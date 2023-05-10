«Дочь радуется, когда видит, как растут ее деньги» Как научить ребенка финансовой грамотности?

Тренд на развитие финансовой грамотности набирает обороты. Все больше россиян задумываются о создании «подушки безопасности» и сохранении своих сбережений от инфляции. А если в семье есть дети, то рано или поздно встает вопрос о том, как научить их заботиться о своем финансовом благополучии. Совместно со СберИнвестициями мы собрали истории наших читателей, которые поделились опытом и полезными лайфхаками. Как привить подрастающему поколению ответственное отношение к деньгам и что думают по этому поводу психологи — в материале «Ленты.ру».

Примерно 50 лет назад — в конце 1960-х и начале 1970-х годов — в Стэндфордском университете начался эксперимент, который привел к ошеломительным результатам. Группа психологов под руководством Уолтера Мишеля организовала серию исследований, позже названных «зефирным экспериментом». Перед детьми четырех-шести лет ставили угощение на выбор — маршмеллоу, печенье с начинкой или кренделек. Каждый ребенок мог сам решить: съесть лакомство немедленно или подождать 15 минут, чтобы получить двойное вознаграждение. На время ожидания исследователи покидали комнату.

Всего в эксперименте приняли участие более 600 детей: потерпеть 15 минут и «заработать» двойное угощение смогли не более трети из них.

После этого ученые дважды возвращались к участникам эксперимента — в подростковом возрасте и когда им исполнилось 33-34 года. Выяснилось, что у детей, которые были в состоянии отложить удовольствие и дождаться увеличенной награды, жизнь складывалась более успешно.

Исследователи сделали вывод, что личностные особенности, необходимые для будущего профессионального и финансового благополучия, закладываются у человека с детства

Что дает это знание родителям? Конечно же, возможность сформировать у ребенка правильное отношение к отложенной награде. И если говорить о финансовой стороне жизни, то сегодня это можно сделать с помощью специальных приложений. Например, СберИнвестиции позволяют в режиме реального времени наблюдать, что происходит с накоплениями и «фиксировать» реальную связь между ожиданием и результатом.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Как это работает

Вот несколько историй от читателей «Ленты.ру».

Алина и Денис М., 35 и 37 лет, репетиторы, много лет готовят школьников к сдаче ЕГЭ. Как только их дочери исполнилось 14 лет, они открыли ей инвестиционный счет. «Мы долго думали, как это организовать. Дать деньги просто так нельзя, ребенок не научится их ценить. Нужно было найти не слишком простое и действительно нужное занятие. В конечном итоге мы решили "убить" двух зайцев: теперь наша Катерина каждую неделю получает 1500 рублей за чтение книг. У нас есть четкие договоренности по объему и обсуждению содержания. Многие произведения XIX века сегодняшним детям трудно читать. Так что деньги, которые она получает, я считаю вполне заслуженными. Дальше дочь сама решает, сколько ей можно потратить, а сколько положить на инвестиционный счет», — рассказала Алина.

Этот эксперимент продолжается уже почти год. «Теперь ей приходится много читать — и чтобы заработать деньги, и чтобы понять, как нужно управлять своими финансами. Катя очень радуется, когда видит, как растет ее капитал. Мне кажется, за год она стала более ответственной и бережливой. Начиная наш эксперимент, мы точно не знали, что из него получится. Но сейчас у нее на счету скопилась приличная сумма. Если она продолжит в том же духе, эти деньги ей очень пригодятся в будущем», — рассказал Денис.

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Алексей Д., 43 года, работает менеджером в крупной транспортной компании. Он также открыл своему сыну-подростку инвестиционный счет. «Я предупредил всех родственников, что теперь на праздники парню нужно дарить деньги. Он сам уже вправе решать, как их потратить. Например, недавно Макс долго выбирал: купить новый телефон или инвестировать. В итоге решил, что пока походит со старым, и вложил деньги "в дело". О результатах инвестиций пока говорить рано, счет открыт всего два месяца назад, но настрой уже радует», — отмечает Алексей. По его словам, если подросток научится расставлять приоритеты и отказываться от ненужных трат, это само по себе будет очень хорошим результатом.

«Недавно Макс меня очень удивил. Он предложил продать свой старый велосипед и костюм для карате. И то, и другое ему уже давно не по росту. Деньги, само собой, он просит положить ему на счет. Я считаю, это отличная идея», — радуется Алексей.

Дети растут

Родители отмечают, что финансовая грамотность дает подросткам правильные жизненные ориентиры, делает более рассудительными.

