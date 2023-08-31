Москву и Казань свяжет скоростная трасса. Как новый мегапроект изменит жизнь россиян?

Российские регионы становятся ближе друг к другу. Уже в начале сентября автомобилисты смогут добираться от Москвы до Арзамаса всего за 3,5 часа вместо 6, а к концу года до Казани — за 6,5 часа вместо 12. Города свяжет скоростная федеральная трасса М-12 «Восток», которая строится по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры» и активно прирастает новыми километрами. Далее от Казани ее продлят до Екатеринбурга. Благодаря запуску автомагистрали путешествовать по России станет безопаснее и комфортнее, время в пути значительно сократится. О том, как современная транспортная инфраструктура создает новые экономические связи между регионами, формирует туристические маршруты и повышает качество жизни граждан, — в материале «Ленты.ру».

Дороги — кровеносная система любого государства. В России, живущей в ритме одиннадцати часовых поясов, их строительство — в числе государственных приоритетов. Почти пять лет назад была запущена трасса М-11 «Нева», соединившая Москву и Санкт-Петербург. На очереди — четырехполосная высокоскоростная автомагистраль М-12 «Восток». Ее можно назвать самым впечатляющим инфраструктурным проектом в России. Запуск М-12 изменит представление о пространстве и времени и улучшит транспортную доступность 17 крупнейших региональных центров. Например, Татарстан с запада на восток можно будет проехать за пару часов.

Запуск М-12 послужит импульсом для жилищного строительства и станет стимулом и для развития внутреннего туризма, все больше набирающего популярность в стране Марат Хуснуллин заместитель председателя правительства

«Безусловно, федеральная трасса М-12 является стратегически важным дорожным проектом. Еще никогда в стране не строились столь масштабные объекты в такие рекордные сроки. Участок Москва — Нижний Новгород — Казань качественным полотном растянется на 811 километров, будет включать уникальные мосты через реки. Современный подход поможет снизить показатель смертности и травматизма в результате ДТП в 3,5 раза и увеличить безопасность в пути. Помимо самой трассы, возводим удобную инфраструктуру: для автомобилистов на дороге будут располагаться многофункциональные зоны с дорожным сервисом, АЗС и зонами отдыха. Благодаря поддержке президента, профессиональной работе проектировщиков, строителей, подрядных организаций, опережающему финансированию мы стремительными темпами возводим метр за метром будущей современной качественной трассы. Запуск М-12 послужит импульсом для жилищного строительства, станет стимулом и для развития внутреннего туризма, все больше набирающего популярность в стране. Уверен, что М-12 «Восток» поспособствует социально-экономическому развитию регионов и на протяжении десятков лет будет положительно сказываться на многих сферах жизни наших граждан», — отметил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Строительство новой автомагистрали между Москвой и Казанью началось в июле 2020 года по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Потом трассу решили продлить до Екатеринбурга, в планах — до Владивостока.

Сегодня М-12 — часть транспортного маршрута «Россия» с амбициозными планами. Предполагается, что в будущем она сможет обеспечить выход в Китай. После ее запуска российские регионы поедут по-новому: от этого выиграют граждане, государство и бизнес

Так, приятные изменения ждут граждан, проживающих внутри территорий, через которые пойдет М-12. Это и развитие сети доступных туристических маршрутов, и строительство новой недвижимости за счет улучшения транспортной доступности, и увеличение доходов, и рост трудовой и образовательной миграции, и создание дополнительных рабочих мест.

Новые горизонты

От Москвы до Казани по М-12 можно будет проехать уже в конце этого года. Движение от Москвы до Арзамаса открылось в начале сентября. В прошлом году был дан старт движению по 107 километрам в Московской и Владимирской областях.

В истории Российской Федерации в столь короткие сроки не было реализовано таких объектов. Более 800 километров от Москвы до Казани мы построим меньше чем за три года. Уже в сентябре автомобилисты смогли доехать до Арзамаса за три часа, до Владимира — за полтора часа Вячеслав Петушенко председатель правления госкомпании «Автодор»

Вся дорога от столицы до Казани построена с нуля и соединит пять регионов: Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, а также Чувашию и Татарстан. Такие мегаполисы, как Москва, Казань, Екатеринбург, получат дорожную сеть, которая укрепит их партнерство в самых разных областях.

«Автомобильная скоростная трасса М-12 способна дать дополнительный стимул развитию экономик регионов, по которым она проходит. Во-первых, текущий проект де-факто связывает Москву с крупнейшим экономическим центром Поволжья. Во-вторых, в перспективе трасса сможет быть продлена далее на восток», — комментирует Тимур Искандаров, старший директор, руководитель группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА. М-12 станет частью транспортного маршрута «Россия». Это окажет позитивное воздействие на экономику как на региональном, так и на федеральном уровне.

Новые маршруты выходного дня

Когда современная многополостная трасса протяженностью почти 811 километров будет запущена, у автомобилистов появится огромный выбор новых туристических маршрутов. М-12 начинается от МКАД, проходит через несколько городов, захватывая Ногинск, Орехово-Зуево, Владимир, Арзамас, Канаш, дотягивается до Казани и стремится дальше на восток. Новая транспортная артерия повысит доступность достопримечательностей различных российских городов, а приток туристов поддержит их экономику. Также М-12 обеспечит граждан приятным выбором для путешествий, будь то поездка выходного дня или более продолжительное автомобильное турне.

