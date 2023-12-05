Стать «единорогом». Кредиты под три процента, льготная аренда и гранты: кому государство помогает заработать миллиарды?

Еще недавно инновационные разработки и развитие передовых технологий были прерогативой крупных компаний. Что неудивительно, ведь все это требует больших вложений. Однако за последние годы в России многое изменилось. Благодаря программе поддержки малого и среднего инновационного предпринимательства небольшие компании могут получить грант или льготный кредит для создания уникальной продукции и расширения ее производства. Программа является частью федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», который в свою очередь входит в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство», инициированный президентом России Владимиром Путиным. Сегодня государство поддерживает инновационные проекты на самых разных этапах — от идеи до внедрения на производстве и выхода на международный рынок. О тонкостях выращивания компаний-единорогов — в материале «Ленты.ру».

Что называют «единорогами»? «Единорогами» называют компании, которые производят уникальную продукцию, пользующуюся большим спросом на рынке. Таким предприятиям удается в сжатые сроки привлечь много новых клиентов и обеспечить рекордные темпы роста прибыли. Благодаря программе поддержки малого и среднего инновационного предпринимательства все больше компаний вступают на путь создания инноваций.

Гранты на создание инноваций

Малые и средние инновационные компании могут претендовать на получение грантов от государства. Их распределением занимается Фонд содействия инновациям (ФСИ), https://fasie.ru/ институт развития, который оказывает поддержку высокотехнологичным проектам на всех этапах — от идеи до организации производства, его расширения и вывода продукции на новые рынки сбыта.

3,7 тысячи российских высокотехнологичных проектов получили в 2022 году финансовую поддержку от ФСИ в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и других программ.

«Поддержка инновационного бизнеса позволяет не только замещать иностранные услуги, технологии и комплектующие, но также формировать новые рабочие места, что, в свою очередь, придает импульс региональному развитию. Самым востребованным инструментом Фонда содействия инновациям для компаний, которые планируют расширение или модернизацию производства, является программа "Коммерциализация", которая реализуется по линии национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". При сравнении двух последних очередей конкурса, проведенных в 2022 и 2023 годах, соответственно, отчетливо видна динамика роста: данная мера поддержки становится все более привлекательной для заявителей — их число выросло на 38 процентов», — отмечают в Фонде содействия инновациям.

Программа «Коммерциализация» предназначена для компаний, которые уже завершили научные разработки и хотят организовать или расширить производство инновационной продукции. Это лишь одно из направлений работы фонда, который помогает практически всем категориями предпринимателей-новаторов.

Стереотек Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Например, программа «Умник» создана для поддержки проектов молодых ученых от 18 до 30 лет. «Студенческий стартап» — предназначена для учащихся вузов. Программа «Старт» — это поддержка проектов на ранних стадиях развития без привязки к возрасту организаторов. «Развитие» — это гранты на разработку новых видов высокотехнологичной продукции для компаний, у которых уже есть опыт таких проектов, а программа «Интернационализация» помогает наладить международное сотрудничество.

Подать заявку на грант можно на сайте фонда, все взаимодействие с претендентами происходит в автоматизированной системе. Во многих случаях участвовать в конкурсе можно как физическое лицо и уже после победы организовать предприятие.

Размер грантов ФСИ варьируется от 500 тысяч до 50 миллионов рублей. За 29 лет своего существования фонд поддержал свыше 38 тысяч проектов и помог в создании более девяти тысяч стартапов. Гранты на развитие проектов за это время получили 23 000 молодых ученых.

Все для изобретателей

Каждый грант Фонда содействия инновациям — это история о том, как очередное изобретение стало доступно тем, кто в нем нуждается. Вот только несколько проектов, поддержанных в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Краснодарская компания «Кьюми» — название Qummy образовано от трех английских слов — quick, quality и yummy, «быстро, качественно и вкусно» — это foodtech-стартап. Компания производит «умные» кухни-кафе, которые работают без поваров. Автоматизированный общепит оснащают печами и холодильником с замороженной едой — это готовые блюда ресторанного качества, которые производятся на фабриках компании.

Все оборудование может уместиться на площади два квадратных метра, «умную» кухню можно установить в отеле, офисном центре, медучреждении или на автозаправочной станции. Робопечь умеет распознавать блюда по QR-коду и самостоятельно выбирать режим и скорость его приготовления.

В мае 2022 года компания выиграла грант в 25 миллионов рублей по программе «Коммерциализация».

Фонд содействия инновациям предоставил финансовую поддержку для закупки нового производственного оборудования. Это позволило увеличить объемы выпуска продукции, выйти на новые рынки и удовлетворить растущий спрос на продукцию Алексей Кислун сооснователь компании «Кьюми» в разговоре с «Лентой.ру»

По его словам, компания «Кьюми» приобрела 3D-принтеры, которые позволили наладить серийный выпуск различных конструктивных элементов с высокой точностью и качеством, а также оборудование для автоматической сборки печатных плат и покрасочных работ.

