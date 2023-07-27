От Золотого кольца до Золотых гор. Какие туристические маршруты в России станут удобнее

Более 1,8 тысячи километров дорог к туристическим объектам отремонтируют в этом году, 320 с лишним участков региональных трасс и городских улиц приведут в порядок, чтобы туристы могли с комфортом ездить по России. Повышение доступности маршрутов к популярным достопримечательностям и уникальным природным объектам — часть национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Пути развития

В России пятый год реализуется национальный проект «Безопасные качественные дороги». Благодаря ему обновляется дорожная инфраструктура всей страны, результаты работ нацелены в первую очередь на повышение качества жизни граждан. Масштабные работы ведутся на федеральных, региональных и местных автомобильных дорогах 84 регионов страны.

Уходят в прошлое насмешки над извечными российскими ухабами. В разных частях страны жители видят, как на городских улицах и междугородных трассах появляется новый асфальт, устанавливают освещение, внедряют автоматизированные технологии для обеспечения безопасности дорожного движения.

С 2019 по 2022 год благодаря нацпроекту от Камчатского края до Калининградской области построено, отремонтировано и реконструировано более 65 тысяч километров дорог, это свыше 25,8 тысячи дорожных объектов (участков региональных дорог, федеральных трасс, городских улиц, мостов, эстакад, путепроводов и т.д.)

В этом году в российских регионах по нацпроекту обновят свыше 6,2 тысячи дорожных объектов протяженностью более 19 тысяч километров.

Нормативные требования к транспортно-эксплуатационным показателям автомобильных дорог общего пользования для обеспечения безопасности дорожного движения установлены Росавтодором. К основным показателям эксплуатационного состояния относятся покрытие проезжей части, обочины, разделительные полосы, технические средства организации движения, искусственного освещения, видимость, тоннели, системы сигнализации на железнодорожных переездах.

Фото: Romvy / Shutterstock / Fotodom

Как отметил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия новых автодорог в Ростовской области и Краснодарском крае 15 июня, в стране идет масштабная работа по строительству современных дорог, по развитию транспортной инфраструктуры во всех регионах: «Результаты первых месяцев текущего года показывают, что работа по ремонту дорог в рамках профильного нацпроекта идет с превышением темпов прошлого, причем рекордного по объемам, года». По словам Путина, современные дорожные коммуникации позволят разгрузить федеральные трассы, увеличить грузо- и пассажиропотоки, повысить безопасность движения, снизить количество ДТП.

Открытые участки федеральной трассы М-4 — обходы города Аксая и Краснодара — существенно улучшат путь на юг для многочисленных туристов. Причем строительство трасс закончили досрочно, в начале летнего сезона отпусков, что значительно сокращает время в пути до курортов Черноморского побережья.

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» россияне уже получили возможность удобнее и быстрее добираться ко многим туристическим достопримечательностям. Современные комфортные дороги служат залогом развития внутреннего туризма, который также становится источником новых доходов для жителей прилегающих территорий, способствуя экономическому росту регионов и страны в целом.

На популярных туристических маршрутах в России с 2019 по 2022 год было отремонтировано, реконструировано и построено больше 1200 участков дорог протяженностью более шести тысяч километров

«Развитие внутреннего туризма дает хороший стимул для роста экономики регионов, — подчеркнул Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ. — Обеспечивается приток инвестиций, создаются новые рабочие места, формируются новые пространства для развития бизнеса. Для дальнейшего увеличения туристического потока необходимо обеспечить современную и безопасную транспортную инфраструктуру. На это в том числе нацелен национальный проект "Безопасные качественные дороги"».

Фото: сайт bkdrf.ru

Центральное место

В сердце России — Центральном федеральном округе — в этом году завершается ремонт автодорог на популярных туристических маршрутах, в том числе в Тверской и Владимирской областях. Это дорога Торжок — Осташков, ведущая к озеру Селигер, Нило-Столобенской пустыни, истоку реки Волги. Также на всем протяжении до Весьегонска будет отремонтирована дорога Тверь — Бежецк — Весьегонск — Устюжна, которая ведет к Рыбинскому водохранилищу.

В Тверской области ведут ремонт участка Большие Борки — Нестерово — Черничено трассы Москва — Санкт-Петербург, который связывает Старицкий, Зубцовский и Ржевский муниципальные округа с федеральной трассой М-10 «Россия».

Обновленная трасса проложит удобный маршрут к особо почитаемой в России святыне — Свято-Успенскому монастырю в городе Старица, основанному, по преданию, в 1110 году двумя монахами Киево-Печерской лавры

В Старицком округе и Калининском районе Тверской области с 2022 по 2024 год запланировано обновить 65 километров дорожного полотна. В Старицком округе за прошлый год привели к нормативу более 20 километров автодороги, а в этом году будет отремонтировано еще 18 с лишним километров трассы. Дорожники уже сняли 13 километров асфальтобетонного покрытия и уложили девять километров выравнивающего слоя.