Например, Нижний Новгород может конкурировать с Санкт-Петербургом за московского туриста. Если вы собираетесь в поездку на автомобиле на выходные, то на дорогу из Москвы до столицы Приволжья потратите менее пяти часов. А удивлять город с более чем 800-летней историей умеет, и даже смена сезонов ему к лицу. Ждут открытия трассы и нижегородцы: после рабочего дня в пятницу можно будет сесть в автомобиль и менее чем через пять часов гулять по московским улочкам или сменить обстановку и доехать до Владимира.

В Нижегородской области трасса пройдет недалеко от популярных туристических мест региона. Можно будет запланировать поездку в село Большое Болдино, которое на протяжении четырех веков принадлежало роду Пушкиных. Заехать в городок Выксу — старейший центр металлургии, богатый историей и славящийся современным искусством, посетить паломническо-туристический кластер «Арзамас — Дивеево — Саров».

Из столицы в столицу

От Москвы до Казани по М-12 можно будет доехать за шесть с половиной часов. Если сейчас столицу Татарстана посещают 3,5-3,7 миллиона туристов, то к 2030-му в Казани хотят принимать 7-8 миллионов гостей, в том числе за счет новой удобной трассы.

Передвигаться по скоростной дороге будет удобно: здесь не будет многочасовых пробок. По всему маршруту следования появятся многофункциональные зоны для водителей и пассажиров, включающие АЗС, мини-отели, станции шиномонтажа и кафе. Поэтому поездка в Казань из Москвы станет целым приключением. По пути можно будет заехать в несколько городов и осмотреть их достопримечательности. Заглянуть во Владимир, который остается самым посещаемым городом Золотого кольца. После этого сделать небольшой крюк, потратить 30 минут и оказаться в Суздале — утопающем в зелени городе-музее, славящемся объектами деревянного зодчества и православными храмами.

Благодарим ГК «Автодор» за предоставленное видео

Казань славится туристической инфраструктурой. Это город, в который хочется возвращаться снова и снова. Здесь Казанский кремль с благоустроенной набережной соседствует с мечетями и соборами, храмами и колокольнями, монастырями и парками. Можно прогуляться по историческому центру, где сосредоточены десятки достопримечательностей, отправиться в Старо-Татарскую слободу или Национальный музей и даже посетить казанский филиал Эрмитажа.

Внутренний туризм напрямую зависит от качества дорог. Как показывает статистика, посещаемость того или иного региона напрямую связана с его транспортной доступностью и временем, которое водитель готов провести в пути.

С момента открытия движения по трассе М-11 «Нева» между Петербургом и Москвой интенсивность автотуризма между этими городами выросла в пять раз. Запуск движения по М-12 обеспечит тот же эффект, который особенно важен для малых городов, богатых историей и готовых принимать туристов

«Ввод новой скоростной магистрали дает такие преимущества, как сокращение времени в поездке, запуск новых удобных маршрутов, снижение перегрузки на других участках автодорог», — комментирует научный сотрудник Лаборатории инфраструктурных и пространственных исследований ИПЭИ РАНХиГС Ксения Ростислав. По ее оценкам, существенный эффект от строительства новой автомагистрали Москва — Казань может затронуть не только такие города, как Арзамас или Муром, но и районы к югу от Нижнего Новгорода и Казани, города Урала, Южного Поволжья.

Технологический суверенитет

Помимо дорожного полотна на трассе М-12 появятся более 300 искусственных сооружений (мосты, развязки, переходы для животных и так далее), берега Волги, Оки и Суры свяжут крупнейшие мосты. При строительстве учитываются особенности ландшафта, проектируются новые развязки, которые позволят связать существующие автомобильные дороги в единую сеть. Также специалисты работают над архитектурным обликом новых объектов и их художественной подсветкой.

«Будущую трассу Москва — Казань разделили на девять участков, и каждый из них начали строить одновременно, независимо друг от друга. Это обеспечило высокие темпы строительства. Реализация такого масштабного проекта позволила разогнаться дорожно-строительной отрасли: была закуплена техника, привлечено большое количество специалистов. Важно, чтобы накопленный потенциал мы не растеряли», — комментирует руководитель проектов ЦЭИ Павел Степанов.

Самыми масштабными сооружениями на М-12 стали три уникальных моста. Их строительство позволило получить ценный опыт благодаря совершенствованию профессиональных навыков и применению уникальных отечественных технологий.

Мосты соединяют

Мост через Волгу в Татарстане претендует на звание рекордсмена М-12. Он самый длинный в составе автомагистрали — более 3,3 километра. Трехкилометровая конструкция замкнулась в единое полотно 8 августа, теперь его можно пройти пешком с одного берега Волги на другой. В сентябре мост будет покрыт асфальтом. Над его строительством работает около тысячи человек. На этом участке задействовано порядка 300 единиц техники.

