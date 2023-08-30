«Шаг навстречу мечте» Каким будет новый сезон международного вокального проекта «Ты супер!»?

Суперсезон международного вокального проекта «Ты супер!» стартует на НТВ 3 сентября в 20.20 на НТВ, а его участниками станут 50 талантливых детей, оставшихся без попечения родителей и проживающих в детских домах, школах-интернатах, приёмных и опекунских семьях. О том, что ждет телезрителей в новом сезоне вокального шоу, — на «Ленте.ру»

Каким будет суперсезон

Вокальное международное шоу «Ты супер!» впервые вышло на НТВ в 2017 году и сразу же завоевало сердца миллионов телезрителей. Ведь участники проекта юные певческие таланты от 7 до 18 лет из России и республик бывшего Советского Союза, оставшиеся без попечения родителей. И задача шоу, по словам организаторов, подарить им море тепла, помочь поверить в себя и в собственное будущее. Искренние слова поддержки юных талантов телезрителями в социальных сетях — яркое подтверждение тому, что проект «Ты супер!» стал поистине народным.

Седьмой сезон международного проекта, который объявлен суперсезоном, отличается от предыдущих прежде всего тем, что участвовать в нем будут не только 20 новых конкурсантов, но и 30 полюбившихся телезрителям участников прошлых сезонов. Как всегда, они приедут из разных российских регионов и стран — в новом сезоне свои таланты продемонстрируют дети из более чем 20 регионов России. Международный состав участников будет представлен юными ребятами из Беларуси, Казахстана и Молдовы.

Шоу состоит из нескольких туров, первый из которых — исполнение заранее подготовленной песни. Прохождение в следующий тур зависит от решения жюри — необходимо набрать три из четырех голосов

Не только оценивают, но и поддерживают

Накануне старта суперсезона НТВ объявил состав нового жюри шоу. В него вошли народный артист России композитор Игорь Крутой, актер, режиссер и музыкант Алексей Воробьев и популярные певицы Ани Лорак и Люся Чеботина. Они будут традиционно не только оценивать вокальные таланты юных исполнителей, но и всячески их поддерживать.

Игорь Крутой стал членом жюри еще во втором сезоне проекта и с тех пор бессменно им является, стараясь не только объективно оценивать вокальные таланты участников, но и активно помогать им сделать первые шаги в профессии на большой сцене. По словам композитора, почти все участники прошлых сезонов оставили тот или иной след в его сердце, а сотни талантливых юных артистов из шести сезонов «Ты супер!» получили неоценимый опыт, любовь и признание миллионов телезрителей.

Члены жюри Игорь Крутой и Алексей Воробьев Фото: пресс-служба НТВ

В новом сезоне он был бы рад увидеть и еще раз послушать Денберела Ооржака, Ивана Масленникова, Настю Нагорнову и других одаренных ребят. Маэстро признается, что настоящее творчество и яркий талант всегда вызывают у него восхищение и удивление, а «когда этими качествами обладает ребенок, то и подавно».

За годы проект «Ты супер!» обрел огромную аудиторию поклонников, дети получили восхищение зрителей, популярность, их приглашают на телевидение, концерты, у многих сбылись самые сокровенные мечты

По мнению Игоря Крутого, «этот шаг навстречу детской мечте и есть тот путь, по которому проект "Ты супер!" должен идти вперед с гордо поднятой головой».

Алексей Воробьев вошел в состав жюри с третьего сезона, который также был суперсезоном. С тех пор артист не только помогает юным талантам в процессе шоу, но и изо всех сил старается поддержать их по его окончании. Так, в пятом сезоне он написал симфоническую музыку для песни и выступил режиссером клипа Татьяны Мавроди из Калужской области, а этим летом осуществил мечту участника 6-го сезона Дмитрия Меновщикова. Юноша на сцене проекта сказал, что хочет побывать в одном из легендарных детских лагерей.

По словам Алексея Воробьева, в качестве судьи конкурса он чувствует невероятную ответственность. А возможность вновь сесть в кресло члена жюри «Ты супер!», признается он, для него огромная радость, «чтобы снова иметь возможность встретиться с этими потрясающими юными талантами, которые выходят на нашу сцену». Артист рассказал, что в суперсезон возвращаются участники предыдущих сезонов, которых мы уже видели на сцене. «И вы не представляете, какое удовольствие наблюдать их рост, видеть количество труда, которое каждый из них вложил, какую работу провел над собой, чтобы двигаться вперед и не предавать свою цель и мечту», — отмечает Алексей Воробьев.

