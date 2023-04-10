Профилактика и диспансеризация. Как в России борются с сердечно-сосудистыми заболеваниями?

Каждому гражданину России раз в несколько лет можно и нужно проходить диспансеризацию. Один из ключевых ее моментов — проверка сердечно-сосудистой системы, проблемы с которой, к сожалению, довольно часто встречаются у людей любого возраста. Почему так важно заботиться о сердце и сосудах и как это делать правильно — рассказывают эксперты.

Согласно статистике, в России от сердечно-сосудистых заболеваний каждый год умирает один миллион человек. Число таких заболеваний во всем мире также неутешительно — причиной примерно каждой третьей смерти становятся проблемы с сердечно-сосудистой системой. По словам генерального директора НМИЦ кардиологии им. Е.И. Чазова Минздрава России, академика РАН Сергея Бойцова, наиболее частым сердечно-сосудистым заболеванием считается артериальная гипертония. На втором месте — атеросклероз и такое его осложнение, как ишемическая болезнь сердца. За ними следует нарушение сердечного ритма и сердечная недостаточность — это осложнение артериальной гипертонии и атеросклероза. Также довольно часто встречаются инфаркт миокарда и инсульт. Эксперт отмечает, что именно эти заболевания в совокупности обуславливают большинство летальных исходов в целом.

При этом Сергей Бойцов обращает внимание на тот факт, что чаще такие заболевания встречаются у людей старшего поколения. В России средний возраст пациентов, у которых диагностируют инфаркт миокарда, — 64 года. Однако болезни, которые приводят к такому исходу, зарождаются раньше: вероятность развития гипертонии и атеросклероза начинает расти после 40 лет.

«При этом проблемы нарушения липидного обмена, то есть повышение уровня холестерина, а главное — появление ожирения, сдвинулись с прежних 35 лет в юношеский возраст и даже в детский. То есть метаболические изменения помолодели, а возраст развития сердечно-сосудистых заболеваний остался прежним», — предупреждает академик РАН. В качестве причин того, что такие проблемы «молодеют», эксперт указывает курение, низкую физическую активность, ожирение и в целом нерациональное питание с избыточным количеством жиров и углеводов.

Что касается проявлений сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероз выявляют по повышенному уровню холестерина в крови, артериальную гипертонию — по повышенному артериальному давлению. Но для того чтобы выявить эти изменения до появления серьезных симптомов, которые начинают снижать качество жизни, нужно измерять эти показатели. Сделать это можно во время диспансеризации — она специально создана для того, чтобы подобные изменения выявлять своевременнее, рассказал Сергей Бойцов.

Диспансеризация — выход из ситуации

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» сегодня в России каждый гражданин может пройти диспансеризацию. С 18 до 39 лет ее рекомендуется проходить раз в три года, а далее — ежегодно. Также каждый совершеннолетний россиянин может раз в год вне зависимости от возраста проходить профосмотр.

«Профосмотр — это ядро первого этапа диспансеризации, а диспансеризация — это профосмотр плюс дополнительные скрининги. Если их соотносить, то до 39 лет у нас ежегодный профосмотр и раз в три года диспансеризация, а начиная с 40 лет — ежегодная диспансеризация. Так что у нас созданы все условия для того, чтобы каждый мог прийти ее раз в год и проверить состояние своего здоровья в поликлинике по месту жительства», — рассказала ранее член-корреспондент РАН, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины и главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

Профилактический осмотр предполагает ежегодное обследование с целью раннего выявления рисков. В него входит анкетирование, расчет индекса массы тела, окружности талии, измерение артериального давления, определение сердечно-сосудистого риска, осмотр врачом акушером-гинекологом, а также проверка уровня сахара и холестерина в крови. Кроме того, доступно проведение флюорографии легких, ЭКГ и измерение внутриглазного давления.

На диспансеризации к профосмотру добавляются скрининги, направленные на выявление рака, краткое профилактическое консультирование и другие обследования.

После завершения профилактического медицинского осмотра или диспансеризации человека ждет прием терапевта, который расскажет о выявленных заболеваниях и имеющихся факторах риска.

Для дополнительного обследования и уточнения диагноза проводится II этап диспансеризации. Полный список обследований зависит от пола, возраста, наличия отклонений по итогам проведенных исследований, а также результатов анкетирования.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

По словам Драпкиной, система диспансеризации разработана в результате тщательного анализа самых лучших мировых практик, и ее главная цель — выявить факторы риска и серьезные заболевания на ранней стадии. К ним относятся хронические неинфекционные заболевания, которые могут привести к ранней смертности — это заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких и онкологические заболевания.

При этом диспансеризация в первую очередь нужна для того, чтобы помогать людям, и не стоит бояться идти к врачу из-за страха выявить какую-то запущенную проблему. Врачи обязательно помогут и в такой ситуации не оставят пациента с болезнью один на один. Как рассказала Оксана Драпкина, если у пациента выявляется хроническое неинфекционное заболевание, диспансеризация перетекает в диспансерное наблюдение за найденной проблемой.

Без такого наблюдения могут начаться осложнения: например, артериальная гипертензия без лечения может привести к инсульту, а ишемическая болезнь сердца — к инфаркту, поэтому врач и пациент должны действовать так, чтобы не допустить такого исхода.

«Здесь нужно следовать здравому смыслу и понимать, что для того, чтобы сохранить здоровье, — а это самое главное, наш самый ценный ресурс — необходимо его проверять и сделать это частью своего плана на год», — подчеркнула Драпкина.

Именно поэтому борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями — одна из первоочередных задач национального проекта «Здравоохранение». Для этого в медицинские центры активно поставляют самое современное оборудование, модернизируют саму систему борьбы с такими заболеваниями, а также мотивируют россиян к повышению физической активности, правильному питанию и заботе о своем здоровье. Так, отличным вариантом, чтобы встать на путь оздоровления и продления жизни, может стать диспансеризация.

Чтобы пройти диспансеризацию, нужно обратиться в регистратуру поликлиники по месту жительства с паспортом и полисом ОМС. Также можно записаться через кол-центр или сервис «Мое здоровье» на портале «Госуслуги».

