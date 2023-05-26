Дискуссия открыта. Как Эн+ собирает красноярцев и иркутян для развития бизнеса и общественной жизни?

Эн+ создает площадки для диалога представителей малого и среднего бизнеса и горожан

Дискуссионные клубы «PRO Красноярск» и «PRO Иркутск», организованные энерго-металлургической компанией Эн+, уже несколько лет объединяют активных представителей малого и среднего бизнеса и просто неравнодушных горожан. Вместе они решают насущные вопросы и ищут новые возможности для своих городов. О том, как компания помогает общаться единомышленникам, — в материале «Ленты.ру».

Концепция создания клубов, где самые разные люди будут встречаться на одной площадке для появления новых решений, созвучна идеям основателя Эн+ Олега Дерипаски

Общественный деятель не раз говорил, что для развития регионов необходимо придерживаться открытости и установления доверительных отношений между всеми заинтересованными сторонами — государством, бизнесом и городским сообществом. Только так можно реально улучшить инфраструктуру, качество жизни горожан, а заодно привлечь инвесторов, ведь у городов Сибири действительно большой потенциал.

В диалоге

Открыв дискуссионные клубы, Эн+ поставила цель привнести дополнительный вклад в развитие регионов через диалог. При этом «PRO Красноярск» и «PRO Иркутск» — один из многих «кирпичиков» в деятельности холдинга, который повышает качество жизни в городах и взращивает талантливых специалистов.

20 и 21 век показали, что нужно учиться всегда. Если ты даже месяц провел без получения новых знаний, считай, что ты его потерял. И для себя, и для окружающих Олег Дерипаска основатель Эн+

Проект развивается параллельно с другими значимыми инициативами компании. Например, открытие в регионах центров компетенций для школьников, предоставление эффективных образовательных программ для студентов, в том числе в собственном корпоративном институте, стипендиальных программ.

Немаловажно, что дискуссионные клубы дают возможность участникам познавать новое благодаря приглашаемым экспертам в самых разных областях. К получению новых знаний и вдохновения располагают и сами пространства для встреч «PRO Красноярск» и «PRO Иркутск» — художественные галереи и здания-памятники архитектуры. Зачастую паблик-ток перетекает в спонтанную экскурсию по значимым местам города и даже по предприятиям участников клуба.

На очередных встречах клуба в мае приглашенный спикер, главный редактор портала «Нейроновости» и популяризатор науки Алексей Паевский рассказал гостям о том, как музыка влияет на интеллектуальные способности человека и чем отличаются активности нейронов мозга у исполнителей джазовой и классической музыки. «Я давний член клуба "PRO Красноярск" и стараюсь приходить на все мероприятия, которые у меня получается посетить. Спасибо Эн+ за то, что они организуют такие интересные мероприятия и привозят затейливых лекторов, которых очень интересно послушать», — рассказала участник клуба, красноярский ресторатор и отельер Маргарита Филиппова.

Фото: ЭН+

От искусства до бизнеса

Темы дискуссий в клубах «PRO Красноярск» и «PRO Иркутск» совершенно разные. Например, один из приглашенных экспертов, художник и скульптор Роман Ермаков рассказал гостям о художественных направлениях и их отличиях, а также о современном искусстве, которое меняет повседневность и городскую среду. В ходе разговора участники клуба сошлись во мнении, что современные архитектурные решения повышают популярность городов, трансформируют восприятие и побуждают жителей к творческим проявлениям.

Чем больше заряженных людей по итогам таких мероприятий у нас будет появляться, тем больше со временем облик Иркутска будет меняться Юлия Смирнова художник и участница встречи

Мероприятия, которые организует Эн+, не только научно-популярные и культурно-просветительские, но и полезные с точки зрения практического применения. Так, в ходе одной из встреч спикером выступил операционный директор Эн+ Михаил Хардиков. Он обсудил с участниками перспективы развития предпринимательства в условиях экономической нестабильности и сотрудничество крупных бизнесов с небольшими развивающимися предприятиями.

