В России растет спрос на льготную ипотеку. Как купить жилье со скидкой?

Более миллиона российских семей уже успели воспользоваться льготной ипотекой. Сейчас в условиях повышения ключевой ставки ЦБ этот инструмент становится все более востребованным, в особенности среди молодых семей. Об актуальных условиях программы и других льготах — в материале «Ленты.ру».

Драйвер роста

По данным Минстроя России, с 2020 года льготной программой нацпроекта «Жилье и городская среда» успели воспользоваться почти 1,3 миллиона российских семей. Всего с 2020 года банки выдали 1294 тысячи льготных жилищных кредитов, из них 290 тысяч в 2022 году и уже 314,3 тысячи в 2023-м. В среднем до сделки доходят 45 процентов россиян, создавших заявку на кредит.

Льготная ипотека в 2023 году по-прежнему является драйвером роста рынка, продолжая играть важную роль для развития жилищного строительства через поддержание спроса. Сегодня девять из десяти ипотечных кредитов на первичном рынке выдается по госпрограммам, при этом на «Льготную ипотеку» приходится 45 процентов таких выдач. Программа является наиболее универсальной для граждан и пользуется большой популярностью Светлана Некрасова управляющий директор ДОМ.РФ

Чаще всего льготную ипотеку брали москвичи — за все время действия программы в столице выдано более 146 тысяч таких кредитов — это 21,8 процента от общего объема. На втором и третьем местах Московская область и Санкт-Петербург, пятерку регионов-лидеров закрывают Краснодарский край и Свердловская область.

«Если говорить о базовой программе льготной ипотеки, то ее значимым плюсом является то, что такая пониженная ставка действует на протяжении всего срока ипотеки. Это выгодно по сравнению с ипотекой на обычных рыночных условиях, где процентная ставка может меняться в течение срока действия кредитного договора, если заемщик, например, откажется от навязанных банком услуг страхования или перестанет быть участником зарплатного проекта в этом банке», — рассказал юрист по недвижимости Дмитрий Молчанов.

Программа «Льготная ипотека» появилась весной 2020 года согласно поручению президента России. Она была призвана поддержать строительную отрасль и повысить доступность ипотеки для граждан в период пандемии COVID-19. Программа быстро завоевала популярность у россиян и за несколько лет стала одним из самых популярных ипотечных продуктов в стране. Именно поэтому в конце 2022 года в правительстве России решили продлить льготную ипотечную программу до июля 2024 года. При этом чтобы снизить риски банков по ипотечному портфелю, процентную ставку по кредиту увеличили с семи до восьми процентов, а первоначальный взнос — с 15 до 20 процентов.

Согласно текущим условиям программы «Льготная ипотека», ставка для заемщика составляет восемь процентов. При отсутствии страхования жизни и имущества она может быть увеличена не более, чем на один процентный пункт. Минимальный первоначальный взнос — 20 процентов, максимальная сумма кредита — 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, шесть миллионов рублей — для остальных регионов.

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Альтернативные программы

В 2022 году льготное кредитование распространили и на частные дома. Теперь по этой программе можно купить готовый дом от застройщика или направить деньги на постройку такого дома, а также приобрести дом с земельным участком или просто участок под индивидуальное жилищное строительство. Льготной ипотекой на ИЖС уже воспользовались более 30 тысяч семей.

Спрос россиян на индивидуальные дома держится на высоком уровне. По данным опроса ДОМ.РФ и ВЦИОМ, 67 процентов из 61,8 миллиона российских семей считают индивидуальный дом наиболее предпочтительным видом жилья. 55 процентов респондентов выразили желание переехать в частный дом из квартиры — это 19,2 миллиона семей. Из опроса также следует, что жить в доме предпочли бы семьи с детьми, в особенности большие семьи от четырех и более человек.

Довольно высоким спросом у россиян пользуется и «Дальневосточная ипотека». За девять месяцев этого года ей воспользовались 25,5 тысячи семей — это уже больше, чем в прошлом году. «Дальневосточная ипотека» существует с октября 2019 года. Она создана по поручению президента и подразумевает выдачу кредитов под два процента на покупку жилья в Дальневосточном федеральном округе молодым семьям, трудовым мигрантам из других российских регионов, а также учителям и медицинским работникам со стажем не менее пяти лет.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Условия

Согласно условиям, максимальная сумма кредита — шесть миллионов рублей, срок — до 20 лет, а первоначальный взнос — от 15 процентов. Воспользоваться программой можно только один раз. Она распространяется на покупку жилья в новостройках, квартиры или дома на вторичном рынке в сельских поселениях, на строительство дома на любом земельном участке или «дальневосточном гектаре».

Помимо этих программ, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» реализуются «Социальные выплаты для молодых семей». Эта программа предполагает социальную выплату для приобретения жилья или погашения ипотеки в размере до 35 процентов от стоимости имущества для молодых семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Программа действует на новостройки и на строительство нового дома в 84 субъектах России, за исключением Москвы. В ней могут принимать участие состоящие в браке граждане до 35 лет. Размер социальной выплаты определяется исходя из наличия и количества детей. Чтобы претендовать на выплату, нужно подать заявление в орган местного самоуправления.

С января по сентябрь этого года по программе «Социальные выплаты для молодых семей» жилищные сертификаты получили более 11 тысяч семей — это выше плановых показателей на 2023 год. В прошлом году этой программой воспользовались более 14 тысяч молодых семьей.

Напомним, что основной целью нацпроекта «Жилье и городская среда» является обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения или строительства жилья с использованием ипотечного кредитования, а также увеличение объема жилищного строительства и повышение комфортности городской среды. Благодаря мерам нацпроекта объем ввода ИЖС к 2024 году может составить более 45 миллионов квадратных метров. В целях нацпроекта — увеличение объема жилищного строительства до 120 миллионов квадратных метров в год и улучшение жилищных условий не менее пяти миллионов семей ежегодно к 2030 году.