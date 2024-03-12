Город для всех. Миллионы туристов приезжают в Санкт-Петербург снова и снова. Чем он их манит?

Санкт-Петербург — город с характером. Он влюбляет в себя и не отпускает. Отражается строгими линиями фасадов в прохладной синеве Невы. Прорывается сквозь благородную музейную атмосферу пронзительным вокалом уличных музыкантов. Ошеломляет интеграцией исторических и современных зданий. Северная столица украдет ваше сердце. Но не сразу. Не так просто стать своим в городе, который дышит историей и пропитан тайнами. Нужно смотреть во все глаза, искать смыслы, пропуская через себя шум времен. Многолюдный Невский или сдержанный Литейный, закованная в гранит набережная реки Фонтанки, уютная Пушкинская... Собрать в единый образ затейливое полотно Северной столицы и стать его неотъемлемой частью получается у тех, кто готов снова и снова и открывать новые грани прекрасного города. «Лента.ру» последовала этому призыву.

«Новая туристская география»

Для тех, кто отправляется в Санкт-Петербург в качестве гостя, был создан и успешно работает проект «Новая туристская география». Он был запущен Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга с целью развития туристской отрасли, которая имеет для города стратегическое значение.

Сайт проекта — не просто путеводитель по привлекательным туристическим локациям. Это платформа для формирования современной городской среды и гармоничная интеграция новых мест в существующую классическую туристскую карту города. Такой подход подразумевает корректное обновление гостевой среды Петербурга, а также систематизацию и расширение привлекательных для туристов объектов. Во многом благодаря этому проекту в 2023 году Санкт-Петербург стал лидером в развитии туризма и индустрии гостеприимства — город посетили более 9 миллионов человек.

Санкт-Петербург оставляет незабываемые впечатления. Этот город умеет удивлять. За внешними фасадами слой за слоем открывается его настоящее лицо. Эрмитаж — Дворцовая площадь — Невский проспект — колоннада Исаакиевского собора — Спас на крови — развод мостов — Фонтаны Петергофа. А дальше уютные кафе, знаменитая пышечная, спрятанный от глаз «Чижик-Пыжик», коты Эрмитажа... Как сориентироваться среди этого многообразия? Выстроить удобный маршрут с учетом запроса конкретного пользователя помогает «Новая туристская география». Это не только традиционные туристические маршруты. Это еще и современный, динамичный Петербург.

Проект позволяет создавать новые туристские предложения, рассказывает о новых точках притяжения туристов в городе, вовлекает в туристскую экономику разные районы города, отмечает председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев

По словам Сергея Корнеева, турист, открывая сайт «Новой туристической географии», получает персональный конструктор, позволяющий выстроить индивидуальную программу поездки в соответствии со своими интересами и увлечениями.

Интересы туристов индивидуализируются, и мы должны отвечать на этот вызов. Человек увлекается техникой — тогда ему в Музей железных дорог России, если интересен ландшафтный дизайн — маршруты по садам и паркам, урбанистика и архитектура — это фасады Петроградской стороны и Васильевского острова Сергей Корнеев председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга

Платформа позволяет составить программу, делая акцент на своих интересах или выбирая новый опыт. «Это может быть не только Эрмитаж, но и его пока не так хорошо известное туристам фондохранилище музея на Старой Деревне. Удивительный, похожий на драгоценную шкатулку музей Академии имени Штиглица и новые арт-объекты. «Остров фортов» в Кронштадте и общественные пространства — Новая Голландия, «Севкабель Порт», Никольские ряды, Ленполиграфмаш, парк Александрия и Фермерский дворец в Петергофе. Этих объектов не видно за топовыми достопримечательностями. Новая туристская география призвана рассказать об этих новых точках притяжения Петербурга», — рассказывает Сергей Корнеев.

Важно, что люди снова и снова возвращаются в Петербург не только ради музеев и достопримечательностей. Город дает глоток свежего воздуха, заряжает вдохновением, дарит неповторимую атмосферу. Найти формулу своего Петербурга удается каждому, кто готов к новым открытиям.

В гости к поездам

Музейное пространство, потрясающее воображение, — открытый к 180-летию железных дорог России Музей железных дорог России. Самый большой в России музей, разместившийся на территории старого локомотивного депо Балтийского вокзала, использует передовые технологии, включая более 30 интерактивных и мультимедийных установок. С помощью VR-технологий посетители могут наблюдать за голограммой рабочего процесса министра путей сообщения князя Михаила Ивановича Хилкова, просматривать документы на его столе, путешествовать в императорском вагоне и оживлять гипсовые фигуры, которые расскажут свои истории. А акустическая установка с гудками, звуками вокзалов и полустанков создает атмосферу романтики путешествий.

На открытой территории и в двух корпусах демонстрируются более 100 единиц подвижного состава — паровозы, императорский вагон и теплушки, военная техника — все можно осмотреть внутри и снаружи. В музее есть специальный Детский центр, где юные посетители узнают об устройстве паровоза, железнодорожных профессиях и даже попробуют себя в роли машиниста на специальном тренажере.

