«Я очень переживала» Россиянки недостаточно серьезно относятся к женскому здоровью. Чем это грозит?

Тема женского здоровья до сих пор окружена многочисленными мифами и табу. Бороться с этим помогает актуальная медицинская информация и регулярное посещение специалиста по женскому здоровью. «Лента.ру» выяснила, что должно включать ежегодное обследование, и почему проводить его так важно.

Каждый в теории знает, что болезнь легче предотвратить или вылечить в начальной стадии. Но на практике только четверть россиянок от 18 до 45 лет обращаются к специалисту по женскому здоровью сразу же при появлении первых тревожных симптомов. Остальные надеются, что недомогание «пройдет само». Об этом говорят данные исследования «Индекс женского здоровья», которое ВЦИОМ ежегодно проводит совместно с фармацевтической компанией «Гедеон Рихтер».

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Почему так происходит? Мы задали этот вопрос читательницам «Ленты.ру» и сегодня хотим поделиться историей Татьяны из Подмосковья:

«Мне 31 год, получилось так, что перерыв между двумя последними визитами к женскому специалисту длился больше пяти лет. Все это время я прекрасно понимала, что это неправильно, но все равно раз за разом откладывала обследование. Предлогов всегда было предостаточно — то времени нет, то сдача проекта на носу, или далеко ехать, погода отвратная, а еще «вот сделаю эпиляцию, а потом уже пойду на осмотр». Я заметила, что чем больше времени проходило с последнего визита, тем меньше мне хотелось снова проходить обследование. Хотя на самом деле ничего страшного в этом нет.

Но наконец все сложилось. У меня была неожиданная задержка, и я перенервничала из-за этого. А потом поняла, что это знак, пора начинать заботиться о себе, а не откладывать все постоянно на потом. И я записалась на прием.

Должна сказать, что есть большая разница — обращаться к специалисту с определенной проблемой или приходить на профилактический осмотр. Еще никогда мое состояние не рассматривалось так обстоятельно и всесторонне».

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Раз в год — это закон

Понятно, что пауза в пять с лишним лет — это очень много. А как правильно? Насколько часто нужно посещать специалиста по женскому здоровью?

«С началом половой жизни посещения специалиста должны стать регулярными. Здесь одно простое правило: раз в год — даже при отсутствии жалоб. Многие заболевания протекают бессимптомно. Плановый профилактический осмотр поможет диагностировать болезнь на начальной стадии и определить своевременный курс лечения», — отмечает специалист по женскому здоровью Лидия Петровская. Беременные и те, кто планирует родить ребенка, посещают консультации по своему расписанию.

Очень важно выработать у себя привычку посещать специалиста по женскому здоровью регулярно, даже если ничего не болит. Фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер» каждую третью неделю апреля проводит социальный проект «Неделя женского здоровья». Этот проект помогает снять табу на обсуждение «этих» тем и позволяет больше узнать о работе и потребностях женского организма, возможностях современной медицины и контрацепции

«Плановый осмотр раз в год помогает женщине поддерживать свое здоровье в долгосрочной перспективе. Только так можно профилактировать острые и хронические заболевания, а также выявлять предраковые состояния на самых ранних стадиях», — считает эксперт-консультант Елена Лукьянова.

Какие анализы нужно сдать для профилактики

«Так как я давно не была на приеме, мне сразу дали направления на анализы. Я сдала ПАП-тест, который позволяет выявить атипичные клетки, мазки на микрофлору и венерические заболевания, сделала УЗИ органов малого таза. Я очень переживала, пока ждала результатов, но в итоге все обошлось — анализы оказались хорошими», — поделилась Татьяна.

Набор анализов в каждом конкретном случае будет зависеть от решения специалиста

«Для минимального профилактического осмотра органов малого таза женщине достаточно пройти осмотр и сдать анализы, которые ей назначат. Это могут быть мазки на цитологию (ПАП-тест), микрофлору и ЗПП. Если по результатам специалист не увидит никаких отклонений, то этого может быть достаточно», — отмечает Елена Лукьянова. Однако если у пациентки есть жалобы, которые соответствуют картине того или иного заболевания, могут быть назначены дополнительные обследования.

«Я была уверена, что мне обязательно нужно проверить гормональный фон, но оказалось, что это обследование никто не делает на всякий случай», — рассказала Татьяна. С точки зрения специалистов, это неинформативно и бесполезно. «Нет никакого смысла сдавать анализы на гормоны просто так, при нормальном цикле, отсутствии жалоб и отклонений по результатам осмотра и базовых анализов», — говорит эксперт.

Как подготовиться к осмотру?