«Любая осмысленная деятельность, возможность самостоятельно принимать решения, проявлять характер и смекалку делает ребенка более ответственным и способствует его взрослению. Однако все, что связано с деньгами, имеет особое значение. Раньше во всех традиционных культурах существовали обязательные инициации, которые помогали юноше доказать свое право считаться взрослым. Молодой человек должен был пройти испытание, показать себя, раздобыть или создать какой-то ценный ресурс. Сейчас эквивалентом такого перехода из детского мира к взрослости является способность обеспечивать себя. Поэтому помогая ребенку научиться зарабатывать и управлять своими деньгами, родители буквально учат его быть взрослым», — пояснил «Ленте.ру» психолог, гештальт-терапевт Александр Адушкин.

Воспитывать ребенка лучше всего на собственном примере, считает психолог

«Нужно понимать, что в том же самом "маршмеллоу-тесте" дети воспроизводят поведенческие стереотипы, усвоенные в семье. Поэтому очень важно, чтобы родители рассказывали ребенку и о своих удачных денежных решениях, и о провалах. Отрицательные примеры могут иметь еще больший воспитательный эффект. Пусть дети узнают, что происходило с их родственниками или друзьями семьи. Все это ценная информация о мире, в котором им предстоит жить», — считает Александр Адушкин.

Например, кто-то вложился в «МММ» или другую финансовую пирамиду, неудачно продал ваучер, полученный во время приватизации родного предприятия, а кто-то набрал микрокредитов или взял ипотеку в валюте... Или, наоборот, очень выгодно купил акции крупной компании в начале нулевых, по-умному инвестировал в паевые фонды, вовремя открыл и закрыл валютный счет. Такие истории, по словам психолога, нужно честно и обстоятельно обсудить с ребенком.

Детские инвестиции

Допустим, у ребенка уже есть некоторая сумма, чтобы начать инвестировать. Как помочь ему сделать первые шаги? Давайте разберемся!

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Прежде всего, нужно выбрать посредника, с помощью которого ребенок будет вкладывать свои деньги. Здесь главный критерий — надежность, мы же хотим точно знать, что компания не перестанет существовать через пять-десять лет.

«Я настояла на выборе СберИнвестиций. Это часть крупнейшего банка в стране, и этим уже все сказано. Потом оказалось, что там довольно низкие комиссии. Это стало приятным бонусом, но главным критерием для нас все же была надежность», — поделилась Алина.

Помогите ребенку выбрать посредника и готовые решения для инвестиций

Далее нужно определиться, какие еще параметры для вас важны. «Я считаю, что для ребенка самое главное — это понятное приложение, которым удобно пользоваться. В противном случае он просто не будет туда заходить. Сам я давно использую СберБанк Онлайн, хорошо в нем ориентируюсь и могу помочь. Так что решение было очевидным», — говорит Алексей.

Наконец, выбор инструментов для инвестиций. Здесь все более чем просто. Правило такое: если речь идет о первых шагах, то излишняя фантазия и креатив попросту неуместны. Нужно объяснить ребенку, что, как и любому новичку, ему стоит инвестировать максимально осторожно и консервативно.

Лучше выбирать готовые инвестиционные решения, над созданием которых потрудились профессионалы. Предпочтения, особенно на первых порах, лучше отдавать тем, что имеют пометку «низкий» или «средний риск». Таким образом даже при небольших вложениях можно получить результат.

Главное — начать. Можно вкладывать понемногу в разные активы, ведь золотое правило инвестирования заключается в том, чтобы распределить свои вложения между разными инструментами. Так шансы оказаться в плюсе будут значительно выше. Ребенок может видеть, что происходит с его портфелем, и набираться знаний об инвестициях.

Рассмотрим готовые решения.

ПИФ: как получить свой кусок пирога

Паевые инвестиционные фонды — это идеальный инструмент для новичков. Фонды в России существуют еще с середины 90-х, поэтому законодательство по ним хорошо отработано, а сами фонды проверены временем.

Суть ПИФов в том, что частные инвесторы кладут деньги в общий котел, который контролирует управляющая компания, и становятся владельцами инвестиционных паев. Пай — это ценная бумага, которая удостоверяет право владельца на часть имущества ПИФа. Все паи равны между собой, но их количество у пайщиков может быть разным — один купит пять «кусков пирога», а другой 200.

