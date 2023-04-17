В российских городах началось масштабное благоустройство. Где ждут перемен?

Что благоустраивать в первую очередь в городских и сельских поселениях, предлагают выбрать их жителям с помощью всероссийского онлайн-голосования. Для рассмотрения предлагается около пяти тысяч разных объектов — парков, скверов, набережных, бульваров, пляжей, зон отдыха, исторических районов. Каждый россиянин может повлиять на решение, какой объект нужнее для комфортной жизни.

Выбор миллионов

В прошлом году почти 11 миллионов человек из 84 российских регионов выразили свою волю относительно того, как обустраивать городскую среду по месту своего жительства. С учетом их выбора в этом году муниципальные власти реализуют более пяти тысяч разных проектов по благоустройству городских и сельских поселений.

Возможность определять приоритеты с помощью голосования по выбору объектов благоустройства на единой общероссийской онлайн-платформе za.gorodsreda.ru россияне получили в 2021 году. Тогда этой возможностью воспользовалось почти 10 миллионов человек. В прошлом году число голосующих увеличилось больше чем на миллион человек.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В этом году Всероссийское онлайн-голосование будет проходить с 15 апреля по 31 мая. Проголосовать можно на портале za.gorodsreda.ru, зарегистрировавшись через подтвержденную запись в «Госуслугах» или по подтвержденному номеру телефона, а также на самом портале «Госуслуг».

Около пяти тысяч объектов представят на выбор жителям полутора тысяч с лишним муниципальных образований всех субъектов Российской Федерации.

Каждый гражданин страны старше 14 лет сможет отдать свой голос за ту или иную общественную территорию или дизайн-проект по благоустройству

Объекты, за которые проголосует наибольшее количество граждан, будут благоустроены в приоритетном порядке в следующем году. Таким образом россияне могут повлиять на решения, от которых зависит облик их городов, комфорт и качество жизни, развитие региона своего проживания. А кто лучше самих горожан знает, что им нужнее? Благодаря голосованию власти получат ориентиры, чтобы понять, чего ждут от них люди, и инструмент, с помощью которого можно учесть пожелания и потребности населения.

«Важно обеспечить максимально широкое информирование о голосовании. Оно дает хорошую возможность сделать собственный город либо поселок комфортнее и удобнее для жизни», — сказал председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Инициатива сверху

Налаживание эффективной обратной связи с жителями стало одной из основных задач федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Запланировано вовлечь граждан в процесс благоустройства городов так, чтобы доля активного населения составляла не менее 30 процентов.

Нацпроект «Жилье и городская среда» стартовал в 2018 году по инициативе президента России Владимира Путина.

«Нам нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города и поселки, — подчеркнул российский президент. — При этом важно, чтобы они сохранили свое лицо и историческое наследие» президент России Владимир Путин

Проект аккумулирует и направляет инициативы, нацеленные на то, чтобы сделать российские города более комфортными для жителей, преобразить их облик, повысить индекс качества городской среды, чтобы людям разного возраста было одинаково приятно жить, работать и активно отдыхать.

Если власти будут лучше знать предпочтения жителей, это позволит формировать по-настоящему полезные городские пространства для проведения досуга. Такие объекты городской среды станут новыми точками роста для муниципальных образований, придадут импульс их развитию. Общественные пространства нового формата не просто помогают украсить города, а формируют новый культурный и социальный уровень жизни местных жителей, открывают новые экономические возможности.

Востребованные общественные пространства стимулируют развитие предпринимательства и туризма, открывают новые возможности для бизнеса и создания дополнительных рабочих мест. И все вместе это способствует увеличению бюджетных доходов, а значит, обеспечивает средства для дальнейшего развития и улучшения жизни горожан.

С момента запуска федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в России было реализовано более 55 тысяч проектов по благоустройству. Это 22 609 общественных пространств, 32 774 благоустроенных дворов.

За 2022 год было благоустроено свыше 11 тысяч объектов: 5 265 общественных и 5 798 дворовых территорий.

Даже в непростые нынешние времена реализация нацпроекта «Жилье и городская среда» идет опережающими темпами — например, по итогам 2022 года план по благоустройству общественных территорий был выполнен на 102 процента. Это наглядно демонстрирует, что повышение уровня комфорта и безопасности городской среды остается в числе важнейших государственных приоритетов.

Пространства возможностей

В качестве объектов первоочередного благоустройства участники онлайн-голосования чаще всего выбирают парки, скверы, набережные и центральные районы городов с исторической застройкой.

В Белоярском — одном из городов Ханты-Мансийского автономного округа — горожане проголосовали за обустройство набережной Сэй Пан («Песчаный берег» в переводе с языка хантов), которая теперь стала излюбленным местом отдыха. Это уникальное общественное пространство, оформленное с местным колоритом. Например, крайняя западная точка набережной заканчивается беседкой в виде золотого дома Торума – верховного божества у народов ханты и манси. А сцена, где проводят городские праздники, выступления артистов и выставки, похожа на шаманский бубен. Тропинки и пешеходные дорожки названы на языках коренных народов.