Утром следующего дня Михаил Хардиков посетил завод компании «Про-Ток», которая специализируется на производстве электрооборудования. На предприятие его пригласила основательница компании Анна Жирактова, участвующая в мероприятиях «PRO Красноярск». «На заводе высокий уровень организации труда, импортозамещение ключевых зарубежных поставщиков с Запада. Мы открыты к сотрудничеству с малым и средним бизнесом, будем искать точки соприкосновения», — заключил Михаил Хардиков.

Сила тока

Дискуссионные клубы, объединяющие под одной крышей талантливых участников, подтверждают тезис о том, что в Красноярске и Иркутске столько же возможностей для самореализации и построения бизнеса, сколько и в столице или за рубежом.

«Безусловно, когда решаешь начать заниматься бизнесом, твои идеи проходят своего рода проверку. Я, например, когда думала организовать производство, столкнулась с тем, что нам не хотели даже давать в лизинг дорогостоящее оборудование. Хорошо, что производитель пошел навстречу, предоставив рассрочку, благодаря чему мы начали дело. Никто сначала не верил в эту идею, потому что такие технологии в нашем регионе не были развиты. Но на сегодняшний момент я понимаю, что моя долгосрочная стратегия сработала — наши технологии нужны и актуальны», — рассказала директор «Про-Ток» Анна Жирактова.

Завод по производству трансформаторного оборудования и высоковольтных ячеек «Про-Ток» уже 13 лет работает в электроэнергетике. Последние пять лет под руководством Анны активно развиваются инновационные решения, и красноярская компания находится на передовой в области импортозамещения.

«Если ты открываешь свое дело в регионе, надо просто мыслить шире — как федеральная компания, независимо от того, где ты находишься — в Москве или Красноярске. Тем более что в настоящее время многие крупные организации подают малому и среднему бизнесу пример, размещая свои штаб-квартиры в регионах, потому что видят в них потенциал. Уже сейчас города Сибири становятся на один уровень со столицей. Бояться делать бизнес в регионе не нужно — твой родной город может стать куда более надежной опорой и даже конкурентным преимуществом», — подчеркнула предпринимательница.

Для бизнеса Анны неоспоримым плюсом является местоположение. Красноярский край — географический центр страны, благодаря чему транспортные расходы на перевозку габаритных грузов между регионами России ниже

Вдохновиться, почерпнуть идеи для развития Анне помогает дискуссионный клуб «PRO Красноярск». Обсуждаемые на встречах темы помогают выйти из производственной рутины, взглянуть под другим углом на некоторые вещи и даже пересмотреть стратегии ведения бизнеса.

«Мы общались на встрече с Михаилом Хардиковым. Очень приятно, когда ты можешь задать любой вопрос и будешь услышан. Когда крупный бизнес так открыто общается с малым, ты чувствуешь себя равноценным партнером. Еще вдохновила встреча с директором по устойчивому развитию металлургического сегмента Эн+ Ириной Бахтиной. Она рассказывала о принципах экологического, социального и корпоративного управления (ESG) и их роли в устойчивом развитии современного бизнеса. Для меня такие встречи очень полезны. Это живой обмен мнениями, где можешь почерпнуть самую необычную идею. «PRO Красноярск» в какой-то мере помогает скорректировать стратегию ведения бизнеса», — заключила Анна Жираткова.

Фото: ЭН+

Идеи для ее совершенствования

Другой участник дискуссионного клуба, Антон Кельберг, с 2009 года занимается ивент-мероприятиями. В Иркутске у него самая крупная коммерческая компания по организации праздников — агентство «Аврора». Кроме того, Антон параллельно развивает еще одно направление — предоставление в аренду мебели и оборудования для мероприятий.

Идея для развития бизнеса пришла Антону после окончания обучения на строительном факультете. В период студенчества он подрабатывал диджеем, поэтому все процессы организации мероприятий проходили через него.

