От дома-шкатулки до вилл с видом на Кремль. Как менялись элитные особняки в престижных районах Москвы?

Купеческие особняки старой Москвы, рассыпанные по улочкам и переулкам в самом сердце столицы, удивляют причудливыми формами и полетом фантазии их создателей. На рубеже XIX-ХХ веков это были дома богатейших купцов первой гильдии, промышленников, банкиров, меценатов. Они сочетали в себе функциональность и изящество, гарантировали владельцам статус, приватность и комфорт. О самых ярких памятниках дореволюционной Москвы, которые остаются визитной карточкой столичных улиц, и о современных виллах с видом на Кремль от девелоперской компании Sminex-Интеко — в материале «Ленты.ру».

Эпоха модерна

Небольшие по площади комфортные особняки эпохи модерна, появившиеся на рубеже XIX-XX веков, вписаны в историю архитектуры Москвы отдельной главой.

«В те времена, чтобы продемонстрировать свой статус и устроиться жить в столице с комфортом, не нужна была большая усадьба. Достаточно было приобрести в престижном районе Москвы кусок дорогой земли, которая бы уместила особняк и небольшой хозяйственный двор, без которого было обходиться невозможно», — отмечает историк Андрей Леднев.

По его словам, район между Таганкой и Андрониковым монастырем, который считался купеческой столицей, этот статус утратил.

Крупные купцы и промышленники из первого списка присматривали себе новые дома в модных районах. Таковыми считались территории от Арбата до Патриарших прудов, а также Замоскворечье, где как грибы вырастали представительные особняки

«Городские усадьбы богатых помещиков ранее повторяли быт загородных поместий и имели сложное хозяйство. Во времена архитекторов Федора Шехтеля и Льва Кекушева подход к строительству поменялся — заказчик не гнался за лишней территорией.

Например, служебные постройки, которые в старину уходили в глубину большой усадьбы, теперь оказывались на виду. Возникали парадные ансамбли из особняка и выполняющих в том числе и декоративную функцию служебных построек.

Престижный особняк в интересном месте, в исполнении именитого архитектора, способного создать уникальный проект под запрос заказчика, обеспечивали своему владельцу переход на новый социальный статус. В обществе со сложной традиционной иерархией, с родовой аристократией, это был один из действенных способов совершить шаг наверх по социальной лестнице», — комментирует Андрей Леднев.

Островки архитектуры нового времени как на рубеже XIX-XX веков, так и сегодня, — заметное явление. Малая Никитская, Остоженка, Поварская и Пятницкая, Пречистенка и Лаврушинский создают единое кружево из уникальных памятников архитектуры и вписанных в уникальный ландшафт современных особняков. Это уникальные дома-шкатулки, созданные по эскизам архитекторов прошлого, и новые высокотехнологичные виллы с видом на Кремль, строительство которых ведет на территории дома «Лаврушинский» компания Sminex-Интеко.

Особняк Рябушинского на Малой Никитской

Дом-шкатулка, расписанный гигантскими орхидеями и смотрящий на людную улицу разноформатными окнами, украшает Малую Никитскую с 1903 года. Его создателю — одному из самых модных московских архитекторов Федору Осиповичу Шехтелю — потребовалось три года на строительство красивого двухэтажного особняка. Заказчик — банкир и фабрикант Степан Павлович Рябушинский — остался результатом доволен: интерьеры дома были спланированы рационально, а внешний вид здания за счет асимметрии и разнофактурности выгодно отличал постройку.

В начале прошлого века Малая Никитская была далека от столичного лоска, приобретенного в наши дни. Особняк Рябушинского стал центром притяжения: он привлекал внимание и говорил о своем владельце больше, чем фабрики и заводы, принесшие состояние семье Степана Павловича

Детище Шехтеля подтверждало новую парадигму: предприимчивые амбициозные люди перестраивали мир вокруг под свои запросы. «А любопытно-таки получилось… Полагаю, в Европе ничего подобного и не видывали…», — отметил Рябушинский, принимая работу Шехтеля.

С момента постройки дома прошло 120 лет, но творческий почерк талантливого архитектора оказался вне времени. Шехтель, будучи приверженцем символизма, взял за основу тематику водной стихии, дополнил ее растительной темой и экспериментами с цветом и фактурами.