Библиотечный переулок, корпус 4, строение 1. Ближайшая станция метро: «Балтийская»

Фудмолл мечты

Посещение Музея железных дорог России отлично дополнит визит в крупнейший в России фудмолл VOKZAL 1853, который находится в здании Варшавского вокзала. Год постройки последнего вынесен в название фудмолла. В 2023 году проект получил премию «Золотой Трезини» как лучший реализованный проект реконструкции, где удалось в функциональном современном пространстве гастрономического кластера сохранить стиль и атмосферу вокзалов XIX века. Чугунные колонны и фермы конструкций, стеклянный световой купол, ретрофонари и лифты с часами, винтажные интерьеры создают ощущение, что вот-вот начнется посадка на «Норд-Экспресс», о котором писал Владимир Набоков.

Впрочем, VOKZAL 1853 — не только новое гастрономическое пространство, поражающее обилием и разнообразием фудкорнеров и ресторанов, представляющих практически всю мировую кухню. На его территории оборудована специальная зона, в которой проводятся концерты и кинопоказы, тематические мероприятия и лекции, мастер-классы и квизы, есть полноценный кинотеатр и супермаркет. Вы можете приходить сюда с детьми — в двух детских гостиных Legenda Kids юные посетители непременно найдут себе занятие по душе.

С 11 по 17 марта в пространстве VOKZAL 1853 запланирована широкая программа с Масленичными гуляниями.

Набережная Обводного канала, 118. Ближайшие станции метро: «Балтийская» и «Фрунзенская»

Когда город встречается с морем

На берегу Финского залива находится уникальное для Петербурга место «Севкабель Порт». Общественное пространство было преобразовано из корпусов одного из старейших кабельных заводов в Росси. В бывших заводских цехах теперь проводятся выставки, концерты и фестивали, а на набережной развернулись кафе, рестораны и бары — от фургончиков стритфуда до авторской кухни. Здесь же работает каток под открытым небом, который ждет любителей активного отдыха.

С видом на Финский залив и по соседству с «Севкабель Портом» расположен культурный квартал «Брусницын». Он носит имя бывшего владельца кожевенной фабрики, находившейся в комплексе зданий реконструированного комплекса. Это место стало точкой притяжения для людей с самыми разными интересами и увлечениями. В Музее коллекций можно познакомиться с выставками художественных произведений из частных коллекций.

В небольшой уютном зале театра «Рассвет» проходят спектакли труппы, а также интересные постановки других театральных проектов города. В мультимедийном иммерсивном пространстве LUMION можно погрузиться в удивительный мир живых полотен Ван Гога и Климта, Рериха и Айвазовского, обрести внутреннюю гармонию с классической музыкой и световыми инсталляциями на мультимедийном проекте «Цветотерапия 2.0». Для любителей дизайна и антикварной мебели выделен целый Архитектурный кластер с магазинами, мастерскими, коворкингом.

Васильевский остров, Кожевенная линия, 40. Ближайшие станции метро: «Василеостровская» и «Приморская»

Жемчужина современного искусства

Уникальное место не для всех — первый и самый крупный в России частный Музей современного искусства Эрарта. Впечатляющая постоянная экспозиция насчитывает около 3000 единиц, а также регулярные временные выставки позволят расширить горизонты восприятия искусства.

Например, уникальная инсталляция U-Space, где заданная эмоциональная тема трансформируется в личные переживания, заставит вас прожить за 10 минут другую жизнь. А рестобар поможет с помощью гастрономических изысков привести внутренний мир в состояние гармонии.

Васильевский остров, 29-я линия, 2. Ближайшие станции метро: «Василеостровская» и «Приморская»

Искусство кино

Любителям киноискусства стоит обратить внимание на проект открытой киностудии «ЛЕНДОК». Одна из старейших и крупнейших киностудий документальных фильмов «ЛЕНДОК», расположенная между знаменитым Семимостьем и Мариинским театром, преобразована в настоящее время в уникальное пространство. Здесь не только снимают документальное кино, но и ведут образовательную и просветительскую деятельность, обучая кинопрофессиям детей и взрослых и проводя показы авторского художественного и документального кино, спектакли и концерты.

Набережная Крюкова канала, 12. Ближайшие станции метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная»

Иммерсивный формат

Проект «Пропавшие в кинохронике» киностудии «Ленфильм» имеет столь популярный сегодня иммерсивный формат, который позволяет полностью погрузиться в атмосферу прошлых лет и узнать, как жили и снимали кино в тяжелые для страны годы Великой Отечественной войны. В самом крупном павильоне «Ленфильма» создана экспозиция из фигур героев и макетов зданий и техники в натуральную величину.

Маршрут объединяет 15 разных эпизодов, основанных на реальных историях сотрудников киностудий, военных корреспондентов и простых солдат, которые прошли трудный путь от Ленинграда до Берлина. Детей ждет увлекательный исторический квест, который позволит окунуться в атмосферу того времени.

Каменноостровский проспект, дом 10в. Павильон №5. Ближайшая станция метро: «Горьковская»

Приземлившаяся летающая тарелка

Футуристическое сооружение «Газпром Арены» знакомо всем петербуржцам — именно здесь проходят и футбольные матчи, в том числе с участием команды «Зенит», за которую болеет весь город, и концерты популярных исполнителей. Внешний вид комплекса производит завораживающее впечатление — парящий в огнях иллюминации в туманных петербургских сумерках, он напоминает готовящийся ко взлету инопланетный космический корабль.

Ближайшая станция метро: «Зенит»