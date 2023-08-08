Битва педагогов. Российские школьники решили рассказать всю правду об учителях. Что они думают о них на самом деле?

«Лента.ру» провела опрос в соцсетях и выяснила, за что ученики больше всего ценят своих педагогов. А в новом шоу «Звонок для учителя» на RUTUBE можно в деталях понаблюдать, чем больше всего привлекают учителя сегодняшних школьников.

Пресс -- служба Rutube

Уважение к ученикам

Уважение к ученикам упоминают чаще всего, вспоминая, чем запомнились любимые учителя. С благодарностью отмечают их вежливость, искреннее внимание к мнению учеников, тактичность замечаний, когда надо указать на ошибки. Без доверия школьников к учителю не будет и желания учиться. Наглядный пример можно видеть в первом выпуске шоу «Звонок для учителя»: более высокую оценку школьники дали педагогу, сумевшему сразу расположить их к себе. «Настоящий учитель умеет не только учить и оценивать, настоящий учитель умеет еще и слушать, — считает ведущий шоу Михаил Башкатов. — Мнение учеников и есть тот самый "звонок для учителя"».

Фото: пресс-служба Rutube

Любовь к своему предмету

Школьники чутко ощущают, насколько важен для учителя его предмет. Если это настоящая любовь к своему делу, ученики такого педагога не забудут. Энтузиасты способны заразить своим интересом даже тех, кому предмет не давался.

В педагогике есть такая цепляющая и манящая вещь. Приходит к тебе ученик, который терпеть не может биологию, а месяца через три-четыре ты видишь совершенно другого ребенка, который выдвигает гипотезы и спорит с тобой, — это здорово и круто! Не знаю, удалось ли мне за один урок влюбить в биологию участников шоу, но им стало любопытно, а любопытство — это уже многое значит Мария Рабеко учитель биологии московской «Хорошколы», участник первого выпуска шоу «Звонок для учителя»

Фото: пресс-служба Rutube

Чувство юмора

Часами занимаясь на уроках, школьники особо ценят способность учителя добавить веселья в обучающий процесс. Сказанная к месту шутка снимет напряжение, поднимет настроение и поможет лучше запомнить материал. Удачные шутки учителей запоминают на всю жизнь и потом пересказывают детям и внукам. Поэтому чувство юмора вошло в топ качеств, отличающих любимых учителей.

Фото: пресс-служба Rutube

Справедливость

Нет ничего обиднее для школьника, чем игнорирование его усилий и достижений. Зато как приятно вспомнить свой звездный час, когда удалось блеснуть перед одноклассниками и заслужить похвалу учителя. Лучшие учителя, читают участники опроса, находят способ дать проявить себя каждому, а не только лучшим ученикам. «Учитель — это не просто воспроизводитель знаний, — уверен Александр Оджо, учитель истории московской школы № 854, ставший участником шоу «Звонок для учителя». — Я даже отчитываю себя, если говорю на уроке больше, чем ученики, потому что ребята любят искать информацию сами, когда они решают задания, когда они что-то сравнивают, обсуждают, спорят». По мнению одного из старшеклассников, ставших участником шоу, это самое лучшее, что может быть в учителе: «Была дискуссия, и разговор мог зайти куда угодно».

Фото: пресс-служба Rutube

Увлеченность

Творческие, увлеченные люди всегда привлекают внимание, и для учителя это тоже залог уважения и любви учеников. Главное — чтобы учитель, увлеченный своим предметом, был наставником, а не надсмотрщиком, чтобы он умел повести за собой, а не душил своими требованиями.

Мой принцип — быть координатором. Для современного учителя главное — это предоставить ребятам возможность узнать новое и научиться узнавать. Я думаю, что для современного учителя очень важно быть на одной волне со своими учениками, по той причине, что мы вместе изучаем — в моем случае — историю и обществознание Александр Оджо

Фото: пресс-служба Rutube

Оригинальность мышления

Неординарность для учителя важна не меньше, чем для артиста. Можно сказать, что педагог выходит на сцену каждый день, и ему приходится решать сложную задачу: удержать внимание своих учеников. Школьные учебники отнюдь не входят в список бестселлеров, и только нестандартный подход к учебному процессу может превратить урок в увлекательное времяпрепровождение. Первый выпуск шоу «Звонок для учителя» продемонстрировал, как оригинальный подход помогает быстро наладить контакт с классом и заинтриговать учеников темой урока. Звездный гость шоу, актер и блогер Дмитрий Красилов отметил, что педагог так удачно расположила к себе школьников, что они сразу были готовы с ней взаимодействовать.

Фото: пресс-служба Rutube

Педагогический турнир

Новое шоу «Звонок для учителя» на RUTUBE — это педагогический турнир, в котором судьями выступают ученики, рассказал его ведущий, популярный артист Михаил Башкатов. Каждый выпуск сезона включает два урока с разными учителями в классе из восьми учеников от 13 до 16 лет. Подростки выставляют оценки по пятибалльной шкале, определяя, кто из педагогов понравился классу больше. Звездные гости шоу выступают в роли учеников и делятся впечатлениями со своей стороны, в первом выпуске это артист и блогер Дмитрий Красилов.

Учитель, получивший наиболее высокую оценку, проходит в следующий этап, а победитель сезона получает главную награду — золотой звонок и денежный приз. Выбывшие участники получают утешительный приз — сертификат на 50 тысяч рублей.

Рекламодатель: ООО «Руформ»

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