Внутреннее пространство дома выстраивается вокруг парадной 12-метровой лестницы-волны. Ее освещает светильник-медуза, превращающийся в гигантскую черепаху при взгляде сверху. К водной стихии отсылают дверные ручки в виде морских коньков, пенный рисунок паркета, замысловатая мозаика, спиралевидные ракушки-решетки, рельеф лепнины. В характер дома вплетены растительные узоры, витражи, мозаика с вкраплениями смальты и замысловатые изгибы резных решеток.

Особняк Рябушинского. Фото: Борис Приходько / РИА Новости

Особняк Рябушинского, переменчивый в зависимости от погоды и освещения, не растерял уникальности. Сегодня в здании располагается музей писателя Алексея Максимовича Горького, который прожил здесь последние годы своей жизни.

Особняк Кекушевой на Остоженке

Между станциями метро Кропоткинская и Парк культуры расположен особняк Анны Ионовны Кекушевой, супруги известнейшего московского архитектора Льва Николаевича Кекушева. Являясь одним из ярчайших представителей уникальной архитектурной школы московского модерна, лучшие свои таланты он проявил в постройке собственного дома, который, впрочем, изначально проектировался совсем для другого человека.

Первые эскизы особняка Кекушев начертил в 1899 году по заказу Саввы Мамонтова, знаменитого российского промышленника и мецената, который периодически строил дома на продажу

Но строительство не началось из-за банкротства заказчика. Для себя же Кекушев присматривал землю в аристократической части Москвы.

В 1900 году ему повезло: продававшийся участок с обветшавшим особняком находился в нужном месте и позволял реализовать амбициозный проект. Сегодня, всматриваясь в сложную многослойную конструкцию дома, кажется, что архитектор жертвовал удобством внутреннего пространства в угоду внешней выразительности. Это впечатление обманчиво: в доме имелся специальный лифт для подачи блюд в столовую из кухни и было 15 комнат, окружавших парадную лестницу.

Особняк Кекушевой выглядел как средневековый рыцарский замок из предместий Парижа, но в миниатюре. За счет ассиметричного силуэта дома, разноуровневой высоты крыш, крупных штукатурных деталей, а также благодаря игре цвета и обилию декоративных элементов Кекушев приблизился к архитектурному совершенству постройки. Один из самых модных и востребованных зодчих того времени создал дом, по красоте не уступавший лучшим образцам Москвы 1900-х годов.

Особняк Анны Кекушевой, супруги архитектора Льва Кекушева на Остоженке. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

«Особняк на Остоженке стал островком нового мира, который Кекушев построил для себя. Это концептуальная постройка. Дом был хорош архитектурно, привлекал взор любого, кто проходил мимо, и при этом удобен для жизни. Вокруг такого особняка неизбежно появлялся ансамбль из таких же представительных домовладений. Так возникал образ нового мира», — говорит Андрей Леднев.

Особняк Миндовского на Поварской улице

Запрос на модерн в архитектуре, который называли стилем индивидуальностей, сформировался в московской купеческой среде и совпал с бурным экономическим и культурным подъемом. Спрос на уникальные дома в статусном месте, стоившие целое состояние, но обеспечивавшие высокое качество жизни, предложение не удовлетворяло. Интересные варианты быстро вымывались с рынка, за понравившийся объект покупатели зачастую готовы были платить несколько цен.

На этом фоне в 1899 году предприниматель и финансист, имевший немецкие корни, Яков Андреевич Рекк учредил Московское торгово-строительное общество. Оно создавало уникальные дома под ключ: Рекк брал на себя поиск участка для строительства особняка или перестройки имевшейся на нем ветхой постройки, а также привлекал лучших архитекторов, которых не ограничивал в полете фантазии.

Архитектурный офис строительного общества возглавил именитый Лев Кекушев. Одним из коммерческих проектов, созданных с нуля с целью дальнейшей продажи, стал дом на Поварской улице. Сегодня он известен как особняк Миндовского.