«Я так давно не была у специалиста по женскому здоровью, что немного растерялась на этапе подготовки. Есть моменты, которые обязательно нужно учитывать, я даже составила себе небольшой список, — рассказывает Татьяна.

Во-первых, для осмотра подходит не каждый день, об этом нужно помнить при записи. Лучше всего посетить специалиста по женскому здоровью сразу после окончания менструации или за два-три дня до ее начала. В эти дни иммунитет падает и медикам проще обнаружить скрытые инфекции. После приема антибиотиков нужно сделать паузу в две недели, а после полового контакта выждать не менее двух дней вне зависимости от того, использовали вы презерватив или нет. Иначе анализы могут быть недостоверными.

Во-вторых, к гигиене нужно подойти ответственно, но не перестараться. Вполне достаточно принять душ с обычным мылом. Нельзя пользоваться специальными лечебно-профилактическими или антибактериальными средствами гигиены, интимными дезодорантами, присыпками и тем более спринцеваться. Все это может повлиять на результаты анализов».

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Как выбрать оральные контрацептивы

«Я шла на прием к специалисту по женскому здоровью, чтобы проверить, все ли со мной в порядке, ведь была задержка. Заодно решила убедиться, что выбрала правильный препарат для контрацепции. Я планировала купить себе таблетки, которые уже принимает моя подруга, они ей очень хорошо подошли. Однако оказалось, что так делать ни в коем случае нельзя», — вспоминает Татьяна.

Оральные контрацептивы — это рецептурные препараты, выбирать их самостоятельно или принимать то, что выписали другому человеку, — опасная идея

Еще в 70-е годы прошлого века оральные контрацептивы начали разделять в зависимости от фенотипа, то есть гормональной и биологической конституции женщины. Говоря совсем простым языком, миниатюрной блондинке с пышными формами подойдут одни препараты, а высокой девушке спортивного телосложения — совсем другие.

При назначении контрацептивов, специалист учитывает множество факторов, например, возраст, состояние репродуктивных органов, волос и кожи, особенности цикла и многое другое. А сами препараты варьируются в зависимости от дозировки гормонов — кому-то нужно больше, а кому-то меньше. Есть противозачаточные, которые помогают в профилактике и лечении некоторых заболеваний, включая эндометриоз, и могут уменьшить акне.

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«Препаратов на рынке много и это не просто так — они решают абсолютно разные задачи. Я даже не хочу пытаться вникнуть в это самостоятельно, для этого есть профессионалы. В итоге я приобрела противозачаточные таблетки, которые мне выписали на приеме», — рассказала Татьяна.

«Консультация специалиста необходима всем, кто собирается принимать оральные контрацептивы. Нужно убедиться, что репродуктивная система в норме, и прием гормональных препаратов не противопоказан. Это особенно важно совсем для молодых девушек, которые только начинают вести половую жизнь. Специалист объяснит, как отслеживать свое состояние после начала приема и на какие симптомы следует обращать внимание», — пояснила Елена Лукьянова.

Важно проконтролировать реакцию организма на контрацептивы, и при необходимости корректировать терапию. Если некоторые возможные побочные эффекты не исчезнут за три месяца, нужно прийти на прием и подобрать другой препарат

«Не надо терпеть неудобства или отказываться от посещения специалиста по женскому здоровью, он выслушает ваши жалобы и на их основе назначит новое средство», — говорит эксперт.

Что еще обсудить со специалистом по женскому здоровью?

На самом деле специалист по женскому здоровью оценивает гораздо более широкий спектр симптомов, чем кажется на первый взгляд. С ним можно обсудить пресловутый ПМС и дискомфорт во время месячных, снижение работоспособности, ухудшение состояния волос или кожи и многое другое.

«Наша задача заключается еще и в том, чтобы дифференцировать симптомы: ведь не всегда жалобы пациента связаны только с репродуктивной системой, часто необходимо подключать других специалистов. Все зависит от характера недомоганий и результатов исследований, которые мы назначаем», — говорит эксперт Елена Лукьянова.

Фото: Shutterstock / Fotodom

«Визит к специалисту оказался для меня полезным и довольно информативным. Мне подобрали противозачаточные таблетки и дали рекомендации по улучшению состояния кожи. Я вышла из кабинета окрыленная — больше не нужно было бояться, что у меня могут найти какое-то заболевание. Я сразу же установила в телефоне напоминание, что надо пройти очередное обследование в апреле 2024 года.

Могу сказать, что после общения со специалистом я стала внимательнее прислушиваться к своему телу и заботиться о себе более осознанно. В следующем году я приду на прием с целым списком вопросов. А как иначе? Один профилактический визит, и целый год я спокойна», — говорит Татьяна.

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Представительство ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия) г. Москва

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