Активный отдых в Санкт-Петербурге. Где отдохнуть на свежем воздухе, заняться спортом и поболеть на матче?

Было бы огромным заблуждением полагать, что жители Петербурга — сплошь и рядом меланхоличные личности, перемещающиеся с томиком Достоевского и стаканчиком кофе с модной выставки на симфонический концерт. Вы будете удивлены, сколь многие люди, причем вне зависимости от возраста, выбирают спорт и активный отдых, благо возможностей для этого в городе на Неве предостаточно.

Парки не только для неспешных прогулок

Приморский парк Победы, основанный в 1945 году в честь военно-морских побед в Великой Отечественной войне, — одно из любимейших мест приверженцев активного отдыха и живописных фотосессий, особенно молодежи. Расположенный на Крестовском острове и со всех сторон окруженный водой, парк впечатляет отлично развитой инфраструктурой — прокат зимнего спортивного инвентаря, занятия скандинавской ходьбой и йогой, — словом, каждый найдет себе занятие по душе, ну а фуд-паркинг «Пикник на обочине» не позволит вам остаться голодными.

На соседнем, Елагином острове расположен Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова, вот уже почти сто лет сохраняющий популярность среди петербуржцев, куда семьи приходят из поколения в поколение. Кто-то предпочитает покататься по заснеженным аллеям на лыжах и санях (традиционная петербургская зимняя забава), а любителей неспешно скользить под музыку по льду ждут два катка: Большой и Малый. Тем, кто делает на льду первые шаги, помогут обрести уверенность тренажеры для начинающих фигуристов, которые, как коньки и защитные комплекты, можно взять напрокат.

Горячие пышки с кофе или чаем на фуд-корте помогут вам согреться в зимний день, а рассматривая сделанные в фотозонах снимки, вы с улыбкой будете вспоминать «Мороз и солнце: день чудесный!» Уставшим от слишком активного времяпровождения рекомендуем зайти в Елагин дворец, чтобы полюбоваться парадной анфиладой и интерьерами кабинетов конца XIX – начала XX веков или открыть для себя мир художественного стекла и посетить мастерскую стеклодува, где на ваших глазах произойдет чудесное превращение массы расплавленного стекла в изящное художественное изделие. Ближайшая к обоим паркам станция метро: «Крестовский остров».

Приезжайте в Петербург хотя бы на несколько дней, а лучше планируйте тематические поездки на два-три дня, дабы избежать информационного сумбура и, почувствовав себя петербуржцем, неспешно получить удовольствие, открывая каждый раз новую грань прекрасного города. И пусть такие путешествия в Петербург станут для вас традицией, а поводы приехать в город на Неве могут быть самыми разными — театральная премьера или книжный фестиваль, спортивный матч или соревнование, романтическая прогулка по рекам и каналам или интересная выставка. А сориентироваться в калейдоскопе предложений, узнать больше о классических достопримечательностях и объектах новой туристской географии поможет Visit Petersburg.

Самый молодой, но быстро завоевавший любовь жителей и гостей города Парк 300-летия Санкт-Петербурга расположен на берегу Финского залива недалеко от футуристического небоскреба «Лахта Центр». В парке уже есть свои достопримечательности. Гранитная колонна, стилизованная под маяк, три яруса которого символизируют три века славной истории Петербурга. Памятник Франсиско де Миранде, борцу за независимость и революционеру испанского происхождения, жизнь которого подобна авантюрному роману. В Петербурге он прожил год, был знаком с Потемкиным, Суворовым, Безбородко, а императрица Екатерина II пожаловала ему звание и мундир полковника русской армии. Этот монумент популярен у молодоженов — согласно народной молве, он помогает обрести семейное счастье. Три 175-метровых флагштока (самые высокие в Европе), на которые были подняты огромные — размером с половину футбольного поля — полотнища. Триколор Петра I (государственный флаг Российской Федерации), флаг Российской империи и Советское красное знамя символизируют неразрывную связь исторического прошлого и настоящего, а также преемственность силы и духа России.

В этот парк приезжают полюбоваться панорамой города, прогуляться по набережной, покататься на открытом катке или заняться сноукайтингом, чему способствует бодрящий морской ветер. Кстати, именно в Парке 300-летия проходят значимые городские массовые мероприятия. В июле 2024 года состоится ежегодный VK Fest, а традиционный для Петербурга Фестиваль корюшки пройдет в первую неделю июня. На территории Парка действует бесплатный Wi-Fi. Ближайшая станция метро: «Беговая».

Парк Сосновка, по сути, огромный лесной массив площадью более 300 гектаров, раскинувшийся на севере города. Так же, как и в других парках, здесь доступен прокат спортивного инвентаря (электросани, тюбинги, снегокаты), проводятся занятия по йоге, скандинавской ходьбе и гимнастике, на закрытых футбольных полях можно даже зимой погонять мяч, а для семей с детьми открыт веревочный парк. Ближайшая станция метро: «Политехническая».

