Муза от Сбера запустила интенсивы для школьников. Чему они научат?

Нарисовать картину с помощью нейросети, взять первые аккорды на гитаре, познакомиться с техниками живописи и основами актерского мастерства — все это школьники могут сделать в рамках летних интенсивов онлайн-университета творческих профессий «Муза» от Сбера.

Дэвид Хокни, один из самых дорогих художников современности, считает, что желание творить живет глубоко внутри каждого из нас. Пабло Пикассо, едва ли не самый успешный живописец прошлого века, уверял, что каждый ребенок — художник, и проблему видел в том, как им остаться, будучи взрослым. Далекий от художественного творчества Альберт Эйнштейн ставил креативное мышление выше знаний, потому что воображение способно привести нас куда угодно. А один из величайших физиков-ядерщиков ХХ века Петр Капица был уверен, что любую работу можно сделать привлекательной и интересной, если в ней имеется элемент творчества — «когда человек не имеет точной инструкции».

Фантазируя и придумывая свой собственный мир, дети способны создавать настоящие шедевры. Задача родителей — вовремя разглядеть в ребенке талант и с малых лет развить в нем интерес к творчеству, сделав всю его последующую жизнь ярче и насыщеннее.

Сегодня у творческого образования отличные перспективы: полученное в школьные годы умение, например, рисовать может в дальнейшем прославить ребенка как дизайнера или цифрового художника, который будет создавать всемирно известные арт-проекты и сотрудничать с крупными брендами, артистами, культурными институциями. Но даже если в будущем он не будет профессионально заниматься творчеством, во многих вполне земных профессиях, никак не связанных с искусством, креативность ему очень пригодится.

«Загораются, включаются и идут дальше»

Летние интенсивы «Муза на каникулах» не дадут школьникам скучать этим летом и обогатят их практическими навыками, необходимыми для старта в творческих профессиях.

Первые интенсивы стартовали 1 июня и продлятся до конца июля. Подростки от 12 до 17 лет смогут попробовать себя сразу в 12 направлениях творчества: актерском мастерстве, пластике и сценическом движении, музыкальной грамоте, гитаре и вокале, электронной музыке, рисунке, скульптуре, графическом дизайне, создании NFT, нейросетях и AR/VR-технологиях. Каждая программа длится пять дней и ориентирована на любой уровень подготовки.

К летним интенсивам можно присоединиться в комфортном формате — офлайн или онлайн. Очное обучение пройдет в Москве, где участники лично встретятся с преподавателями, а студенты онлайн-формата смогут подключиться к занятиям из любой точки страны, авторизировавшись на цифровой платформе

Всех студентов ждет индивидуальная обратная связь, проверка домашних заданий и командная работа со сверстниками.

Среди преподавателей — ведущие эксперты креативных индустрий, практики лаборатории Сбера, актеры Театральной студии «Мастерская Брусникина», школы современного танца ЦЕХ и Московской центральной художественной школы при Российской академии художеств.

Новый онлайн-университет творческих профессий «Муза» от Сбера предоставляет возможность подросткам из всех регионов страны открыть в себе творческий потенциал, получить практические навыки под руководством экспертов-практиков, а еще найти друзей во всех уголках мира и собрать классные кейсы для цифрового портфолио, которое поможет при поступлении в творческий вуз.

28 июня в 19:00 пройдет День открытых дверей в онлайн-формате, где можно будет познакомиться с преподавателями интенсивов, задать вопросы о процессе обучения и получить специальный бонус от организаторов

«Бывает, что подросткам очень хочется развиваться в творчестве, найти новое хобби, но они еще не знают, не умеют, не пробовали, а потом загораются, включаются и идут дальше — поступают в художественные учебные заведения», — рассказала «Ленте.ру» куратор интенсивов «Музы» по изобразительному искусству, заместитель директора Московской центральной художественной школы при Российской академии художеств Александра Хестанова, которая имеет большой опыт, в том числе и онлайн-обучения. Для кого-то рисование становится прекрасным развлечением, хобби, а для кого-то — делом всей жизни.

Летние программы помогут подросткам социализироваться, развить коммуникативные навыки и научиться работать в команде

«В процессе обучения на интенсивах есть моменты и воспитания, и социализации, в том числе и потому, что школьники начинают между собой общаться более плотно уже на другом уровне, возникает какая-то мотивация, соревновательный момент», — отмечает преподаватель интенсива по гитаре, профессор ГМПИ имени Ипполитова-Иванова и МГИК, преподаватель Школы «Класс-центр», руководитель Центра профессионального мастерства по направлению «Гитара» Сергей Матохин. Кого-то, по его словам, это по-настоящему захватывает, и он начинает всерьез познавать музыку, инструмент, осваивать профессию.

