«Не получилось — повторяем» Деньги и тайные встречи: как устроен рынок донорства спермы в России

Лечение бесплодия и ЭКО в российских клиниках может обойтись в круглую сумму, иногда — от полумиллиона рублей. Именно поэтому все больше одиноких россиянок прибегают к частному донорству спермы — без участия третьих лиц. И если для некоторых женщин донорство — это последний шанс стать матерью, то для доноров оно становится постоянным источником дохода. Сколько можно заработать? Почему женщины не хотят, чтобы у детей был отец? И действительно ли донорство будет одним из самых популярных способов зачатия в будущем? «Лента.ру» к выходу сериала «Морозко» совместно с онлайн-кинотеатром Okko рассказывает, как устроен официальный и неофициальный донорский рынок в России.

Внимание! Некоторые описанные в статье способы ничем не отличаются от незащищенного секса и могут быть опасны. Даже наличие справки не гарантирует защиту от инфекций. Все медицинские процедуры, связанные с использованием любых жидкостей неизвестных людей, рекомендуется проводить в клиниках под контролем врачей.

***

Молодая россиянка Арина готовит шприц с мутной жидкостью. Донор только что передал ей свой материал из соседней комнаты, а сам ушел — возможно, навсегда. Этот мужчина жил недалеко от нее, но они не были знакомы, и это ее устраивало. Они договорились, что не будут обмениваться именами — вся процедура анонимна, интимна, о ней не должен знать никто, кроме них двоих.

Донор понравился ей внешне. Она описывает его как спортивного непьющего человека. Он не просил денег за донорство, а просто сказал, что хочет помочь людям, но пока не готов создавать семью. Одним словом, говорит Арина, «нарисовал из себя супергероя: прилетел, помог и улетел».

Женщина берет шприц и вводит содержимое — она надеется забеременеть и родить ребенка, так как уже отчаялась найти постоянного партнера. После этого где-то полчаса она лежит на кровати и ждет

Вскоре Арина узнала, что действительно забеременела. К сожалению, через некоторое время у нее случился выкидыш. Тем не менее она решила не останавливаться и продолжила поиски донора.

Сперматозоиды: «частные» и консервированные

Использование донорского материала для зачатия ребенка — тема не новая. Такая практика существовала тысячелетиями. Вот только теперь мужчины, называющие себя частными донорами, и их клиенты — женщины, вступающие в половой контакт только ради зачатия ребенка или проводящие искусственную инсеминацию в домашних условиях, находят друг друга в сети.

Эти встречи не принято афишировать. Весь процесс чаще всего строится на доверии

Используются совершенно разные каналы связи: люди списываются через паблики во «ВКонтакте», форумы и объявления в интернете.

Кто-то даже обращается к знакомым мужчинам, полагая, что проверенный человек — лучший генетический вариант для будущего ребенка. К тому же такой вариант хоть чуть-чуть, но снижает возможные риски — как медицинские, так и юридические.

Относительно новой историей стала сдача материала в специальные криобанки для последующего искусственного оплодотворения женщин: здесь все оформляется официально, по договору, оплачивается гонораром около 5000 рублей за порцию, регулируется законом.

В России сфера донорства сформировалась в последние три десятилетия и совпала с открытием центров репродуктивной медицины.

«Нашему центру 30 лет, а мы были первые в Санкт-Петербурге. За год до этого — в 1993-м — аналогичный центр появился в Москве», — говорит врач уролог-андролог Игорь Корнеев, медицинский директор Международного центра репродуктивной медицины.

Корнеев — доктор медицинских наук, профессор кафедры урологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета и один из ведущих экспертов Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ).

На сайте РАРЧ публикуются ежегодные отчеты — регистры с информацией обо всех процедурах, относящихся к вспомогательным репродуктивным технологиям (ВРТ) и внутриматочным инсеминациям (ВМИ), в том числе с использованием донорского материала.

