От Золотого кольца до Золотых гор. Какие туристические маршруты в России станут удобнее
Более 1,8 тысячи километров дорог к туристическим объектам отремонтируют в этом году, 320 с лишним участков региональных трасс и городских улиц приведут в порядок, чтобы туристы могли с комфортом ездить по России. Повышение доступности маршрутов к популярным достопримечательностям и уникальным природным объектам — часть национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Пути развития
В России пятый год реализуется национальный проект «Безопасные качественные дороги». Благодаря ему обновляется дорожная инфраструктура всей страны, результаты работ нацелены в первую очередь на повышение качества жизни граждан. Масштабные работы ведутся на федеральных, региональных и местных автомобильных дорогах 84 регионов страны.
Уходят в прошлое насмешки над извечными российскими ухабами. В разных частях страны жители видят, как на городских улицах и междугородных трассах появляется новый асфальт, устанавливают освещение, внедряют автоматизированные технологии для обеспечения безопасности дорожного движения.
С 2019 по 2022 год благодаря нацпроекту от Камчатского края до Калининградской области построено, отремонтировано и реконструировано более 65 тысяч километров дорог, это свыше 25,8 тысячи дорожных объектов (участков региональных дорог, федеральных трасс, городских улиц, мостов, эстакад, путепроводов и т.д.)
В этом году в российских регионах по нацпроекту обновят свыше 6,2 тысячи дорожных объектов протяженностью более 19 тысяч километров.
Нормативные требования к транспортно-эксплуатационным показателям автомобильных дорог общего пользования для обеспечения безопасности дорожного движения установлены Росавтодором. К основным показателям эксплуатационного состояния относятся покрытие проезжей части, обочины, разделительные полосы, технические средства организации движения, искусственного освещения, видимость, тоннели, системы сигнализации на железнодорожных переездах.
Как отметил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия новых автодорог в Ростовской области и Краснодарском крае 15 июня, в стране идет масштабная работа по строительству современных дорог, по развитию транспортной инфраструктуры во всех регионах: «Результаты первых месяцев текущего года показывают, что работа по ремонту дорог в рамках профильного нацпроекта идет с превышением темпов прошлого, причем рекордного по объемам, года». По словам Путина, современные дорожные коммуникации позволят разгрузить федеральные трассы, увеличить грузо- и пассажиропотоки, повысить безопасность движения, снизить количество ДТП.
Открытые участки федеральной трассы М-4 — обходы города Аксая и Краснодара — существенно улучшат путь на юг для многочисленных туристов. Причем строительство трасс закончили досрочно, в начале летнего сезона отпусков, что значительно сокращает время в пути до курортов Черноморского побережья.
Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» россияне уже получили возможность удобнее и быстрее добираться ко многим туристическим достопримечательностям. Современные комфортные дороги служат залогом развития внутреннего туризма, который также становится источником новых доходов для жителей прилегающих территорий, способствуя экономическому росту регионов и страны в целом.
На популярных туристических маршрутах в России с 2019 по 2022 год было отремонтировано, реконструировано и построено больше 1200 участков дорог протяженностью более шести тысяч километров
«Развитие внутреннего туризма дает хороший стимул для роста экономики регионов, — подчеркнул Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ. — Обеспечивается приток инвестиций, создаются новые рабочие места, формируются новые пространства для развития бизнеса. Для дальнейшего увеличения туристического потока необходимо обеспечить современную и безопасную транспортную инфраструктуру. На это в том числе нацелен национальный проект "Безопасные качественные дороги"».
Центральное место
В сердце России — Центральном федеральном округе — в этом году завершается ремонт автодорог на популярных туристических маршрутах, в том числе в Тверской и Владимирской областях. Это дорога Торжок — Осташков, ведущая к озеру Селигер, Нило-Столобенской пустыни, истоку реки Волги. Также на всем протяжении до Весьегонска будет отремонтирована дорога Тверь — Бежецк — Весьегонск — Устюжна, которая ведет к Рыбинскому водохранилищу.
В Тверской области ведут ремонт участка Большие Борки — Нестерово — Черничено трассы Москва — Санкт-Петербург, который связывает Старицкий, Зубцовский и Ржевский муниципальные округа с федеральной трассой М-10 «Россия».
Обновленная трасса проложит удобный маршрут к особо почитаемой в России святыне — Свято-Успенскому монастырю в городе Старица, основанному, по преданию, в 1110 году двумя монахами Киево-Печерской лавры
В Старицком округе и Калининском районе Тверской области с 2022 по 2024 год запланировано обновить 65 километров дорожного полотна. В Старицком округе за прошлый год привели к нормативу более 20 километров автодороги, а в этом году будет отремонтировано еще 18 с лишним километров трассы. Дорожники уже сняли 13 километров асфальтобетонного покрытия и уложили девять километров выравнивающего слоя.