«Компания модернизировала свое производство, расширила возможности и укрепила позиции на рынке. Фонд содействия инновациям является важной и ценной организацией, которая поддерживает и развивает инновационные проекты и предпринимательство в России. Благодаря грантам и программам фонда многие инновационные проекты смогли получить необходимое финансирование и ресурсы для своего развития», – отметил Алексей Кислун. Сейчас компания планирует увеличить свое присутствие в России и запустить экспорт продукции в Дубай и другие зарубежные страны.

Еще один грант в 25 миллионов рублей получила волгоградская компания «Стереотек». Благодаря поддержке фонда она открыла в 2022 году собственную производственную площадку для выпуска первого в мире 5D-принтера, который печатает запчасти для промышленного оборудования.

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«Такие принтеры имеют стратегическое значение для российской промышленности. Вместо дорогостоящего и длительного по времени процесса импорта комплектующих, которые изготавливают ушедшие из России иностранные производители, российские компании могут просто "напечатать" необходимые запчасти», — пояснили в Фонде содействия инновациям.

На сегодняшний день мы поставили заказчикам уже более 300 принтеров, они работают на предприятиях нефтегазовой отрасли, в металлургии, пищевой промышленности и в других сферах деятельности. Наша цифровая библиотека позволяет напечатать 350 различных деталей для станков и оборудования Анатолий Тулаев руководитель компании «Стереотек» по развитию бизнеса

Интересно, что «Стереотек» — это показательный пример того, как государство может вырастить высокотехнологичную компанию практически с нуля. «Наше сотрудничество с Фондом содействия инновациям началось еще на стадии идеи проекта. С первого студенческого гранта и заканчивая грантом "Коммерциализация" мы развиваемся по идеальной траектории: на старте была группа выпускников технического вуза и их научный руководитель, а сейчас в нашей команде уже около 70 человек. Все это время фонд был рядом с нами, это единственный институт, который помогает изобретателям, что критически важно, особенно в наше время. И дело не только в деньгах. Фонд помогает предпринимателю-новатору еще на старте понять, как работает система. Ведь чтобы разработать продукт, наладить его выпуск и внедрить на производстве, требуется большой опыт и знания, мы многое взяли на вооружение», — отметил Анатолий Тулаев.

Льготная аренда: добро пожаловать в технопарк!

В рамках федерального проекта «Акселерация субъектов МСП» государство поддерживает развитие промышленных парков и технопарков по всей стране. Сейчас их уже более 85 в разных регионах — от Калининграда до Дальнего Востока.

Инновационным компаниям предоставляется доступ к производственным площадям и офисам промышленных парков и технопарков. Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» предусматривает возможность льготной аренды таких помещений.

Кредит под три процента годовых

Программа льготного кредитования малых и средних предприятий (МСП), которые занимаются высокотехнологичными разработками, стартовала в марте 2022 года (постановление правительства №469). Оператором программы является МСП Банк: в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» к концу 2022 года он заключил кредитные договоры на общую сумму более 15 миллиардов рублей с 87 компаниями. К середине ноября 2023 года таких заемщиков стало более 170, а объем заключенных договоров превысил 28 миллиардов рублей.

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Как рассказали «Ленте.ру» в МСП Банке, чаще всего за кредитами обращаются предприниматели, занимающиеся научными исследованиями, проектированием и производством промышленных машин и оборудования, а также разработкой компьютерного ПО. «Малый и средний бизнес быстрее адаптируются к изменениям, которых в российской экономике последних лет более чем достаточно. При этом все большее количество некрупных компаний выбирают технологичный путь развития, и, как следствие, многие высококвалифицированные специалисты предпочитают строить карьеру именно в сегменте МСП», — отмечают в банке.

Речь не идет исключительно про IT-сектор. Это и инженеры, и ученые, специалисты в области биотехнологий, фармацевтики и других отраслей. «Корпоративная культура некрупного бизнеса более гибкая, и здесь больше возможностей быть не исполнителем, а настоящим визионером. Сейчас потенциал высокотехнологичных МСП очень высок — такие компании могут стать локомотивами экономического развития и внести осязаемый вклад в повышение качества жизни людей», — считают в МСП Банке.

Льготный кредит выдается по ставке три процента на срок до трех лет. Сумма — до 500 миллионов рублей.

Кредит можно потратить на покупку, модернизацию или ремонт оборудования, строительство зданий и иных производственных сооружений, а также на финансирование текущей деятельности, участие в тендере или уплату страховых взносов.

Получить кредит могут компании, включенные в Единый реестр субъектов МСП и работающие не менее трех лет. Годовой объем выручки должен составлять более 100 миллионов рублей, а темп роста (CAGR) выручки за предыдущие три года — не менее 12 процентов. Но главное, деятельность компании должна укладываться в одно из 16 приоритетных направлений, указанных в постановлении правительства (приложение 5). В числе таких направлений — создание современного оборудования, приборов и устройств для нужд российской промышленности, искусственный интеллект, квантовые коммуникации, новые поколения микроэлектроники и другие.