ВРТ — это там, где работают с клетками за пределами организма человека, а ВМИ — это когда просто берут жидкость, наполняют шприц и вводят в матку специальной канюлей. Тут даже не надо особых лабораторных условий Игорь Корнеев директор Международного центра репродуктивной медицины

Однако, по его словам, есть важное ограничение: все сперматозоиды, которые криобанки получают от доноров, в обязательном порядке замораживают на полгода, а затем уже размораживают и пускают в дело. В России запрещено законом использование не криоконсервированной донорской жидкости.

Это связано с карантином. Донор сдает анализы перед сдачей материала, а затем еще раз через полгода, когда истекает срок карантина. Это позволяет подстраховаться, убедиться в том, что он действительно ничем не болел, когда сдавал материал (некоторые заболевания проявляются не сразу).

Уролог-андролог сети клиник «Будь здоров» Тембулат Индароков отмечает, что основными критериями для сдачи являются отсутствие серьезных заболеваний, половых инфекций и генетических заболеваний, которые могут передаться будущему ребенку, а также возраст от 18 до 35 лет, так как он соответствует репродуктивному пику мужчины.

В частном донорстве никаких подобных мер нет. Участники этого рынка считают, что то, как и какими жидкостями они обмениваются по собственному желанию, — их личное дело. Большинство собеседниц «Ленты.ру» рассказали, что используют в домашних условиях внутриматочную инсеминацию — один из самых легких и недорогих способов зачатия.

«В силу возраста я захотела родить детей только для себя»

Арина, к которой мы снова возвращаемся, как раз одна из них. Ее первый ребенок родился с помощью искусственной инсеминации — правда, так называемое зачатие произошло в больнице, своего донора женщина не знает. Изначально она собиралась обратиться к процедуре ЭКО, но врачи рассказали ей об инсеминации — как считает Арина, более щадящей процедуре. Сейчас ее сыну уже восемь лет.

В прошлом году Арина приняла решение родить второго. Главная причина, по которой она снова обратилась к донору, — отсутствие надежного партнера в окружении, на которого можно положиться, который заботился и воспитывал бы ребенка.

В силу возраста я захотела родить детей только для себя, чтобы ни от кого не зависеть. С мужчиной еще непонятно, придет он или нет, заработает или не заработает. А мне захотелось материнского тепла и чувствовать маленькие теплые комочки рядом Арина клиентка донора

Уверенность в правильности выбора у Арины укрепилась еще больше после того, как у ее подруги мужчина ребенка попросту украл. После этого сомнений не осталось: только донор.

Для зачатия второго ребенка Арина решила на этот раз обратиться к частным специалистам — процедуры в клинике подорожали, а шансы забеременеть не стремятся к 100 процентам. Она отправилась на специальные форумы и в группы — кандидатов там довольно много. На вопрос, почему Арина не рассматривает процедуру ЭКО, она отвечает, что через это проходят очень сильные женщины, ведь эта процедура подрывает физическое здоровье и тяжела морально.

«Когда я ходила на платные консультации, врач меня окучивал и помогал во всем, — делится своими переживаниями Арина. — Как только перешла на программу по ОМС, он стал терять ко мне всяческий интерес, а потом по форумам я и вовсе поняла, что многих вещей он мне даже не объяснил. К тому же у нас получился всего лишь один эмбрион из шести возможных, и по самой беременности был пролет».

Далеко не все кандидаты из групп устраивают Арину. Многие мужчины не соглашаются на искусственную инсеминацию в домашних условиях, где они просто оставляют свой материал и уходят.

Большинство мужчин с таких сайтов хотят зачать ребенка естественным путем, и я просто поняла, что они ищут вариант для одноразового секса. Есть и те, кто настаивает на своем участии в жизни ребенка. Жить с ним и с его матерью они не хотят, но хотят приезжать и гулять, оплачивать какие-то вещи. После истории с кражей ребенка у подруги я поняла, что такой вариант мне тоже не подходит Арина клиентка донора

Когда Арина искала донора, она выделила для себя несколько важных критериев: отсутствие генетических заболеваний, ВИЧ и положительный резус-фактор крови для того, чтобы в дальнейшем избежать проблем с репродуктивной системой, если родится девочка.