Распоряжаться деньгами инвесторов, как ей заблагорассудится, управляющая компания не сможет. Во-первых, есть Банк России, который регулирует деятельность каждого фонда буквально в онлайн-режиме (например, есть законодательное ограничение, что в одну ценную бумагу можно вложить не более 10 процентов средств фонда). Во-вторых, у каждого фонда есть своя идея и инвестиционная стратегия: одни вкладывают деньги инвесторов в облигации, другие — в акции, третьи придерживаются сбалансированной стратегии, приобретая и то, и другое в определенной пропорции. Бывают фонды, которые специализируются на отдельных отраслях, например, электроэнергетике или IT, или ориентируются на какой-либо индекс, например, Мосбиржи. Некоторые ПИФы вкладывают средства в недвижимость. Вариантов масса, но всегда выбор того или иного инструмента определяется стратегией, которую реализует фонд.

Средства инвесторов распределяются между большим количеством активов так, чтобы суммировать их преимущества и нивелировать возможные риски. Покупая пай, инвестор получает долю в целом пакете ценных бумаг — это называется диверсификация. Часто среди них бывают настолько дорогие акции и облигации, что в одиночку приобрести их было бы сложно. Ценные бумаги могут стоить десятки тысяч рублей, и чтобы самостоятельно собрать такой же, как у фонда, портфель, придется потратить сотни тысяч и даже миллионы рублей.

Управляющий может приобретать только те активы, которые указаны в инвестиционной декларации фонда. Поэтому ПИФы всегда прозрачны для инвесторов

СберИнвестиции предлагает девять ПИФов на любой вкус. Начать инвестировать можно со 100 рублей.

«Наша дочь начала с паевых фондов, первым был ПИФ «Накопительный», а потом уже все остальные активы», — рассказала Алина. В будущем, если доходность покажется недостаточной, можно будет обменять паи одних фондов в СберИнвестициях на другие.

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Модельные портфели — пропуск в мир инвестиций

ПИФы также различаются уровнем риска: у фондов акций более высокий риск, чем у фондов облигаций. Если определить свой риск-профиль можно с помощью несложного тестирования, то собрать портфель из различных инструментов — сложнее, особенно для новичков. Поэтому в помощь им были разработаны модельные портфели. Это набор инструментов, например, биржевых ПИФов, которые собраны в определенной пропорции, чтобы отвечать ожиданиям человека по потенциальной доходности и возможному уровню ее снижения. Для всех инструментов в СберИнвестициях рассчитаны так называемые сценарные доходности, то есть три возможных сценария развития событий на фондовых рынках (базовый, позитивный и негативный) и предполагаемый уровень дохода или его снижения.

Например, став обладателем модельного портфеля «Осторожный», вы инвестируете в биржевые фонды «Топ Российских акций» (20 процентов), «Сберегательный» (25 процентов) и «Корпоративные облигации» (55 процентов). Вложения становятся еще более диверсифицированными. И, кроме того, в биржевых фондах самые низкие комиссии среди ПИФов.

Модельные портфели создаются специально для начинающих инвесторов и тех, кто не хочет или не может разбираться в тонкостях фондового рынка, но не прочь получать доход от его роста

Ведь только за 2022 год количество частных инвесторов на Московской бирже увеличилось на 6,1 миллиона человек, то есть почти на четверть — это рекордный рост за всю историю российского рынка.

СберИнвестиции предлагают пять различных стратегий — портфели «Консервативный», «Осторожный», «Умеренный», «Умеренно-агрессивный» и «Агрессивный». «Это работает как конструктор. Ведь ребенок может вложиться сразу в несколько портфелей и посмотреть, что из этого получится», — отмечает Денис. Минимальный размер инвестиций в модельные портфели составляет 5 000 рублей. Состав портфелей регулярно ребалансируется, так как цена активов в них постоянно меняется, и пропорции могут измениться.

Накопительное страхование жизни: пригодится каждому

«Билет в будущее» — это программа накопительного страхования жизни (НСЖ), продукт, который в последние годы набирает популярность в России. НСЖ сочетает в себе возможности банковского вклада и страхования жизни и здоровья. С его помощью можно к определенному сроку накопить на образование ребенка, покупку машины и другие цели. Минимальный ежемесячный взнос составляет 2000 рублей.

«НСЖ больше подойдет взрослым. Одно из главных его преимуществ — возможность ежегодно оформлять налоговый вычет. Поэтому у меня уже давно есть полис НСЖ. Я выбрал "Детскую" программу на 10 лет и вношу ежемесячно по 10000 рублей. Это страхует и меня, и моего сына от непредвиденных обстоятельств. Например, если я вдруг стану инвалидом, страховая продолжит платить взносы за меня до окончания срока программы, и мой ребенок все равно получит всю сумму, как я и планировал», — поделился Алексей.

