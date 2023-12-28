Больше денег. Россиянам предложили уникальный способ накоплений. Как он работает?

Сегодня на рынке представлены разнообразные инструменты для долгосрочных накоплений в зависимости от цели. Но в следующем году стартует совершенно новый финансовый продукт с уникальными преимуществами, доступный любому гражданину независимо от возраста или уровня дохода. Подробности — в нашем материале.

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В январе 2024 года в России заработает программа долгосрочных сбережений (ПДС). С ней можно формировать капитал на важные финансовые цели.

У программы — много фишек. Например, государственное софинансирование, с которым можно получать до 36 000 рублей в год. Для этого нужно просто заключить договор с НПФ Сбербанка и делать взносы от 2000 рублей в год.

Размер господдержки зависит от официального месячного дохода

• Если зарабатываете до 80 000 рублей, софинансирование будет «один-за-один», то есть на 2000 рублей ваших взносов добавят еще 2000 рублей.

• При доходе от 80 000 до 150 000 рублей господдержка будет «один–за-два»: за 2000 рублей взносов добавят уже 1000 рублей.

• А если ваш заработок выше 150 000 рублей, софинансирование будет «один-за-четыре». Государство добавит 1000 рублей на каждые 4000 рублей.

Важное замечание: софинансирование будет начислено по итогу года в следующем. Например, если взносы вы сделаете в 2024 году, то поддержку от государства получите в зависимости от их размера и уровня дохода в 2025 году.

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Одна из главных фишек программы — возможность пополнить ее деньгами пенсионных накоплений, которые вы сформировали с 2002 по 2013 год в рамках системы обязательного пенсионного страхования

Другой плюс ПДС — это возврат налога.

Операторы ПДС — негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Поэтому быстрее всех использовать пенсионные накопления в ПДС смогут те, у кого уже есть договор с НПФ. Остальным придется сперва открыть счет в негосударственном пенсионном фонде и перевести в него средства накопительной пенсии, а уже потом направлять эти средства в ПДС.

«На этом этапе важно разобраться с условиями перевода пенсионных накоплений, чтобы не потерять часть инвестиционного дохода в текущем фонде. Для этого можно оформить срочный переход. К сожалению, не стоит воспринимать определение "срочный" в привычном значении — деньги переведут в выбранный вами фонд только через пять лет. А уже потом их можно будет переложить в ПДС», — рассказывает Алла Пальшина, исполнительный директор СберНПФ.

«Но законодательство позволяет перевести пенсионные накопления быстрее — через досрочный переход. В этом случае деньги поступят в новый фонд уже на следующий год. Но при досрочном переводе возможна потеря части накопленного инвестиционного дохода, зато экономите время. Тут каждый должен решить для себя, что важнее», — добавляет Алла Пальшина.

Процесс только кажется очень запутанным, но на самом деле все не так уж сложно. Сперва нужно узнать, где находятся ваши пенсионные накопления, а дальше решить, что с ними делать.

Фото: Sincerely Media / Unsplash

Уточнить, в каком фонде хранятся деньги, можно на сайте СФР, «Госуслугах» или в Сбербанк Онлайн в разделе «Пенсии»

«Возможно, сейчас наиболее подходящее время, чтобы перевести средства накопительной пенсии в НПФ. А дополнительную выгоду принесут государственное софинансирование и налоговый вычет. По нашим оценкам, до 2030 года в программу могут вступить до 15 миллионов человек», — комментирует Алла Пальшина.

Подключить программу планируется с января 2024 года в мобильном приложении Сбербанк Онлайн или обратившись в любое отделение Сбера, а также на сайте СберНПФ. А сейчас вы можете оставить свои контакты, и мы сообщим о старте программы!

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