Поиски потребовали времени. Кто писал о естественном зачатии, сразу же выбывали, как и люди из других городов, которые просили оплатить им гостиницу и проживание. Важно было и то, как человек общается.

Арине в итоге повезло: в одной группе нашелся донор, который был готов предоставить материал без обязательств и последующих посягательств на ребенка, был адекватным и понравился ей.

Процедура передачи жидкости происходила строго анонимно. Мужчина и женщина встретились на нейтральной территории с двумя отдельными комнатами и предоставили друг другу все необходимые медицинские исследования и справки

Несмотря на то что беременность закончилась выкидышем, Арина не отчаивается и планирует встретиться с этим донором снова.

Свой опыт она обсуждала только с сестрой, остальным говорила, что пытается забеременеть через больницу. Арина считает, что в российском обществе пока не принято говорить об использовании доноров, потому что вокруг этого явления есть множество стереотипов.

«Притягивает возможность эякуляции в женщину»

Дмитрия из Москвы стать частным донором побудило то, что его жена не может иметь детей.

«Мы с ней пришли к выводу, что мое донорство компенсирует этот недостаток. Цели продолжения рода я таким способом, полагаю, уже достиг некоторое время назад. Теперь просто помогаю людям», — говорит он.

По его словам, среди доноров встречаются те, кто хочет взять на себя ответственность за последующее воспитание ребенка. Это называется «сородительство». Кто-то даже хочет стать полноценным отцом и мужем.

Себя Дмитрий позиционирует только как донора, причем помогающего зачатию лишь естественным путем, то есть через секс

Во многих объявлениях частные доноры пишут, что работают до результата, то есть до беременности. Однако на практике бывает, что зачать ребенка не удается и за год .

«Если нет никаких результатов в течении шести месяцев, обычно люди меняют донора — мало ли причин, почему не получается. По своему опыту могу сказать, что когда не получается раз за разом, это, конечно, давит», — признается Дмитрий.

Что касается заработка, то, по словам молодого человека, он будет стабильным и гарантированным только если работать с клиникой (криобанком). В частном же порядке речь скорее о волонтерстве. Дмитрий отмечает, что заработанное тратится на сдачу анализов, ведь часть из них нужно регулярно обновлять.

Дмитрий говорит, что если раньше подобные процедуры могли смущать людей — было банально стыдно, причем как донорам, так и клиентам, –- то сегодня донорство становится все популярнее.

Основные его клиенты — супружеские пары, которые не могут завести ребенка по причинам, связанным со здоровьем.

Мы списываемся в сети. Клиент задает интересующие его вопросы о моих физических данных, образовании, увлечениях. Далее договариваемся обо всех нюансах. Как правило, клиентка затем идет в клинику для более точного определения дня овуляции. Ей говорят два подходящих дня для зачатия. Мы встречаемся в эти дни. Вот и все. Получилось — хорошо. Не получилось — повторяем Дмитрий частный донор

После процедуры Дмитрий контактов уже не поддерживает, считая, что его задача — помочь чем нужно, но в чужую личную жизнь не лезть.

Он отмечает, что в его деле много рисков. «Ты либо придумываешь, как себя обезопасить, либо играешь в рулетку, либо не лезешь во все это», — заключает он.

Однако не всех доноров мотивирует желание помогать людям, как об этом говорит Дмитрий.

Его коллега Даниил из Московской области признает, что среди частных доноров есть мужчины, желающие таким образом добиться секса без обязательств, к тому же с возможность дополнительно заработать.

«Некоторых притягивает возможность эякуляции в женщину», — говорит Даниил.