Во Владимирской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году отремонтируют больше 30 километров региональных и местных автодорог и два мостовых перехода. По этим дорогам проходят популярные туристические маршруты Золотого кольца России — во Владимир, в Муром, Суздаль, Юрьев-Польский, Гусь-Хрустальный.
Улучшается транспортная доступность и в самих городах Золотого кольца. Например, в Суздале привели в порядок центральную магистраль — улицу Ленина, которая служит главным въездом в город, и где сосредоточено много достопримечательностей и памятников архитектуры, а также гостиничных комплексов и гостевых домов.
Отремонтирована в Суздале улица Пушкарская, которая ведет к уникальному музею деревянного зодчества Владимирской области. Экспозиция площадью 3,5 гектара на живописном берегу реки Каменки включает 18 памятников деревянного зодчества XVIII-XIX веков, построенных практически одним топором.
По сибирским просторам
Стремительно набирают популярность курорты Алтая, который по-тюркски означает «Золотые горы». В Алтайском крае по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году обновят восемь участков популярных туристических маршрутов. Их общая протяженность составит 38 километров.
Ремонтные работы проведут на трассе Романово — Завьялово — Баево — Камень-на-Оби в Баевском районе, которая ведет к знаменитой курортной зоне озера Соленое в селе Завьялово. На двух участках длиной около восьми километров уже снято изношенное дорожное покрытие, сейчас формируют основания из щебеночно-песчаной смеси.
Также в этом году будет отремонтировано почти восемь километров трассы Бийск — Белокуриха в Смоленском районе. Тем самым улучшатся пути проезда к Белокурихе ― городу-курорту федерального значения, который называют Сибирской Швейцарией. Здесь уложат новое дорожное покрытие, укрепят обочины и установят металлические барьерные ограждения.
Станет удобнее проезд к соленому озеру Бурлинское, приобретающему летом удивительный малиновый цвет, и к озеру Яровое с целебной водой, которая по составу не уступает знаменитому Мертвому морю Израиля
На участке от города Славгорода до села Бурсоль отремонтируют примерно четыре километра автодороги: старое полотно уберут, уложат двойной слой асфальтобетонного покрытия, нанесут разметку и установят дорожные знаки.
Обновят в этом году и участок трассы Курья — Колывань — Бугрышиха в Курьинском районе, который ведет к озеру Белому, жемчужине Северо-Западного Алтая, и на гору Синюху, которая считается самой высокой точкой Колыванского хребта.
В Усть-Калманском и Чарышском районах на трассе Алейск — Чарышское обновят три участка общей протяженностью примерно 11 километров. Это маршрут к местным природным достопримечательностям, среди которых наиболее известны гора Колокольня, водопады Аврора и Спартак.
Улучшился путь и к одной из главных российских достопримечательностей, самому глубокому в мире озеру — Байкалу. С опережением на год, в конце 2022 года, завершили капитальный ремонт автодороги от Иркутска до поселка Большое Голоустное на берегу заповедного озера. Теперь можно забыть о труднопроходимых гравийных участках, которые до этого составляли значительную часть пути, и проехать 144 километра по качественной асфальтированной дороге.
Кавказские маршруты
В Кабардино-Балкарии для развития туристско-рекреационной зоны Эльбрус — Безенги особое значение имеет автодорога Чегем-2 — Булунгу, которая ведет к знаменитым Чегемским водопадам. Она стала одним из крупнейших объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» в регионе.
В 2022 году на трассе капитально отремонтировали три моста, а в этом году начались масштабные работы по реконструкции участка протяженностью 27 километров.
На дороге по Чегемскому ущелью никогда не было ни асфальта, ни каких-либо защитных сооружений от разлива рек, обвалов и камнепадов
На отрезке от селения Хушто-Сырт до Чегемских водопадов уже завершили берегоукрепительные работы, и сейчас идет работа по созданию подпорных стен. Этот участок планируют сдать в эксплуатацию в 2024 году.
Реконструкцию другого участка трассы, которая ведет к селениям Эльтюбю и Булунгу, планируют завершить в 2026 году. В Кабардино-Балкарии впервые самостоятельно проводят настолько технически сложные работы. Сначала здесь укрепят основание автодороги и поставят защитные стены, отремонтируют 11 мостов, и только потом приступят к укладке дорожного покрытия.
Кроме этого, в Эльбрусском районе обновляют дорогу к лагерям альпинистов «Шхельда» и «Джантуган». Это основные учебно-спортивные базы «Национального парка "Приэльбрусье"», сюда приезжают тренироваться спортсмены и туристы со всех концов страны. Ремонтные работы включают укладку нового дорожного покрытия, установку ограждения, дорожных знаков и нанесение разметки.