С 2023 года на получение льготного кредита могут претендовать компании, которые ранее уже получали финансовую поддержку по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» в других институтах развития — например, Сколково или Фонде содействия инновациям.

«Программа постоянно совершенствуется на основе обратной связи от бизнеса. Например, были изменены некоторые параметры кредитного продукта: сокращен перечень обязательных документов для подтверждения инновационности проекта, упрощены условия расчета темпов роста выручки. Еще одним важным изменением, о котором просили предприниматели, стало снятие ограничения по количеству кредитных договоров в рамках программы. Раньше компания была вынуждена выбирать — получать финансирование на инвестиционные цели или для пополнения оборотных средств. Теперь в рамках одобренного лимита бизнес может заключить кредитные договоры по ставке три процента на обе цели одновременно», — пояснили в банке.

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Как получить льготный кредит

Получить льготный кредит можно через цифровую платформу МСП.РФ — государственную платформу, разработанную по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» для поддержки предпринимателей, самозанятых и тех, кто планирует открыть свое дело. Для этого достаточно авторизоваться на платформе через сервис Госуслуги, заполнить и отправить заявку. Процесс автоматизирован и прозрачен: большинство данных будут заполнены автоматически из профиля, а статус по оказанию услуги можно отслеживать онлайн через платформу.

Заявку рассмотрит МСП Банк: его специалисты проверят компанию на соответствие требованиям и запросят необходимые документы. Заключительным этапом станет оценка инновационности компании или технологии, она проводится Корпорацией МСП при участии экспертных организаций и региональных экспертов.

Инновационность и технологичность проекта определяются на основании комплексного исследования деятельности потенциального заемщика. «Изучается все — вплоть до количества слоев в разработках, связанных с нейросетями. Первоначально используется пакет документов, определенный требованиями ПП №469 — документы, связанные с интеллектуальной собственностью заемщика, исследования потенциального рынка реализации продукции. Итоговое решение о соответствии компании требованиям высокотехнологичности определяется экспертным советом», — пояснили в МСП Банке. Как правило, все этапы рассмотрения заявки занимают до 1,5 месяца.

Пока что компании с годовой выручкой ниже 100 миллионов рублей не могут претендовать на льготное кредитование. Однако скоро эта несправедливость будет исправлена.

Корпорация МСП совместно с Минэкономразвития внесла предложения по расширению программы льготного кредитования высокотехнологичных компаний. Идея заключается в том, чтобы сделать кредиты под три процента доступными для малых технологических компаний. Эти предприятия принципиально важны для экономики с учетом наших текущих приоритетов. Реестр малых технологических компаний будет вести Минэкономразвития. Максимальную сумму кредита предложено увеличить с 500 миллионов до 1 миллиарда рублей Александр Исаевич генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка

Точки роста: от оборудования для металлургии до слуховых аппаратов

Можно сказать, что 170 компаний, которые уже получили льготные кредиты, представляют главные точки роста российской промышленности и экономики. Например, МСП Банк профинансировал компанию «Хромос Инжиниринг» из Нижегородской области на сумму 500 миллионов рублей. Предприятие является ведущим производителем хроматографических комплексов, поставщиком аналитического и измерительного оборудования в лаборатории международных и российских предприятий.

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Льготное финансирование в размере 100 миллионов рублей получила «НВП БАШИНКОМ» из Республики Башкортостан. Компания занимается производством биопрепаратов и биоудобрений для сельского хозяйства.

Челябинское предприятие СКБ «Индукция» получило в рамках программы кредит в размере 50 миллионов рублей для модернизации технического оборудования. Продукция компании используется в металлургии, машиностроении и станкостроении, железнодорожной отрасли, сельском хозяйстве, горнодобывающей и пищевой промышленности.

Льготные кредиты получат совсем небольшие инновационные компании

Кредит в размере 380 миллионов рублей получила компания NexTouch. Это крупнейший производитель экранов и интерактивного оборудования в России. Одно из направлений деятельности компании — создание программных решений для системы образования, включая организацию инклюзивного обучения.

Финансирование в размере 500 миллионов рублей получил производитель зарядных станций «Яблочков» из Санкт-Петербурга. Они способны зарядить любой электромобиль за семь минут и рассчитаны на работу в суровых климатических условиях. Полученный в МСП Банке кредит позволит компании участвовать в государственных тендерах наравне с крупнейшими игроками рынка.

Компания «Центр морских исследований МГУ» получила заем в размере 470 миллионов рублей на научно-исследовательские работы на морском шельфе. Производитель слуховых аппаратов нового поколения «Аурика» из Тулы — 110 миллионов рублей. Компания имеет большую географию поставок — не только регионы России, но и страны СНГ, Среднего Востока, Северной Африки, Азии и Европы.