Он стал донором после знакомства с девушкой через дейтинг-приложение. Она сама попросила его об «услуге». Он попробовал, а потом стал искать новых клиенток. Общение с женщиной, ищущей донора, по его словам, не надо рассматривать как «тусовку с красивой девушкой», ведь эта женщина прибегает к донорству как к крайнему средству, а не из симпатии.

«Зачастую у них бывают психологические проблемы, и если станешь в это погружаться, то в доноры тебе лучше не идти вовсе», — предупреждает Даниил.

Он считает себя кем-то наподобие юриста, чья задача — «оказать услугу» и все. Даниилу не интересно, кто и как потом родился, бегают ли где-то мальчики и девочки с его генами.

По словам Даниила, работая с клиникой, донор может зарабатывать около 300 тысяч в год, а доходы частника целиком зависят от его способностей

«Можно получать хоть десять тысяч за один контакт, — объясняет мужчина. — Можно и вовсе не вступать именно в прямую половую связь, а делать все в клинике через ЭКО, инсеминацию». Но клиники работают с более молодыми людьми (от 18 до 35 лет), а среди частных доноров больше мужчин старше 35 лет.

Даниил считает, что медики в криобанках слишком уж требовательны к тому, какая у донора должна быть спермограмма. Он также думает, что в будущем тема с донорством будет развиваться все активнее: «Стрессы, экология, нездоровый образ жизни — все это бьет по репродуктивной функции. А многим женщинам хочется ребенка», — заключает собеседник «Ленты.ру».

Общение с клиентами у Даниила строится через соцсети. Обмен результатами анализов на ВИЧ, сифилис, гепатит и другие заболевания, определение суммы вознаграждения, договоренность о дате и месте встречи — и все.

Конечно, можно нарваться на неприятности. Нужно все грамотно рассчитывать. И алименты могут потребовать, если это частное донорство. Нужно быть к этому готовым Даниил частный донор

«Встречалась с донорами, которые работают преподавателями в вузах»

Анастасия была в долгих отношениях — целых 12 лет. Так вышло, что сначала она не хотела детей, но когда это изменилось — не готов к этому оказался уже ее партнер. В итоге они расстались. Но желание стать матерью у Анастасии осталось. Когда-то у нее были две беременности, обе прервались раньше срока. На этот раз она решила обратиться к донору.

Требования у Анастасии довольно простые: ее интересует донор до 45 лет, у которого нет проблем со здоровьем и есть все необходимые справки об этом. Немаловажным для нее является привлекательная внешность и высокий рост.

«Ценю я и наличие высшего образования, — продолжает Анастасия. — Например, однажды я встречалась с донорами, которые работают преподавателями в вузах. У одного даже есть кандидатская степень по математике».

Анастасия контактировала с пятью или шестью донорами. Первая встреча была в Ростове, мужчина ушел в другую комнату, чтобы собрать материал, но забеременеть у Анастасии не вышло. С другим она встретилась на море, они провели время вместе, но беременность не наступила.

Cлучалось и такое, что внешность потенциальных доноров отличалась на фотографиях и в реальной жизни.

Фотографии в интернете у мужчины были нормальные, а когда он пришел, то я увидела, что у него по всем рукам псориаз. Я бы не стала обрекать ребенка на такие муки, потому что есть большой риск, что эта болезнь передастся по наследству Анастасия клиентка доноров

Другие доноры требовали вознаграждения за свои услуги. Кто-то просил 10 или 15 тысяч рублей, а один мужчина упрашивал Анастасию купить ему машину.

Вариант с ЭКО она не рассматривает — слишком дорого и нет гарантии, что все получится с первого раза.

«Я обратилась к друзьям детства»

Еще одна собеседница «Ленты.ру», Instagram-блогер (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) Майя Грачева, рассказывает, что раньше была замужем, но ее супруга не стало, а детей они не завели. Сейчас собеседница «Ленты.ру» рассматривает два варианта: найти донора или стать приемным родителем. Но она испытывает некоторые сомнения по поводу усыновления, потому что не уверена, что сможет полюбить чужого ребенка как своего.