Мероприятия для меня — это в какой-то степени состояние души. Начиналось все с частных праздников, постепенно дело набирало масштабы и в конце концов привело меня в серьезный ивент-бизнес, когда ты работаешь уже с корпоративным сегментом и тебе доверяют крупные организации Антон Кельберг участник дискуссионного клуба

По мнению Антона, преимуществ развития бизнеса в регионе немало — это небольшая конкуренция, несложное установление партнерских отношений и возможность внедрения инноваций. «Кто-то в своем направлении у нас и вовсе единственный, и придумывать что-то новое, внедрять это в Иркутске проще. К тому же здесь инновации хорошо воспринимаются аудиторией. Немаловажное преимущество — уникальность самого региона, на который при развитии бизнеса можно и нужно делать акцент. Ну и в целом несложно устанавливать партнерские отношения, даже с конкурентами. Самое главное, что для меня служит мотивацией развивать свой город и развиваться самому — потребность окружающих в тех или иных услугах. Тут она, несомненно, есть», — отметил Антон.

Для Антона мероприятия дискуссионного клуба «PRO Иркутск» — хорошее подспорье для личностного развития. «После таких встреч начинаешь смотреть на происходящее с другой стороны. Выступление художника и скульптора Романа Ермакова в рамках клуба очень интересно было послушать и понять, как такой же творческий человек относится к городской среде и какие предлагает идеи для ее совершенствования», – говорит предприниматель.

Фото: Ярослава Грин / babr24.com

Новые возможности

Клубом городских изменений называют часто «PRO Красноярск» и «PRO Иркутск» гости. После таких встреч предприниматели активнее включаются в создание городских проектов, получают мотивацию дальше развивать бизнес в Сибири. Это поддерживает компания Эн+, для которой один из основных приоритетов — развитие регионов, где работает холдинг.

Предприниматель из Иркутска Алиса Козак также вовлечена в процессы городских изменений. У нее свое агентство развития территорий «Градостроительная школа»

«Я начала работать в области архитектуры сразу после института. За это время успела побыть куратором Международного Байкальского зимнего градостроительного университета на базе ИРНИТУ. Вносила свою лепту в улучшение города в научно-образовательном ключе. Накопленный с годами опыт реализации проектов и знания требовали воплощения, поэтому мы с коллегой решили уйти в практику, открыв Градостроительную школу. В тот момент как раз особенно актуальной стала повестка развития городской среды. Нам эта тема была близка, и мы решили этот тренд закрепить в Иркутске, развеивая мифы о сложностях улучшения территорий», — рассказывает Алиса.

Сегодня ее компания реализует разные градостроительные проекты под ключ. Из наиболее значимых примеров благоустройства — фрагмент набережной Иркутска, парк «Остров Юность», сквер на улице Якоби. Проекты ведутся и на территории Иркутской области — в малых городах и поселениях. «Я считаю, что преимущество нашего региона — большой фронт работ. Много чего еще предстоит сделать в рамках развития городской среды, а значит, есть постоянная возможность для самореализации. Еще немаловажно, что, работая в условиях нежесткой конкуренции, у нас больше шансов погрузиться в проект. Мы «проживаем» наши территории, ездим по местам и понимаем запросы людей. Реализуем то, что они сами хотят видеть в своих городах, что будет востребовано», — отметила предпринимательница.

Алиса и ее команда — постоянные участники клуба «PRO Иркутск». Им такие мероприятия помогают взглянуть на собственную деятельность под другим ракурсом. «Клуб дает возможность посмотреть иначе на какие-то задачи, поэтому на эти встречи я зову и свою команду. Поскольку наши архитектурно-градостроительные проекты имеют определенные рамки, мы на встречах вдохновляемся и расширяем кругозор, что помогает, в том числе скорректировать нашу деятельность», — подчеркнула Алиса.