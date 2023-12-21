Дракон на удачу. Искусственный интеллект впервые участвует в дизайне монеты. Для кого она станет идеальным подарком?

Сбер представляет новую памятную серебряную монету к наступающему Новому году. Как новогодний подарок монета «Дракон AI» символична втройне. Ее украшает изображение зеленого дракона, покровителя наступающего года согласно восточному календарю. В то же время эта монета символизирует наступление эры искусственного интеллекта, ведь ее уникальный дизайн был создан в соавторстве с ним. И, конечно, серебряная монета в качестве подарка послужит символическим пожеланием достатка. Подробности — в материале «Ленты.ру».

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Новогоднее волшебство

Близится самый любимый праздник, и декабрь окружает нас новогодним волшебством. По такому поводу хочется подарить своим близким нечто особенное, незабываемое и со смыслом. Этот выбор особенно труден, если для вас важен новогодний дух и не хочется дарить банальные подарки, о которых быстро забывают. Придется постараться, чтобы сделать сюрприз, который надолго останется в воспоминаниях. Памятная серебряная монета «Дракон AI» от Сбера может стать таким идеальным подарком, изысканным и символичным.

Фото: Сбер

Произведение искусства новой эры

Монета «Дракон AI» прошла необычный путь от зарождения идеи до воплощения в серебре. Изображение зеленого дракона на фоне зимнего пейзажа на монете стало результатом совместного творчества человека и искусственного интеллекта. Сначала идея возникла в воображении творческой команды Сбера, а затем нейросеть Сбера Kandinsky сгенерировала изображение Зеленого дракона, которое усилиями дизайнеров Московского монетного двора реализовались в финальном дизайне, воплотив символ 2024 года в серебре высшей пробы. Каждый шаг был тщательно проработан, чтобы воедино органично совместить в изображении символа года живое тепло человеческой фантазии с математическим совершенством.

Дуэт художника с нейросетью

Процесс взаимодействия художника с нейросетью не был механическим. Это было соединение двух полюсов, дуэт чувственного человеческого восприятия и машинного аналитического подхода. При создании образа дракона для монеты Сбера творческий потенциал художника обретал новые возможности за счет способностей искусственного интеллекта. Нейросеть Кандинский на основе заложенных в нее сведений о произведениях художественного искусства рассчитывала совершенный баланс цвета и тона, форм и линий.

Фото: Unsplash

Процветание и удача

Изображение зеленого дракона на памятной монете Сбера само по себе придаст ему особое значение. В китайской культуре дракон воплощает одновременно птицу и змею, тем самым объединяя в себе дух и материю. Он повелевает всеми четырьмя стихиями, поэтому символизирует сверхъестественную силу и высшую мудрость. Считается, что год Дракона в наибольшей степени несет людям благополучие и процветание, удачу и успех. Зеленый Деревянный Дракон, покровитель наступающего 2024 года, отличается гибкостью и терпимостью, он способствует росту и возрождению.

Фото: Unsplash

Незабываемый подарок

Яркая и необычная памятная монета «Дракон AI» станет ценным и запоминающимся подарком на Новый год. Зеленый дракон, покровитель 2024 года, изображен на монете из серебра высшей пробы весом 15,55 грамма. Это одновременно и ценность, и произведение искусства, и редкая уникальная вещь. Она запечатлела в себе исторический момент, когда искусство соединилось с высокими технологиями, чтобы воспроизвести древний китайский символ, объединяя прошлое и будущее. Памятные монеты выпускают ограниченным тиражом, поэтому ее ценность превышает номинальную стоимость. Такая монета будет одним из тех предметов, которые становятся частью семейного достояния и передают по наследству.

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