Я не искала доноров по пабликам или форумам, а обратилась к нескольким друзьям детства. Они все были женаты и сначала готовы были поучаствовать, но затем слились по разным причинам. У одного, например, с его женой не было детей, поэтому он подумал, что будет якобы вести двойную жизнь. Но какая тут двойная жизнь! Я даже предлагала его представить как крестного моего ребенка Майя Грачева блогер

Для Грачевой важно, чтобы донор был здоров, не имел хронических заболеваний и обладал высоким интеллектом.

Но подходящего донора так и нет, и Майя все больше задумывается об ЭКО и банке спермы, но пока не может позволить себе эти дорогостоящие процедуры. Она также продолжает размышлять об усыновлении.

«Пора беспокоиться о том, что будет дальше»

По словам врача Игоря Корнеева, за последние 50 лет у мужчин по всему миру концентрация сперматозоидов в эякуляте снизилась в полтора раза. Это подтверждают исследования международной группы специалистов. Проведенный в России анализ данных за период с 2016 по 2022 год показывает, что число сперматозоидов в эякуляте у российских мужчин снижается в среднем на два процента ежегодно.

«Пора беспокоиться о том, что будет дальше, но в целом пока мы в относительной безопасности, так как средние показатели значительно выше того, что минимально необходимо для зачатия», — комментирует эти данные Корнеев.

Такая негативная тенденция говорит о том, что спрос на донорскую жидкость в ближайшие годы будет расти

В то же время качество эякулята — это лишь один из многих факторов, имеющих значение для зачатия ребенка.

Уролог-андролог Тембулат Индароков и вовсе утверждает, что донорская жидкость — последний шаг, на который пары идут тогда, когда уже уверены, что у мужчины диагностировано бесплодие и другого варианта зачатия ребенка нет. Специалист считает, что тенденция использования донорского материала в мире падает, а в России донорство неразвито в силу культурных традиций — в том числе из-за семейных ценностей. Как утверждает уролог, мужчина, желающий стать отцом, до последнего будет лечиться и пытаться зачать ребенка естественным путем.

Как меняется спрос на донорскую жидкость По данным опубликованного на сайте РАРЧ отчета за 2021 год, проанализированного «Лентой.ру», процедуры с использованием донорского материала составили лишь около четырех процентов от общего числа процедур ВРТ (5 592 из 149 067). Если смотреть по абсолютным цифрам за десять лет с 2011 по 2021 год, то востребованность донорской жидкости для ВРТ, то есть лабораторных процедур, быстро и неуклонно росла (с 2 560 до 5 592) — с поправкой на эпидемию ковида. С другой стороны, в эти годы в России активно росла вся сфера искусственного оплодотворения женщин, а процент использования донорской спермы (судя по отчетам РАРЧ) оставался на том же уровне — около 4 процентов от всех процедур ВРТ. Что же касается внутриматочной инсеминации (ВМИ), когда донорский материал вводят в женскую матку фактически обычным шприцем, то количество таких процедур в клиниках, наоборот, существенно сократилось: с 3 822 в 2011-м до 2 733 десятью годами позже, с учетом того, что число клиник, присылающих данные в РАРЧ, увеличилось более чем вдвое (с 98 до 215). «Просто в целом эти инсеминации — метод не очень эффективный, уступающий вспомогательным репродуктивным технологиям, поэтому их не так много выполняют», — объясняет врач уролог-андролог Игорь Корнеев. По словам Корнеева, это говорит о том, что рассматривать мужское репродуктивное здоровье надо как отдельную сущность. Никакой «суперспермы», способной решить все проблемы, не существует. И наоборот — специалисты пришли к выводу, что бесплодными можно называть только тех мужчин, у которых вообще нет сперматозоидов в эякуляте.