Уникальное здание, в котором Кекушев сплел в единый замысел многочисленные элементы внешнего и внутреннего убранства, почти пять лет пустовало, поскольку было рассчитано на очень состоятельного владельца

Смелый проект архитектора оценил потомственный купец Иван Александрович Миндовский, перевезший семью на Поварскую.

«Сегодня особняк Миндовского в прекрасном состоянии. В ходе реставрации была восстановлена утерянная во время войны бронзовая статуя древнеримской богини Авроры, которая украшала аттик особняка и рассыпала лепестки цветов, держа в руках палитру и кисть», — говорит Андрей Леднев.

Особняк Миндовского на Поварской улице. Фото: Юрий Артамонов / РИА Новости

Внутренняя отделка помещений особняка выполнена из самых дорогих материалов: оникса, мрамора, карельской березы. Их оттеняли витражи, плетения решеток, затейливые светильники. Кекушев решил выполнить дизайн комнат в различных стилях, чтобы наверняка угодить будущему владельцу. В ансамбле с особняком были задуманы дворовые конюшни. Они расположены дальше по переулку и сами по себе являются прекрасным образцом московского модерна.

Усадьба фон Рекк

Знаменитый Дом со львами, или усадьба фон Рекк на Пятницкой улице, остается украшением города и сегодня. История его строительства также связана с деятельностью Московского торгово-строительного общества, которое основал Яков Андреевич Рекк. Усадьба была выстраданным проектом архитектора Сергея Владимировича Шервуда.

После пожара 1812 года, в котором сгорели деревянные постройки, расположенные на участке, он пустовал больше двадцати лет, переходил из рук в руки, пока не был перекуплен с уже стартовавшим строительством каменного особняка.

После некоторых изменений Дом со львами на Пятницкой, 64 был благополучно достроен и сдан в конце 1897 года. После этого особняк сменил нескольких владельцев. Рекк продал его богатому торговцу Стахееву, который в свою очередь уступил его купцу Суханову. Последний создал в усадьбе родовое гнездо: его семья владела Домом со львами вплоть до революции.

Сегодня усадьба фонн Рекк выходит окнами на оживленную улицу, от которой отгорожена многолетними елями и мощными колоннами входной группы.

Главный символ дома — фигуры двух львов на прямоугольных основаниях перед главным входом. Звери оберегают покой особняка и его владельцев: они, как стражи, повернуты в разные стороны. Один лев бодрствует, другой спит, уронив голову на крепкие лапы.

Идея со львами-стражами пришла в голову супруге Якова Андреевича Вильгельмине Ивановне Рекк и пришлась по душе владельцам особняка: больше столетия скульптуры являются визитной карточкой строения

Впечатляет и восьмиугольная башня с чешуйчатым куполом, уравновешивающая монументальный портик с колоннами, выведенными к дороге, и изысканная лепнина, и разноформатность окон. Концепция внутренней отделки предполагала смену настроений при переходе из помещения в помещение: парадные залы получили названия «Зеркальный», «Каминный», «Мавританский» и «Витражный» и в каждом случае оправдывали их элементами декора.

Усадьба фон Рекк. Фото: Пресс-служба Sminex-Интеко

Особняк на Пятницкой является образцом эклектики и, по сути, предвосхитил эпоху модерна. Это безупречный образец дореволюционной архитектуры, посматривавшей в сторону западноевропейских городских строений. Шервуд не ограничивал себя в использовании элементов классического стиля и барокко, но при этом сохранял приверженность техническим удобствам, которые были обязательным требованием состоятельных покупателей.

Три особняка Пречистенки

Пречистенка — музей под открытым небом, сохранивший до наших дней элегантные особняки и шикарные доходные дома, в которых кипела светская жизнь. В конце XVII века улица была центром притяжения московских дворян, соревновавшихся в возведении роскошных имений. Со второй половины XIX века Пречистенку облюбовали московские купцы и промышленники.

Им нужны были лучшие дома в самом сердце столицы, приятное окружение, обеспечивавшее нужные знакомства и связи, и при этом приватность. Многие устаревшие барские дома, занимавшие значительные участки земли в районе Пречистенки, к этому времени были уже проданы. Часто несколько человек выкупали их по частям и перестраивали.