На набережной устроены места для активного отдыха детей и взрослых, с игровой площадкой и веревочным парком, в прогулочной зоне обустроены площадки для пикников. Изюминкой парка стала историко-этнографическая зона, где обустроена этнодеревня с экспозициями, посвященными оленеводству и рыболовству.

В Белоярском набережную называют народным проектом, поскольку горожане принимали активное участие не только в его обсуждении, но и в работах по подготовке территории для благоустройства. Думается, общественный энтузиазм сыграл немалую роль в том, что набережная в Белоярском стала в 2019 году одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Фото: dobro.ru

В селе Левокумское Ставропольского края жители через онлайн-голосование выбрали благоустройство центральной части села. Парковые аллеи, которые оставались заброшенными на протяжении 20 лет, теперь притягивают не только сельчан, но и жителей соседних сел и районов.

Здесь появились спортивная площадка для игры в мини-футбол и мини-гольф, волейбол, большой теннис и баскетбол, тренажерная зона, игровой и веревочный городки для детей. Скульптурные композиции, изображающие головы Черномора и Богатыря, дуб у Лукоморья, грот с Демоном украшают тематические аллеи, посвященные произведениям Пушкина и Лермонтова. Композиции с бронзовыми скульптурами русских классиков стали местом для проведения тематических творческих вечеров, школьных конкурсов чтецов.

По желанию жителей села в парке создали зону отдыха для людей старшего поколения, получившую название «Сквер золотого возраста». На входе в сквер установили бронзовую скульптуру святых Петра и Февронии в честь празднования Всероссийского дня семьи, любви и верности.

Одной из достопримечательностей обновленного центра села стала иллюминация в парке: по вечерам гуляющие могут любоваться красивой подсветкой деревьев, скульптур, беседок. Но больше всего впечатляет интерактивный светомузыкальный фонтан — это настоящее шоу, который к тому же зритель может сам регулировать с помощью пульта управления.

Фото: dobro.ru

Привлечь внимание

Узнать о возможностях, которые предоставляет Всероссийское онлайн-голосование по выбору новых объектов благоустройства, помогают волонтеры. В прошлом году в эту нужную работу включилось больше 51 тысячи человек.

«Волонтеры помогали местным жителям определиться со своим голосом, консультировали по объектам и предоставляли возможность проголосовать через специальное мобильное приложение, — рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько. — Не все граждане владеют онлайн-технологиями, и тут помощь волонтеров неоценима, в прошлом году больше половины голосов участников организаторы получили именно через мобильное приложение волонтеров».

«Один из главных моментов в реализации проекта — это вовлечение жителей, — отметил Кирилл Антонов, исполнительный директор Ассоциации волонтерских центров. — В этом важную роль играют именно волонтеры, которые помогают организовать и провести сопутствующие голосованию мероприятия, привлекают жителей к участию в голосовании, рассказывая о проекте в их населенных пунктах». По словам Кирилла, волонтерами благоустройства становятся люди самых разных возрастов, но всех их объединяет одно: неравнодушное отношение к месту, где они живут, желание сделать его более современным, красивым и комфортным.

Любой россиянин старше 14 лет может внести вклад в благоустройство своего города или села и стать волонтером для поддержки общественно значимого проекта — Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства. Для этого необходимо зарегистрироваться в качестве волонтера благоустройства на сайте dobro.ru. Затем пройти онлайн-курс на Добро.Университет. Получить экипировку и задание. Приступить к работе в общественных местах своего города с 15 апреля по 31 мая.

Айта Манджиева из поселка Шарнут в Калмыкии в прошлом году стала волонтером, чтобы помочь своим землякам определиться, какой проект благоустройства они хотели бы выбрать онлайн-голосованием. Несмотря на то что ее физические возможности ограничены из-за ДЦП, девушка отдала много сил, разъясняя, для чего нужно голосование, как принять в нем участие, помогая разобраться с новыми технологиями людям старшего поколения. Активную гражданскую позицию Айты и личный вклад в пропаганду и популяризацию онлайн-голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2023 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», отметило в своем благодарственном письме министр ЖКХ и энергетики Республики Калмыкия Виктория Мангутова.

Фото: dobro.ru

Зарегистрироваться в качестве волонтера очень просто на самой большой платформе добрых дел в стране — ДОБРО.РФ. «Мы специально открываем волонтерскую вакансию за месяц до начала голосования, чтобы все успели пройти обучающий курс на платформе и подробный инструктаж на базе наших ресурсных центров развития добровольчества во всех регионах и муниципалитетах, где будет проходить голосование», — пояснил Кирилл Антонов.

С 15 марта, когда открылась регистрация для волонтеров, уже более 30 тысяч человек подали заявки, чтобы помочь провести Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства.

«Мы планомерно работаем для достижения цели, определенной президентом, — в полтора раза повысить качество городской среды к 2030 году. По нацпроекту "Жилье и городская среда" уже благоустроено более 55 тысяч объектов: порядка 22,5 тысячи общественных пространств и 32,5 тысячи дворов. — Важно, что нам удалось разработать и внедрить эффективный инструмент, который позволяет людям влиять на ход преобразований и выбор приоритетов в части благоустройства. Уже третий год подряд мы проводим Всероссийское голосование — в нем участвует все больше россиян, неравнодушных к тому, какими будут их родные города и поселки», — заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.