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Финальная сумма будет складываться из ежемесячных взносов и гарантированных налоговых вычетов. Они составляют 13 процентов от объема платежей, но не более 15600 рублей. Например, у Алексея и его сына через 10 лет накопится 1 356 000 рублей (120 000х10 + 15600х10).

Помимо «Детского» у СберИнвестиций есть «Базовый» и «Расширенный» варианты программы, так что условия НСЖ можно выбрать. В любом случае накопленные деньги останутся с вами: по закону их нельзя принудительно взыскать в счет уплаты долгов или иных обязательств, в том числе и при разделе имущества в процессе развода.

Это далеко не полный перечень инструментов для управления финансами и готовых решений, которые есть у СберИнвестиций, а только то, что сразу же можно использовать в воспитательных целях или чтобы собрать деньги на образование ребенка.

В заключение предлагаем набор чек-листов, которые помогут привить детям правильное отношение к деньгам.

Как привить ребенку финансовую грамотность

С чего начать? Чек-лист №1 — для самых маленьких

Отношение к деньгам начинает формироваться с раннего детства. Мы собрали приемы, которыми пользуются родители по всему миру. Вероятно, вы тоже делали что-то из этого списка. Давайте проверим.

1. Ходите с ребенком в магазины, показывайте, что покупаете, как пользуетесь скидками. Объясните, что зубную пасту выгодно покупать впрок по акции, а со скоропортящимися продуктами это не работает.

2. Наглядно покажите, что значит экономия. Например, если заметите, что одинаковые игрушки в двух разных магазинах существенно отличаются по цене, то можно купить ту, что дешевле, а разницу потратить на конфеты. Даже трехлетний малыш в состоянии понять, что машинка и сладости лучше, чем просто машинка.

3. Объясняйте, на чем можно экономить, а на чем нельзя. Это бескрайняя тема. Можно рассказать о пользе овощей и фруктов, составе продуктов и многом другом.

4. Заключите с ребенком договор и проведите эксперимент: откладывайте деньги, которые обычно тратите на не очень полезные лакомства. Через месяц подсчитайте, сколько удалось сэкономить.

5. Научите снимать и передавать показания счетчиков, оплачивайте вместе коммунальные платежи. Объясните, что счет за электричество — это фактически плата за пользование электроприборами.

6. Давайте ребенку возможность совершать покупки в магазине самостоятельно. Хвалите его за правильный выбор и мягко объясняйте, что не так, если он ошибся.

7. Помогите ребенку начать копить на что-то важное. Купите красивый конверт или копилку.

Что ребенок должен знать про деньги. Чек-лист № 2

С детьми постарше можно переходить к более серьезным разговорам о деньгах.

1. Расскажите ребенку, из чего складываются доходы и расходы вашей семьи.

2. Объясните, на что вы откладываете и как храните деньги.

3. Поделитесь вашим опытом управления финансами, пусть ребенок послушает истории родных и знакомых. Кредиты, удачные и провальные вложения, ваши выводы и решения — все это полезный багаж знаний, который может пригодиться в жизни.

4. Обсудите, почему важно копить на старость.

5. Объясните, что такое инфляция и почему нужно беречь от нее деньги.

6. Оформите ребенку банковскую карточку. В Сбере с шести до 13 лет можно открыть детскую, а с 13 лет — молодежную карту.

7. Переводите ребенку деньги, чтобы он мог регулярно оплачивать со своей карты покупки для семьи.

8. Откройте ребенку накопительный счет и настройте автоматическое перечисление небольших сумм с карты на счет, например, раз в неделю или раз месяц. Это справедливо, ведь ребенок покупает и приносит продукты из магазина.

9. Научите его пользоваться личным кабинетом: например, в СберБанк Онлайн есть удобная функция анализа финансов.

10. Время от времени продавайте ненужные вещи, из которых ребенок вырос, например, зимний комбинезон или велосипед, чтобы купить что-то новое или отложить вырученные деньги на его счет.

Что нужно рассказать ребенку про сбережения и инвестиции. Чек-лист № 3

1. Тратить нужно меньше, чем зарабатываешь.

2. Откладывать деньги можно при любом доходе. Даже если каждый месяц вкладывать в надежный инструмент по две-три тысячи рублей, с годами можно получить круглую сумму за счет сложного процента.

