Без светофоров. В России появилась новая скоростная трасса. Почему это важно для всей страны?

В декабре 2023 года был открыт участок Москва — Казань федеральной скоростной автомагистрали М-12 «Восток». Она будет проходить через Москву, Владимир, Муром, Арзамас, Казань, Нижнекамск, Екатеринбург, Тюмень. Однако уже сейчас можно оценить первые итоги реализации проекта. Рассказываем о том, какое влияние магистраль оказывает на развитие страны, жителей прилегающих к ней городов и как проект будет развиваться дальше.

Сегодня М-12 — это 810 километров скоростной дороги без светофоров, перекрестков, с необходимой инфраструктурой.

Благодаря национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры» , который реализуется по решению президента, трассу возвели всего за три года.

Теперь путь от Москвы до Казани занимает намного меньше времени. Ради этого в пике на трассе круглосуточно трудились около 30 тысяч человек, и результат полностью оправдал все ожидания.

Теперь готова вся современная, скоростная автострада между Москвой и Казанью — нашими крупнейшими деловыми, туристическими, культурными центрами. Дорога — а это более 800 километров — займет примерно шесть с половиной часов, что почти в два раза быстрее, чем прежде. В целом поездки на автомобиле на этом направлении станут более удобными и — что немаловажно — безопасными. Возрастут объемы и эффективность грузоперевозок. Хороший стимул получит развитие внутреннего туризма. Трасса проходит через Московскую, Нижегородскую, Владимирскую области, Республику Чувашию и, конечно, через Татарстан и, безусловно, повысит их инвестиционную привлекательность, будет способствовать созданию рабочих мест, строительству жилья, открытию и росту компаний в промышленности, в сельском хозяйстве, в логистике, в сфере услуг. Так всегда бывает: дорога появляется — сразу жизнь бьет ключом Владимир Путин президент России на церемонии открытия дороги от Москвы до Казани 21 декабря 2023 года

«Мы не просто построили дорогу, мы создали полноценную инфраструктурную услугу. Для автомобилистов большое значение имеет не только качественный асфальт, но и высокий уровень объектов дорожного сервиса, возможность получить все необходимые услуги в пути, комфорт и безопасность. И как мы видим, пользователи по достоинству оценили новую трассу. Популярность М-12 стремительно растет: с момента открытия на ней уже зафиксировано свыше трех миллионов проездов автомобилей», — подчеркнул председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

На М-12 все сделано для удобства водителей и пассажиров. На трассе уже работают 18 многофункциональных зон (МФЗ) с удобными парковками, АЗС и кафе. Есть даже спортивные и детские площадки, места для выгула домашних животных, душевые и прачечные — все для комфортного отдыха от дальней дороги. Придорожную инфраструктуру продолжат развивать, в будущем на этой дороге будет 32 МФЗ.

Однако это не все новшества трассы. На М-12 работает автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД) на основе ИИ, которая распознает дорожные происшествия. Она определяет более 15 типов разных инцидентов — от классических аварий до выпавшего груза. Если что-то случится, информация моментально поступит в Центральный пункт управления. При необходимости ее можно будет вывести на информационные табло над дорогой, чтобы заблаговременно проинформировать водителей, к примеру, о необходимости объезда ДТП или иной дорожно-транспортной ситуации.

Роль для регионов

Сейчас М-12 проходит через Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, а также Чувашскую Республику и Республику Татарстан. Только в Московской области трасса пересекает шесть городских округов: Люберцы, Балашиха, Богородский, Электросталь, Павловский Посад, Орехово-Зуево.

В первую очередь с открытием трассы горожане смогли свободнее передвигаться по дорогам. К примеру, время в пути от Субботино до Орехово-Зуево сократилось практически вдвое — сейчас дорога занимает около получаса. Заметно снизилась нагрузка на Горьковское и Носовихинское шоссе, где общий трафик ранее составлял более 200 тысяч автомобилей в сутки.

Так, М-12 помогла улучшить транспортную доступность для 2,5 миллиона жителей Подмосковья.

Вместе с тем новая магистраль выполнила еще одну важную функцию — дала жителям прилегающих областей новые рабочие места, а местным предприятиям — новые заказы. По словам Николая Тинякова, министра транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области, часть жителей области непосредственно участвовала в возведении М-12. При строительстве также использовалось много местного материала, что дало хороший импульс развитию социально-экономического и промышленного потенциала региона. В течение только 2022 года инвестиции в строительную отрасль выросли почти в полтора раза.

Не менее важный момент — безопасность движения. Оснащенная и построенная по последнему слову техники М-12 призвана снизить количество аварий и степень травматизма водителей и пассажиров на дороге.

Министр транспорта Нижегородской области Павел Саватеев добавляет, что открытие М-12 также способствует развитию туристического потенциала регионов.

«Безусловно, один из ключевых факторов развития, на который мы очень сильно рассчитываем, — это развитие Сарово-Дивеевского кластера по паломничеству. Уверен, что все у нас получится. В целом прогнозируется прибытие туда ежегодно более двух миллионов туристов. У нас в селе Дивеево Нижегородской области располагается четвертый удел Матери Божьей на земле. Всего их четыре, вот один из них находится у нас — единственный в России», — отметил министр.

Дальнейшее развитие

Уже известно, что М-12 «Восток» не ограничится дорогой до Казани. В конце 2024 года планируется протянуть трассу до Екатеринбурга, а затем — до Тюмени. Она станет основой скоростного транспортного маршрута «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока протяженностью 12 тысяч километров. В зоне его притяжения окажутся 24 региона и более 64 миллиона жителей.

Благодаря продлению трассы М-12 до Екатеринбурга и далее до Тюмени у автолюбителей будет хорошая возможность передвигаться по стране быстро и удобно, со значительной экономией времени в пути. Кроме этого, магистраль — это полноценный инфраструктурный сервисный объект. Она дает мощнейший стимул развитию не только жилищного строительства, промышленности, туризма, но и обеспечивает связанность с другими важными транспортными проектами Марат Хуснуллин заместитель председателя правительства России

Трасса позволит связать Центральную Россию и Поволжье с выходом в направлении Урала. Это даст возможность ускорить доставку грузов в восточном направлении, в том числе за рубеж — в Казахстан, страны Средней Азии и даже Китай.

От Санкт-Петербурга до Екатеринбурга можно будет добраться всего за 17 часов вместо прежних 35.

Таким образом, трасса М-12 «Восток», построенная по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры», не только делает перевозки более быстрыми, выгодными и безопасными, но и открывает новые возможности для развития территорий. В прилегающих областях появляются новые рабочие места, развивается бизнес и туризм. Помимо прочего, такой крупный проект задает мощный импульс развитию технологий и инфраструктуры в регионах.

