юридическая и финансово-экономическая — ВЭБ.РФ.

«Создание кампуса, без всякого преувеличения, — это сверхамбициозная задача для региона. И во многом победа в отборе — своего рода аванс. Потому что достичь мирового уровня — это не только трудное строительное решение, но и особого рода перестроенная по-другому деятельность ключевых научных и образовательных организаций», — сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков на установочной сессии с регионами, победившими во втором отборе.

Правительство и Минобрнауки завершают разработку базового стандарта — основных принципов, индикаторов и показателей, на которые нужно ориентироваться при строительстве кампусов. В частности, речь идет об использовании отечественных технологий информационного моделирования. Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что необходимо интегрировать российские системы проектирования и эксплуатации с этапа запуска региональных проектов.

От Калининграда до Сахалина

17 кампусов, которые проектируются или строятся сейчас по национальному проекту «Наука и университеты», расположены в разных регионах страны. В Калининграде якорным вузом стал Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта. Здесь появятся три учебных комплекса — «Биомед», «Институт высоких технологий» и «Высшая школа философии и социальных наук», а также конференц-комплекс, два общежития и другие объекты. Общая площадь построек составит около 110 тысяч квадратных метров.

На территории кампуса МГТУ им. Н.Э. Баумана в Москве появятся два исследовательских центра, Кластер цифровой трансформации, Квантум парк, Инновационный хаб, Конгресс-центр, два общежития с общественными пространствами «Спектр» и «Стрела» и другие объекты. В трех новых учебных корпусах — технологическом, транспортно-технологических систем, биомедицинских систем и технологий — будут работать 27 специализированных исследовательских лабораторий. Общая площадь объектов кампуса составит 169 тысяч квадратных метров. Первые два новых корпуса были введены в эксплуатацию в декабре 2022 года.

Кампус СахалинTECH на базе Сахалинского государственного университета будет состоять из двух объектов — научно-образовательного центра и студенческого городка из трех девятиэтажных общежитий, соединенных между собой. Здесь смогут жить и учиться 1500 студентов и аспирантов.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сахалинский проект — это очень хороший пример того, как строительство кампуса помогает использовать наработки местных ученых для раскрытия потенциала всего региона. «Проект поможет нам сконцентрироваться на развитии уникальных направлений, которые являются визитной карточкой Сахалинского госуниверситета. Это все, что связано с изучением моря, нефтегазовой отраслью и альтернативной энергетикой, климатической повесткой, общественными науками и лингвистикой. В силу своего географического расположения регион обладает уникальными научными наработками в исследовании аквакультур и использовании водных биоресурсов», — рассказал «Ленте.ру» пресс-секретарь СахГУ Александр Бахарев.

На базе университета действует Климатический центр и специальный карбоновый полигон, где исследуют влияние различных форм углерода на природные экосистемы. В последние годы активно ведутся разработки в области производства водородной энергетики. Здесь большое поле деятельности для молодых ученых.

Строительство современного кампуса позволит сократить отток талантливой молодежи и сделать Сахалин максимально привлекательным в глазах абитуриентов со всех концов страны. «Мы рассчитываем, что эти ребята в дальнейшем станут высококвалифицированными специалистами и останутся жить на островах, получив рабочие места с достойной заработной платой», — заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

В партнерстве с бизнесом

Строительство кампусов по нацпроекту «Наука и университеты» ведется на условиях государственно-частного партнерства. Ведь бизнес тоже заинтересован в развитии регионов и подготовке квалифицированных специалистов.

Например, по проектам, которые были выбраны во вторую волну на конкурсе 2022 года, структура финансирования выглядит следующим образом, рассказал на заседании правительства в декабре 2022 года министр Валерий Фальков: «Частные инвестиции — 45,9 процента, федеральный бюджет — 44,8 процента, региональные инвестиции — 9,3 процента».

По его словам, «создание кампусов — один из важнейших проектов для научно-технологического развития, привлечения талантливой молодежи, обеспечения технологического суверенитета страны».

Узнать больше о строительстве кампусов можно на портале прокампус.рф.