Репродуктивная история, как отмечает Корнеев, — это общая комплексная проблема конкретной пары, а не мужчины и женщины в отдельности. Сравнительно невысокая эффективность инсеминации донорской спермы обусловлена тонкостями взаимодействия сперматозоида и яйцеклетки (в ряде случаев их контакту нужно помочь), а еще — взаимодействия женских и мужских хромосом.

Только после этого формируется эмбрион и начинается развитие новой жизни. Однако это еще не конец: эмбрион еще должен попасть в матку так, чтобы она его не отторгла. Только эта ситуация является отправной точкой, с которой мы понимаем, что союз между конкретными людьми не бесплоден Игорь Корнеев директор Международного центра репродуктивной медицины

Отсюда и необходимость множества попыток: проблема, решаемая с помощью программы вспомогательных репродукционных технологий, суть которой — путем стимуляции изначально увеличить количество женских яйцеклеток, а затем помочь сперматозоидам вступить с ними во взаимодействие.

«Это помогает контролировать свой образ жизни»

Сама идея заработать на мастурбации кажется заманчивой для мужчин, но эти мечты для большинства разбиваются о реальность. Криобанки готовы сотрудничать лишь с единицами доноров, которым нужно пройти не только длительный и многоуровневый отбор с помощью анализов и собеседований, но затем в течение года вести здоровый образ жизни, включая правильную диету, отказ от спиртного и ограничение половых связей.

У Андрея из Самары была цель: победить в известном любительском спортивном состязании, к которому требовалось готовиться больше года. Тренировки не были изнурительными, но отнимали очень много времени. Андрею было важно отрабатывать технику. Работа, которая позволяла посвящать спорту много времени, приносила слишком уж небольшой заработок. В какой-то момент Андрею нужно было решать, что делать дальше: забыть о медалях и рекордах или же найти дополнительный доход, не отнимающий времени и сил.

«Про донорство мне рассказал тренер, который сам прежде был донором в одной из ведущих клиник, — рассказывает самарец. — Кроме денег, по словам моего наставника, эта работа помогает человеку контролировать свой образ жизни, что как раз удобно для спортсмена».

По условиям договора Андрей должен был правильно питаться, воздерживаться от спиртного и избегать случайных половых связей, чтобы полностью исключить риск заболеваний.

Если же за собой следить не будешь, то лишишься контракта и попадешь на деньги. С тебя потребуют сумму, потраченную клиникой за все те многочисленные анализы и обследования, которые ты проходил бесплатно Андрей донор, сотрудничавший с криобанком

По его словам, еще нужно учесть, что половину гонорара за каждую сдачу криобанк придерживает на шесть месяцев — так положено по закону, то есть быстро поправить материальное положение донорство не поможет. Андрей далеко не сразу узнал, что даже до стадии договора с клиникой доходят лишь единицы — остальные отсеиваются. Первая же тестовая сдача, на которую попадает основная масса желающих, не оплачивается.

«Не знаю, кому вообще подойдет такое занятие, учитывая все ограничения. Мне подошло, потому что я тогда готовился к соревнованиям, был готов на любые самоограничения и делал больше, чем требовалось по договору», — рассказывает он.

Андрею платили 5000 рублей за каждую сдачу — больше, чем некоторым другим донорам, из-за его высокого роста (195 сантиметров), атлетической внешности и 4-й группы крови. Сдача проходила раз в неделю

«Своей девушке теперь я об этом опыте не рассказываю, чтобы не грузить ее лишней инфой. О том, что где-то могут быть мои генетические дети, до этого разговора я и не думал», — признается спортсмен.

В том самом соревновании Андрей победил — добился цели. И теперь может наконец-то расслабиться.

Вопрос продолжения рода стал ключевым и для героини сериала «Морозко». Как и многие женщины, она решила найти донора. Чем закончились эти поиски? Узнайте в сериале, который уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.