3. Всегда нужно иметь деньги на непредвиденные расходы (если сломается телефон или понадобится срочная медицинская помощь) и подушку безопасности (чтобы прожить без работы минимум полгода). Хранить такие сбережения дома бессмысленно, их съест инфляция. Лучше использовать банковский вклад, накопительный счет или карту с хорошим процентом на остаток.

4. Инвестиции могут дать больше, чем ставка по вкладу в банке. Нужно правильно выбрать допустимый уровень риска.

5. Готовые инвестиционные решения — это отличный выбор для новичка или человека, который не собирается глубоко погружаться в тему финансов.

6. Нельзя держать все деньги в одном месте или в одном активе. Диверсификация вложений — это лучшая защита для финансов.

7. Кредит или ипотека сильно меняют жизнь. Идеальный вариант — когда сумма ежемесячного платежа не превышает 15-20 процентов от регулярных доходов.

8. Торговать на фондовом рынке можно. Главное — не пытаться спекулировать, совершая короткие сделки, подобрать разумную стратегию и подходящие по доходности и уровню риска инструменты. Долгосрочные инвестиции дадут вам больший доход.

9. Колебания на фондовом рынке — это нормально. Если фондовый рынок растет, то рано или поздно он начнет снижаться. К этому нужно готовиться заранее, чтобы купить подешевевшие акции.

Искусство баланса. Чек-лист № 4

1. Научите ребенка контролировать траты и вести бюджет. Пока он живет с вами, это можно делать вместе и даже превратить в своего рода игру. Когда он начнет жить самостоятельно, учить будет поздно.

2. Считается, что учет финансов помогает сэкономить до 30 процентов месячных расходов. Эти деньги можно превратить в сбережения и инвестиции.

3. Сегодня вести бюджет очень просто: в личном кабинете банка, в специальном приложении, с помощью блокнота-планера. Можно даже расчертить самую обычную тетрадь. Выберите удобный для вас способ.

4. Ваш баланс должен учитывать следующие пункты: Доход, Отложить, Регулярные траты (транспорт, квартплата, телефон и т.п.), Бытовые расходы (еда, бытовая химия, корм для животных и т.п.), Здоровье, Образование, Непредвиденные расходы, Развлечения и т.п.

5. Ведение бюджета состоит из двух частей — планирования и записи расходов.

6. Главное правило, откладывать на важные цели в первую очередь. То, что останется, можно распределять по остальным статьям расходов.

7. Научите ребенка выделять время на ведение баланса, это может быть 5-10 минут в день или от 30 минут до часа один раз в неделю. Главное — регулярность.

8. Контроль расходов сразу же показывает, на чем можно сэкономить. Это могут быть, например, электронные сигареты, заказ еды на дом или кофе с собой.

9. Ведение бюджета помогает копить на крупные покупки, ремонт или путешествие. В СберБанк Онлайн для этого есть специальный инструмент — конверты.

При чем здесь скрипочка? Чек-лист №5

Конечно, разговор об инвестициях будет неполным, если мы ничего не скажем о том, как деньги заработать. Образование и профессия имеют огромное значение, но, кроме того, важны привычка к труду и практические навыки, которые помогают заработать.

Об этом короткий отрывок из заметок психолога и писателя Анны Кирьяновой, воспоминание о состоявшемся много лет назад разговоре с пожилым профессором:

«Я тебе расскажу, почему еврейского ребенка учат играть на скрипочке. Конечно, хорошо, когда он умеет играть на рояле. На виолончели. Или вот на арфе. Это замечательно. Но, когда начинались погромы, выселение и войны, мальчик брал свою скрипочку под мышку. И ехал, плыл, бежал и карабкался с нею. Вставал и падал. А потом, в хорошее время, он снова играл на своей скрипочке и имел свой кусок хлеба. Так вот: рояль, арфа или вот громоздкий тромбон — это образование. Профессия.

А скрипочка — это ремесло, которое будет тебя кормить. Где бы ты ни был и что бы ни случилось. Поэтому, кроме образования, надо иметь ремесло. Практические, так сказать, навыки. Свою скрипочку. И она тебя прокормит и поддержит в самые трудные времена».

Получается, правы те родители, у которых дети помогают делать уроки соседским первоклашкам или устраиваются на лето в ближайший магазин таскать коробки. Поэтому последний чек-лист будет очень коротким:

Помогите ребенку найти подходящий способ заработать. Пусть эти деньги станут основой его сбережений и инвестиций

Ведь каждому нужна своя «скрипочка».

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