Фото: freepik.com

«Представление и понимание»

По словам Полины Повтарь, выпускницы Школы-студии МХАТ, актрисы Театральной студии «Мастерская Брусникина», за шесть дней интенсива по актерскому мастерству участники узнают много полезного и интересного о театральных профессиях, современном документальном и предметном театре, поработают над созданием образов персонажей, освоят навыки импровизации и раскрепощения, а также научатся техникам на развитие воображения и внимания. Все это не только поможет подросткам попробовать себя в театре, но и, например, в дальнейшем придаст уверенности при публичных выступлениях, на презентациях и стратегических сессиях.

«Актер — это прежде всего человек, который должен уметь самостоятельно работать над собой, причем эта работа не останавливается и после выхода спектакля, — подчеркивает Полина Повтарь. — Мне бы очень хотелось, чтобы ребята, закончив курс, узнали и поняли, что процесс важнее результата».

Александра Хестанова рассказала, что участники «Музы на каникулах» получат «общее представление о современных творческих профессиях и понимание, как развиваться в дальнейшем». В этом подросткам помогут преподаватели Московской центральной художественной школы при Российской академии художеств, которая является первой, базовой ступенью в российском художественном академическом образовании. Преподаватели сами прошли все ступени художественного образования и регулярно участвуют в российских и международных выставках, подчеркивает куратор интенсивов по изобразительному искусству.

Она отмечает, что преподавание живописи, скульптуры и дизайна на интенсивах основано на академических художественных принципах, поэтому они станут хорошей базой для дальнейшего развития в профессии. «Это такая большая жизненная программа для художников, некоторые из них уже на этом этапе во все влюбляются и во все погружаются», — подчеркивает Александра Хестанова.

Главная задача преподавателей — увлечь подростков творчеством, дать им возможность самореализоваться, разбудить в детях самые прекрасные мечты, показать им, что они могут пойти в эту профессию — при способностях и желании — либо сделать это своим хобби

Сергей Матохин рассказал, что задача преподавателей интенсива по гитаре — максимально заинтересовать инструментом, чтобы в дальнейшем ребята могли сами выбрать свой путь развития. Школьников научат правильной постановке рук, познакомят с особенными приемами игры на классической, джазовой и фламенко-гитаре.

Фото: Unsplash.com

«Будем отрабатывать комплексы упражнений, которые как начинающие, так и те, кто уже занимается на инструменте, смогут использовать для развития исполнительской техники, беглой игры, — сообщил преподаватель. — Познакомим и со способами звукоизвлечения во всех направлениях — как в классическом, так и в электрогитарном, и с основой импровизации, и с интереснейшей историей инструмента начиная с эпохи Ренессанса».

Краткий обзорный экскурс истории одного из самых популярных музыкальных инструментов мира также необходим, потому что многие представляют его исключительно аккомпанирующим, «под который они поют песни», но гитара в том числе и замечательный сольный инструмент. Сергей Матохин отметил, что вместе с командой высокопрофессиональных специалистов хочет представить всю многогранность гитары, продемонстрировать весь диапазон ее художественно-исполнительских возможностей и широкое разнообразие тембров.

Фото: freepik.com

«Импульс любви к искусству»

Занятия творчеством, по словам Сергея Матохина, способствуют развитию личности ребенка, его интеллектуальных способностей. Достаточно вспомнить многих известных ученых, которые занимались музыкой, любили ее и глубоко понимали, что помогало им в научной работе. «Плюсы есть, даже если брать только физиологию — ведь, занимаясь на инструменте, мы стимулируем работу мозга», — рассказал преподаватель.

Творчество полезно не только для саморазвития, самореализации и «поддержания каких-то своих внутренних устремлений», считает Александра Хестанова. По ее мнению, академическое искусство всегда востребовано и «считывается» как подготовленным, так и неподготовленным зрителем. «Оно дарит радость, снимает градус напряжения в обществе, формирует собственную экспертную оценку», — отмечает она.

Полина Повтарь рассказала, что много работает с детьми разных возрастов и замечает, что все они очень торопятся, пытаясь угнаться за темпом современной жизни. «А наши занятия по актерскому мастерству помогают замедлиться, остановиться и быть в моменте», — подчеркнула театральный педагог. Она считает, что все актерские навыки применимы в жизни, в любой другой профессии, а подросткам необходимо заниматься творчеством.

Фото: Мастерская Брусникина

В том, что полученные на интенсивах знания помогут подросткам в любой профессиональной деятельности, преподаватели не сомневаются. Например, Александра Хестанова считает, что в любой индустрии пригодятся навыки создания презентаций, работы в графических редакторах, проектирования, поэтому знание основ живописи, приемов композиции и правил колористики, приобретенные на краткосрочных интенсивах, становятся необходимыми инструментами в профессиях, даже напрямую не связанных с рисованием.

«Мы хотим дать импульс любви к музыке и к искусству как таковому, не ограничиваясь кругом только гитарных, скажем так, пристрастий, ведь все это — целая Вселенная», — поделился Сергей Матохин.

Рекламодатель:

ООО «СБЕРОБРАЗОВАНИЕ»

2sHEdXsSeWwda6rb46xUoQKWaCm3AhhNpYQ8bpTitwTtSQUyEm4vkWjx