Член жюри, певица Люся Чеботина Фото: пресс-служба НТВ

Он уверен, что в этом сезоне в очередной раз будет удивлен и восхищен, и очень рад, что жизнь дала ему возможность исполнить мечты детей, которые этого действительно заслуживают. «Я счастлив быть тем человеком, которого мне в мом детстве так не хватало. Человеком, который может не только помочь, но и направить в верном направлении как профессионально, так и по-человечески», — признается артист.

А вот популярная певица Люся Чеботина впервые займет судейское кресло. «Ответственность, конечно, на мне колоссальная, ведь от меня в том числе зависит судьба маленьких талантов. Когда я наблюдала за предыдущими сезонами "Ты супер!", то боялась представить, как тяжело было выбирать и оценивать, ведь каждый участник уникален», — признается Люся Чеботина. По ее словам, когда поют дети, она сразу же вспоминает свое детство и первые шаги к большой сцене, поэтому понимает их как никто. Певица надеется стать для участников другом, который поможет им найти себя, свой стиль и пойти вперед в правильном направлении. Артистка, по ее признанию, постарается быть максимально объективной.

Ведущие шоу "Вадим Такменев и Анастасия Пак Фото: пресс-служба НТВ

Ведущими проекта традиционно станут Вадим Такменев и Анастасия Пак.

«Я безумно счастлива видеть всех ребят, которые уже участвовали в нашем проекте. Во-первых, я так удивилась, какими они стали взрослыми. Во-вторых, они очень здорово подтянули свой вокал. И это радует, потому что большинство из них говорит, что толчок и стимул развиваться в музыке дал им именно "Ты супер!", — комментирует Анастасия Пак. — То есть все то, что с ними происходило на проекте, стало мотивацией заниматься вокалом еще серьезнее. Кто-то пошел к педагогам впервые, кто-то остался у своих преподавателей, просто теперь внимательнее относится к урокам, например, к сольфеджио. Сейчас они звучат модно, стильно, что показывает, насколько сильно ребята профессионально выросли. Это совершенно новый уровень и для них, и для нас. Я думаю, зрители испытают настоящий восторг, ведь они увидят своих любимых участников. Участникам желаю не бояться! Они, правда, очень переживают. И зачастую этот страх им может помешать. Мы учим их с этим страхом продуктивно бороться и направлять его в правильное русло с качественной энергией. У них обязательно все получится, потому что мы в каждого из них верим».

Победительница 6 сезона проекта Анастасия Нагорнова Фото: пресс-служба НТВ

Шесть сезонов позади

Участников «Ты супер!» часто приглашают на различные детские музыкальные конкурсы и фестивали, такие как «Детское Евровидение», «Детская Новая волна», «Добрая волна», «Спасская башня», «Оперение» и многие другие. На базе проекта работает благотворительный фонд «Ты супер!», который выплачивает всем полуфиналистам и финалистам проекта стипендии до достижения совершеннолетия. Вокальное шоу уже завоевало 13 наград различных телевизионных конкурсов, среди которых статуэтки ТЭФИ и ТЭФИ Kids.

За шесть лет в «Ты супер!» и «Ты супер! Танцы» приняли участие более 460 ребят из 18 стран и всех регионов России

После участия в проекте 8 детей обрели семью, 16 получили квартиры, более 20 ребят поступили в музыкальные институты и колледжи, было выпущено более 17 синглов.

«После проекта "Ты супер!" моя жизнь изменилась очень сильно, появилось бесчисленное количество новых знакомств, узнаваемость. Многие люди, каждый по-своему, помогли мне, и благодаря этому я сейчас такой, какой есть. Моя творческая жизнь началась именно на проекте», — говорит участник шоу Иван Масленников.

Сергей Лазарев и участник шоу Иван Масленников Фото: пресс-служба НТВ

«Проект "Ты супер!" дал мне большой толчок на дальнейшую работу, появилось огромное желание расти, развиваться и познавать новое в своей творческой деятельности, — рассказывает участница и победительница 6 сезона проекта Анастасия Нагорнова. – Я хочу продолжать выпускать свои треки, выступать на большой сцене и работать с профессиональными артистами. На проекте безумная, бомбическая атмосфера, которая остается в сердце навсегда. Я очень скучала, поэтому решила принять участие снова. Суперсезон — это сезон, в котором принимают участие талантливые и творческие ребята. Уверена, они достойно выступят и покажут прекрасный результат».

Международный вокальный конкурс «Ты супер!» »проводит телекомпания НТВ и международное информационное агентство и радио Sputnik.

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