Второй по протяженности мост М-12 — вантовый, он соединит Владимирскую и Нижегородскую области и перекинется через Оку. Проехать по нему можно будет уже в начале сентября, вместе с запуском участка трассы от Москвы до Арзамаса. Его длина составит почти 1,4 километра. А уникальность — в его конструкции: это будет живописный висячий мост, состоящий из пилонов, соединенных стальными тросами (их еще называют ванты). Это единственный вантовый мост, система которого больше чем наполовину состоит из российских компонентов. Мост через Оку стал экспериментальной площадкой в использования инноваций в мостостроении. Например, тут впервые был применен новый метод бетонирования с помощью скользящей опалубки.

Это такая методика, когда происходит одновременное устройство арматурного каркаса, прием бетона и подъема опалубки. Благодаря этому нам удалось в 2,5 раза быстрее построить пилон. По сути, это 3D-принтер, который печатает пилон из железобетона Виталий Шмаров руководитель проекта строительства 4-го этапа М-12 ГК «Автодор»

Третий по протяженности мост М-12 соединит Нижегородскую область с Чувашией. Протяженность конструкции через Суру составляет около 930 метров, его ширина — 25 метров. Для жителей Сергачского района Нижегородской области и Шумерлинского района Чувашии запуск моста станет настоящим подарком. Сейчас, чтобы добраться из одного населенного пункта в другой, нужно преодолеть около 150 километров по объездной дороге и потратить в лучшем случае два с половиной часа, а с запуском движения по мосту это станет делом нескольких минут.

Также можно ожидать, что косвенно запуск трассы М-12 будет сказываться и на росте доходов местных жителей, и на создании дополнительных рабочих мест.

В копилку ВВП страны

Сам факт «стройки века» подстегивает производство строительных материалов, машиностроение, энергетику, нефтепереработку, сектор услуг, жилищное строительство, телекоммуникации и другие отрасли. Если говорить только об участке трассы Москва — Казань, то, по словам Павла Степанова, за 20 лет дополнительный прирост для ВВП страны за счет существования данной дороги в ценах 2022 года составит 1,8 триллиона рублей.

«Это реальный эффект, на который мы можем рассчитывать. Очевидно, что проект даст для страны и экономики очень много», — комментирует эксперт. Например, Владимирской области, где участок трассы уже был введен в эксплуатацию, удалось заключить целый ряд соглашений с инвесторами на сумму более 20 миллиардов рублей, в ближайшие годы планируется создание более 5 тысяч новых рабочих мест для жителей области, сообщал губернатор области Александр Авдеев, комментируя запуск участка М-12.

Не менее очевидны эффекты от запуска федеральной автомагистрали для рядовых граждан. Транспортная связность регионов расширит их возможности: можно будет отправиться в соседний город для обучения или трудоустройства или спланировать отпуск выходного дня. Рынок будут насыщать новые товары и услуги.

Исследования показывают, что в большей степени от строительства инфраструктуры выигрывают жители и предприятия регионов, по территории которых проходит скоростная магистраль. Вероятно, изменение расселения в среднесрочной и долгосрочной перспективе: увеличение численности населения прилегающих к магистрали территорий Ксения Ростислав научный сотрудник Лаборатории инфраструктурных и пространственных исследований ИПЭИ РАНХиГС

Экология и транспорт

Строительство таких масштабных объектов, как трасса М-12, не должно оказывать негативное влияние на экологию. Поэтому при проектировке М-12 учитывалось соответствие проекта экологической повестке. Главный плюс — после запуска скоростной автомагистрали маршруты грузового и транзитного автотранспорта будут вынесены за пределы городов. Это позволит снизить уровень выхлопных газов. Также новая автомагистраль разгрузит старые транспортные артерии, например, М-7. Это тоже скажется на качестве атмосферного воздуха в лучшую сторону. Снижение аварийности и сокращение количества вредных выбросов приведет к улучшению экологической ситуации и снижению вредного воздействия на окружающую среду.

Строительство М-12 учитывает принципы бережного отношения к природным зонам каждого региона. При проектировании магистрали большое внимание уделялось вопросам сохранения растительного и животного мира. Так, для животных, которые могут пересекать оживленную магистраль, строят специальные надземные переходы и туннели под землей. Они замаскированы под местный природный ландшафт, что позволит сохранить единство среды обитания. В этих местах также установят шумоизоляционные экраны, чтобы не пугать обитателей леса звуками проезжающего автотранспорта.

Также будет компенсирована вырубка деревьев, которая была произведена в период строительства автомагистрали. Так, во Владимирской области высадят больше тысячи гектаров леса, в Татарстане — в 2,5 раза больше деревьев, чем срубили.

В будущем трасса М-12 станет участницей эксперимента по внедрению беспилотных грузовиков. Они смогут проехать от Казани до Санкт-Петербурга уже в 2024 году. Сложно себе представить, но такие машины уже курсируют в России на трассе М-11 благодаря стратегической инициативе «Беспилотные логистические коридоры». Пока это штучные экземпляры, но они успешно справляются с доставкой коммерческих грузов. В целом трасса М-12, которая строится по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры», станет дорогой в будущее российских инноваций.