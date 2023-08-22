Импортозамещение на максимум. В России повышают производительность труда. Что это даст?

Национальный проект «Производительность труда» становится трамплином для реализации других нацпроектов и стратегических инициатив. Когда эффективность предприятий увеличивается, становится проще внедрять новые технологии и импортозамещение. Это очень хорошо видно на примере создания транспортной инфраструктуры для расширения поставок сжиженного природного газа (СПГ). Разбираем кейс в материале «Ленты.ру».

В чем суть нацпроекта

Национальный проект «Производительность труда» был запущен в 2018 году по инициативе президента России Владимира Путина. Сейчас к нему присоединились уже более 5 тысяч предприятий из 85 регионов страны.

Эксперты нацпроекта «Производительность труда» помогают предприятиям оптимизировать производственные процессы: правильно использовать внутренние ресурсы, устранять простои оборудования, совершенствовать взаимодействие между различными подразделениями.

Главная фишка нацпроекта заключается в том, что чаще всего бизнесу даже не приходится вкладываться в происходящие изменения: компании улучшают свои показатели за счет управленческих решений. На каждом предприятии создается производственный поток-образец и формируется команда из сотрудников, которые будут следить за внедрением изменений и самостоятельно контролировать эффективность работы в будущем.

Рост производительности труда позволяет ускорить импортозамещение

Участие в национальном проекте помогает бизнесу вслед за производительностью труда увеличить и свои доходы. С 2019 по 2021 год более 2300 предприятий-участников нарастили добавленную стоимость на 383 миллиарда рублей. Рост производительности труда составил 24 процента, при этом выработка продукции выросла на 46 процентов, запасы незавершенного производства сократились на 36 процентов, а время производства продукции уменьшилось на 35 процентов.

Одновременно нацпроект улучшает условия труда рабочих: оборудование функционирует без перебоев, на местах поддерживаются чистота и порядок, благодаря увеличению прибыли компаний растет оплата труда. Возрождается движение рационализаторства, которое тоже влияет на вовлеченность сотрудников и увеличение производительности.

В результате оптимизации производственных процессов растет конкурентоспособность российских предприятий, появляется возможность ускорить все процессы, связанные с импортозамещением. Это особенно важно, когда речь идет о стратегических предприятиях.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Чем нацпроект помог «Атоммашу»

Производственный комплекс «Атоммаш», который входит в машиностроительный дивизион госкорпорации Росатом, поставляет оборудование для атомной промышленности, нефтегазового комплекса и тепловой энергетики. Предприятие является одним из лидеров нацпроекта «Производительность труда».

Благодаря участию в нацпроекте «Атоммашу» удалось оптимизировать производственные процессы и существенно сократить время выпуска ключевого оборудования для атомной энергетики и смежных отраслей. Например, срок изготовления реакторов уменьшился в полтора раза — с 760 до 524 дней, парогенераторов — вдвое, с 877 до 440 дней.

Совершенствование производственных процессов способствует импортозамещению

Сейчас в Росатоме идет разработка крупнотоннажного танкера-газовоза, который позволит перевозить сжиженный природный газ (СПГ) по Севморпути круглый год. По словам директора по судостроению и оптимизированным плавучим энергоблокам «Атомэнергомаша» Владимира Аптекарева, «решение о разработке танкера-газовоза было принято на основе анализа мирового рынка танкеров для перевозки СПГ».

Это исследование показало, что все существующие в мире проекты СПГ-газовозов являются иностранными. А значит уже сейчас существует потребность в разработке отечественного проекта, в котором будет применяться разработанное в России комплектующее оборудование».

СПГ — почему это важно?

За последние 20 лет объем транспортировки сжиженного природного газа во всем мире увеличился в 3,5 раза. Крупнейшими потребителями этого сырья являются страны АТР и Европы. По прогнозам экспертов, мировое потребление СПГ к 2030 году вырастет на 55 процентов — до 940 миллиардов кубометров в год. Мощности по регазификации при этом увеличатся на 36 процентов (до 1584 миллиардов кубометров).

Стратегической задачей и будущим для нашего экспорта газа является развитие производства СПГ, которое в среднесрочной перспективе должно достигнуть не менее 100 миллионов тон в год Александр Новак заместитель председателя правительства на совещании по развитию производства сжиженного газа в России

Доля отечественного оборудования и технологий в производстве и транспортировке СПГ составит не менее 80 процентов.

Чтобы справиться с этой задачей, правительство реализует стратегическую инициативу «Прорыв на рынке СПГ», которая направлена на резкое увеличение выпуска оборудования для заводов по производству сжиженного газа и развитие транспортной инфраструктуры.

Благодаря мерам господдержки, в том числе и нацпроекту «Производительность труда», идет освоение производства критического с точки зрения импортозависимости оборудования, необходимого для средне- и крупнотоннажного производства СПГ.

В перспективе доля отечественных технологий составит не менее 80 процентов от потребности отрасли

По словам Александра Новака, на сегодняшний день по реализованным проектам производство сжиженного газа составляет порядка 33 миллионов тон. С учетом проектов, находящихся в стадии строительства, заводов в Усть-Луге и «Арктик СПГ 2» Россия выйдет на производство 66 миллионов тон СПГ в год. Необходимо дополнительно изыскать ресурсную базу для проектов еще на 34 миллиона тон СПГ в год и завершить локализацию крупно- и среднетоннажного оборудования для отрасли. Однако все это — только полдела.

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

По морю в термосе

Реальный прорыв на рынке СПГ невозможен без решения вопроса о его транспортировке конечным потребителям и создания подходящих для этого отечественных судов. Решением этой задачи и занимается «Атоммаш», принявший участие в нацпрокте «Производительность труда».

Создание крупнотоннажного танкера-газовоза для круглогодичной перевозки сжиженного газа по Севморпути, над которым работает компания, обойдется примерно в 21 миллиард рублей. За один раз судно длиной 305 метров сможет перевести 170 тысяч кубометров топлива, а его максимальная скорость составит около 40 километров в час (21,3 узла).

Танкер, образно говоря, будет похож на термос. Мы решили впервые применить на судне подобных размеров вкладные танки. Предлагаем собирать их отдельно, изолировать и устанавливать в корпус уже подготовленного судна Владимир Аптекарев директор по судостроению и оптимизированным плавучим энергоблокам «Атомэнергомаша»

По его словам, решение с использованием вкладных танков требует больше пространства. Поэтому, чтобы компенсировать этот момент, было решено использовать композитные материалы, что позволяет добиться необходимых физико-механических характеристик, облегчить всю конструкцию и уменьшить ее габариты. На создание новых материалов и химических компонентов для производства высокотехнологичной продукции нацелена стратегическая инициатива правительства России «Развитие производств новых материалов».

Повышение производительности труда облегчает внедрение новых отечественных технологий

Чтобы судно плавало по Северному морскому пути круглый год его корпус и ободы были значительно усилены. Новый танкер сможет самостоятельно передвигаться в сплоченных однолетних и двухлетних арктических льдах толщиной до 2,1 метра в зимне-весеннюю навигацию и до 3,1 метра в летнее-осеннюю.

По словам Владимира Аптекарева, все ключевое оборудование грузосодержащей системы, включая систему транспортной обработки груза, либо уже производится в России, в частности на предприятиях Росатома, либо его выпуск можно будет запустить в ближайшее время.

Сейчас проектирование танкера еще продолжается, но уже известно, что строить его будут на судостроительном комплексе «Звезда» в Приморском крае. Газовозом уже заинтересовались крупная судоходная корпорация и несколько нефтегазовых компаний.