Пречистенка не могла не заинтересовать Московское торгово-строительное акционерное общество. В 1899 году Рекк выкупил заметный участок земли в этом районе. Ранее здесь располагалась усадьба князя И.А. Гагарина, однако дом и хозяйственные постройки были утрачены в пожаре 1812 года.

Огромное имение разделили на три участка, на каждом из которых возвели оригинальный особняк в популярном стиле модерн. Непохожие друг на друга дома тем не менее создавали архитектурный ансамбль и стали островом респектабельной жизни в достойном окружении

Два особняка Рекк предложил построить российскому архитектору и художнику британского происхождения Вильяму Валькоту. Тот выбрал для домов непохожие стили: сдержанный английский особняк и французский романтичный замок в миниатюре.

Дом Н. И. Миндовского Пречистенка. Фото: Shakko / Wikipedia

Первый заняла семья племянницы Саввы Мамонтова Марии Федоровны Якунчиковой (урожденной Мамонтовой). Второй дом выкупил Карл Александрович Гутхейль, владевший нотоиздательской фирмой и имевший отношение к попечительскому совету Московского филармонического общества.

На третьем участке, на углу Пречистенского и Староконюшенного переулков, построили особняк, известный в наши дни как еще один дом Миндовского. Над ним работал Никита Герасимович Лазарев, строивший в наиболее престижных районах Москвы. Этот особняк стал одним из первых и наиболее ярких памятников неоклассицизма в Москве и, по мнению многих, лучшей работой архитектора.

Виллы в километре от Кремля

Сейчас, как и в прежние времена, жизнь в уединенных домах в переулках самого центра Москвы дарит своим владельцам особенный статус. Однако современные проекты нестандартного формата жилья в элитном сегменте должны удовлетворять актуальным запросам самой требовательной аудитории. К традиционным преимуществам в виде приватности и престижа должны прилагаться комфорт и уход от шаблонных технических решений.

В Москве на рынке элитной жилой недвижимости выделяется проект компании Sminex-Интеко, которая создает шесть элитных вилл на территории дома «Лаврушинский», в километре от Кремля. Концепция вилл повторяет историческую практику застройки престижных районов столицы на рубеже XIX-XX веков.

Виллы площадью от 134 до 660 квадратных метров вписаны в архитектурную ткань района, формируют единый ансамбль и растворяются в атмосфере исторического центра. Их фасады отделаны натуральным светлым камнем, а изящные ризалиты и панно из резного камня гармонично сочетаются с элегантной архитектурой «Лаврушинского».

Вилла в «Лаврушинском». Фото: Пресс-служба Sminex-Интеко

Это концептуально новый формат недвижимости в самом сердце Москвы, которого недоставало элитному рынку столицы. Для владельцев вилл комфорт загородной жизни в километре от Кремля станет реальностью.

Уютная терраса с видом на двор-парк виллы «Лаврушинского». Фото: Пресс-служба Sminex-Интеко

У будущих владельцев будет обособленная территория с патио, собственная зона спа с бассейном и доступ к подземному паркингу. С террас на кровле откроются живописные виды на Кремль. Все виллы оборудованы самыми современными системами комфорта: кондиционирование, вентиляция и увлажнение воздуха, очистка воды до уровня питьевой, круглогодичное горячее водоснабжение.

Собственный бассейн и зона спа на вилле «Лаврушинского». Фото: Пресс-служба Sminex-Интеко

Гостиная с камином на вилле «Лаврушинского». Фото: Пресс-служба Sminex-Интеко

Фитнес-зал на вилле «Лаврушинского» по стандарту FIT LAB . Фото: Пресс-служба Sminex-Интеко

Детская площадка по стандарту KID’S LAB на вилле «Лаврушинского». Фото: Пресс-служба Sminex-Интеко

Кроме того, жителям вилл доступна вся комфортная среда для жизни в «Лаврушинском»: двор-парк площадью 1,4 гектара, инфраструктура для здорового образа жизни по стандарту FIT LAB, включающая фитнес-клуб с 25-метровым бассейном и спа, развивающие детские пространства по стандарту KID’S LAB с горками, полосой препятствий, зоной игр с водой и многим другим.

Подробнее о бескомпромиссном доме в километре от Кремля читайте на сайте «Лаврушинского».

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