Во Владимирской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году отремонтируют больше 30 километров региональных и местных автодорог и два мостовых перехода. По этим дорогам проходят популярные туристические маршруты Золотого кольца России — во Владимир, в Муром, Суздаль, Юрьев-Польский, Гусь-Хрустальный.

Улучшается транспортная доступность и в самих городах Золотого кольца. Например, в Суздале привели в порядок центральную магистраль — улицу Ленина, которая служит главным въездом в город, и где сосредоточено много достопримечательностей и памятников архитектуры, а также гостиничных комплексов и гостевых домов.

Отремонтирована в Суздале улица Пушкарская, которая ведет к уникальному музею деревянного зодчества Владимирской области. Экспозиция площадью 3,5 гектара на живописном берегу реки Каменки включает 18 памятников деревянного зодчества XVIII-XIX веков, построенных практически одним топором.

Фото: сайт bkdrf.ru

По сибирским просторам

Стремительно набирают популярность курорты Алтая, который по-тюркски означает «Золотые горы». В Алтайском крае по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году обновят восемь участков популярных туристических маршрутов. Их общая протяженность составит 38 километров.

Ремонтные работы проведут на трассе Романово — Завьялово — Баево — Камень-на-Оби в Баевском районе, которая ведет к знаменитой курортной зоне озера Соленое в селе Завьялово. На двух участках длиной около восьми километров уже снято изношенное дорожное покрытие, сейчас формируют основания из щебеночно-песчаной смеси.

Также в этом году будет отремонтировано почти восемь километров трассы Бийск — Белокуриха в Смоленском районе. Тем самым улучшатся пути проезда к Белокурихе ― городу-курорту федерального значения, который называют Сибирской Швейцарией. Здесь уложат новое дорожное покрытие, укрепят обочины и установят металлические барьерные ограждения.

Станет удобнее проезд к соленому озеру Бурлинское, приобретающему летом удивительный малиновый цвет, и к озеру Яровое с целебной водой, которая по составу не уступает знаменитому Мертвому морю Израиля

На участке от города Славгорода до села Бурсоль отремонтируют примерно четыре километра автодороги: старое полотно уберут, уложат двойной слой асфальтобетонного покрытия, нанесут разметку и установят дорожные знаки.

Обновят в этом году и участок трассы Курья — Колывань — Бугрышиха в Курьинском районе, который ведет к озеру Белому, жемчужине Северо-Западного Алтая, и на гору Синюху, которая считается самой высокой точкой Колыванского хребта.

В Усть-Калманском и Чарышском районах на трассе Алейск — Чарышское обновят три участка общей протяженностью примерно 11 километров. Это маршрут к местным природным достопримечательностям, среди которых наиболее известны гора Колокольня, водопады Аврора и Спартак.

Улучшился путь и к одной из главных российских достопримечательностей, самому глубокому в мире озеру — Байкалу. С опережением на год, в конце 2022 года, завершили капитальный ремонт автодороги от Иркутска до поселка Большое Голоустное на берегу заповедного озера. Теперь можно забыть о труднопроходимых гравийных участках, которые до этого составляли значительную часть пути, и проехать 144 километра по качественной асфальтированной дороге.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Кавказские маршруты

В Кабардино-Балкарии для развития туристско-рекреационной зоны Эльбрус — Безенги особое значение имеет автодорога Чегем-2 — Булунгу, которая ведет к знаменитым Чегемским водопадам. Она стала одним из крупнейших объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» в регионе.

В 2022 году на трассе капитально отремонтировали три моста, а в этом году начались масштабные работы по реконструкции участка протяженностью 27 километров.

На дороге по Чегемскому ущелью никогда не было ни асфальта, ни каких-либо защитных сооружений от разлива рек, обвалов и камнепадов

На отрезке от селения Хушто-Сырт до Чегемских водопадов уже завершили берегоукрепительные работы, и сейчас идет работа по созданию подпорных стен. Этот участок планируют сдать в эксплуатацию в 2024 году.

Реконструкцию другого участка трассы, которая ведет к селениям Эльтюбю и Булунгу, планируют завершить в 2026 году. В Кабардино-Балкарии впервые самостоятельно проводят настолько технически сложные работы. Сначала здесь укрепят основание автодороги и поставят защитные стены, отремонтируют 11 мостов, и только потом приступят к укладке дорожного покрытия.

Кроме этого, в Эльбрусском районе обновляют дорогу к лагерям альпинистов «Шхельда» и «Джантуган». Это основные учебно-спортивные базы «Национального парка "Приэльбрусье"», сюда приезжают тренироваться спортсмены и туристы со всех концов страны. Ремонтные работы включают укладку нового дорожного покрытия, установку ограждения, дорожных знаков и нанесение разметки.