Парк «Екатерингоф» («Двор Екатерины») не так широко известен, хоть и является старейшим в городе. Расположенный на юго-западе Адмиралтейского района, он был основан в честь побед Российского флота в Северной войне. По указу Петра I был построен деревянный Екатерингофский дворец, увы, несохранившийся, а специально созданная Садовая контора разбила вокруг него пейзажный парк. Эта загородная резиденция стала поистине царским подарком Петра I, который он преподнес своей жене Екатерине I на свадьбу. В 1824 году на южной окраине парка была установлена Молвинская колонна, которая, как считается, была использована Монферраном как модель Александровской колонны на Дворцовой площади.

В XIX веке Екатерингоф стал общедоступным местом отдыха. Этот живописный уголок и сейчас любим жителями и гостями города в любое время года

В западной части парка есть небольшой стадион и конноспортивный клуб, где можно обучаться верховой езде или арендовать лошадь для прогулок по парку. Ну а всех любителей зимнего спорта парк Екатерингоф приглашает 10 февраля 2024 года на соревнования «Адмиралтейская лыжня». Вы можете посмотреть сильнейшие забеги, поучаствовать в массовом старте и просто зарядиться хорошим настроением, проведя день на свежем воздухе. Ближайшая станция метро: «Нарвская».

Если у вас нет времени и желания удаляться далеко от центра Петербурга, при этом хочется расслабиться в окружении прекрасной петербургской архитектуры и отдохнуть от повседневной суеты с кружкой ароматного глинтвейна, покататься под музыку на коньках, сразиться в шахматном турнире, встретиться с творческими людьми, зайти в магазин комиксов, виниловых пластинок или авторской фотографии, а после пообедать или перекусить на скорую руку — вам прямая дорога в Новую Голландию. Это относительно молодое, но уже очень популярное общественное пространство, возникшее в результате реставрации и реконструкции зданий и территории острова, ограниченного Мойкой, Крюковым и Адмиралтейским каналами. Ближайшая станция метро: «Адмиралтейская».

Еще один исторический объект в центре, открывшийся сравнительно недавно — Никольские ряды. Внутренний двор бывшего Никольского рынка является открытым для посещения. В этом году здесь оборудовали площадки для необычных зимних забав под открытым небом — дорожки для игры в керлинг и небольшое поле для айс-мини-гольфа. Кроме того, работают открытый каток и прокат спортивного инвентаря. Детей привлекает праздничными огнями и яркими фигурами венецианская карусель, а любителей музыкальной импровизации во всех ее проявлениях порадует проект «Джаз в Никольских», концерты которого будут проходить по март 2024 года. Ближайшая станция метро: «Сенная»/«Спасская».

И кричит весь стадион: «Россия — чемпион!»

Что делать, когда физической активности решительно не хочется, а любовь к спорту требует эмоций, и желательно положительных? Дорогие болельщики, «Газпром Арена» и «СКА Арена» ждут вас на захватывающие футбольные и хоккейные матчи!

На «Газпром Арену» нужно попасть непременно хотя бы раз, чтобы своими глазами увидеть это невероятное сооружение

Построенное по проекту знаменитого японского архитектора Курокавы, в туманных петербургских сумерках оно напоминает сверкающий иллюминацией гигантский космический корабль. Здесь проходят все значимые футбольные матчи и концерты самых популярных исполнителей. Петербуржцы, кстати, чаще называют стадион «Зенит Арена» — в честь своей любимой футбольной команды, за которую болеет, переживает, радуется и огорчается весь город, — даже те, кто футболом не увлекается. В дни матчей сине-бело-голубые шарфы и флаги встречаются на каждом шагу, а в воздухе чувствуется радостное оживление. Ведь почти 100 лет они вместе — город и «Зенит». Ближайшая станция метро: «Зенит».

Ледовый дворец уступает размерами своему собрату, и разве что немного — популярностью. До недавнего времени это была вотчина команды СКА и всех любителей этой стремительной игры настоящих мужчин, которые заполняют стадион в дни матчей КХЛ. Петербургский хоккейный клуб СКА успешно выступает в матчах КХЛ, став чемпионом России и двукратным обладателем Кубка Гагарина. В свободные от игры дни здесь проводятся концерты и ледовые представления, в дневное и вечернее время работает каток. Ближайшая станция метро: «Проспект Большевиков».

Нельзя не упомянуть о главном спортивном событии уходящего года — открытии «СКА Арены», самого большого хоккейного стадиона в мире, соединившего в своей архитектуре элементы башни Татлина и динамику уникальных фигур, которые исполнял на льду первый русский олимпийский чемпион по фигурному катанию Николай Панин-Коломенкин. В декабре здесь прошел матч звезд КХЛ, а со следующего сезона 2024/2025 будут проходить все домашние матчи СКА. Вокруг арены разбит парк с различными зонами и объектами отдыха. Ближайшая станция метро: «Парк Победы».

Понятно, что подавляющее большинство гостей приезжает в Санкт-Петербург за культурными и эстетическими впечатлениями: прекрасная архитектура, мирового уровня музейные коллекции Эрмитажа и Русского музея, театры и концертные залы ежегодно привлекают миллионы туристов. Однако не стоит забывать, что Петербург — это живой организм, молодой и креативный, и свидетельство тому — разнообразные возможности для активного отдыха, которые помогут вам зарядиться энергией и сделать ваше путешествие интересным и незабываемым.