Плата за вход. Санкт-Петербург вводит курортный сбор. Кого он коснется?

Санкт-Петербург по праву считается не только культурной, но и туристической столицей нашей страны. Ежегодно миллионы людей из всех регионов России приезжают в Северную столицу, чтобы полюбоваться безупречными архитектурными ансамблями, посетить одни из лучших музеев мира, увидеть развод мостов призрачной белой ночью, пройти по улицам и набережным и проникнуться духом великого города. Только в 2023 году здесь побывали больше девяти миллионов туристов, что почти в два раза превышает население города.

Эксперимент по взиманию с туристов курортного сбора стартовал в России еще в 2018 году

Пионерами по внедрению сбора стали Ставропольский, Краснодарский и Алтайский края, а с 1 апреля 2024 году к ним присоединяется город федерального значения Санкт-Петербург. Расскажем в деталях, что это такое, как и сколько нужно будет платить, и кто освобожден от уплаты сбора.

Идея курортного сбора возникла не вчера. Еще в начале прошлого века в Италии и Франции начали собирать плату с туристов в популярных курортных районах, дабы компенсировать нагрузку на туристские и городские инфраструктуры, которая существенно возрастала в высокий сезон. Это давало возможность пополнять местные бюджеты средствами, которые использовались для дальнейшего развития и совершенствования туристской индустрии. К концу XX века взимание курортного сбора с небольшими отличиями стало привычным явлением практически во всех популярных туристических зонах Европы.

В 1933 году в нашей стране тоже ввели обязательный для всех курортный сбор, освободив от уплаты только военных и малообеспеченных граждан. Позднее он претерпел изменения, превратившись в пошлину на путевки, но остался обязательным для туристов, отдыхавших индивидуально. После распада Советского Союза закон о курортном сборе вновь появился в 1991 году, однако ввиду непростых экономических условий так и остался на бумаге, а в 2004 году окончательно утратил свою силу.

Как и сколько платить

Итак, курортный сбор — это плата за пользование инфраструктурой. Кто взимает эту плату? Такой обязанностью закон наделяет объекты размещения, то есть гостиницы, хостелы, гостевые дома и прочие заведения, которые оказывают гостиничные услуги.

Предприниматели или юридические лица, которые оказывают услуги по размещению туристов, являются операторами сбора

Курортный сбор обязаны оплачивать совершеннолетние граждане в дополнение к стоимости проживания. Сумма сбора составляет 100 рублей в сутки с человека.

Чтобы рассчитать общую сумму сбора, надо умножить количество дней фактического проживания каждого человека в гостинице, санатории или пансионате, за исключением дня заезда, на размер сбора. Оплатить его вам предложат при заселении, но это можно сделать и позже, главное, успеть до отъезда. Оператор обязан выдать вам документ, подтверждающий факт оплаты.

В статье 7, части 1 Федерального закона № 214-ФЗ перечислены категории граждан, освобождающиеся от уплаты курортного сбора при предъявлении оригинала документа, подтверждающего право на льготу, или его заверенной копии.

На сегодняшний момент в Санкт-Петербурге утверждена 21 льготная категория граждан

В соответствии с Федеральным законодательством, студенты петербургских вузов очной формы обучения, а также собственники недвижимости, даже если они не имеют местной регистрации, также не оплачивают курортный сбор. Дополнительно от уплаты курортного сбора освобождены члены многодетных семей.

Для удобства туристов в Петербурге разработаны памятки, где в формате инфографики доступно изложены все необходимые сведения об этом платеже.

Использование курортного сбора

Как уже говорилось выше, курортный сбор является эффективным способом привлечения в бюджет субъекта дополнительных средств, которые позволят создать комфортное туристское пространство и оптимально развивать его в дальнейшем.

Собранные средства предполагается использовать на модернизацию уже существующих объектов туристской инфраструктуры, ремонт и реконструкцию исторических зданий, памятников и объектов малой архитектуры, обустройство пешеходных зон, парков и набережных, а также создания новых точек притяжения для туристов. Немаловажным является улучшение сервиса и повышение качества информационной среды.

Уже состоялось первое заседание Общественного совета по курортному сбору, на котором обсуждались предварительные планы по использованию средств, которые предполагается собрать. В частности, речь шла о благоустройстве двух популярных пляжей Курортного района, реставрации Московских триумфальных ворот и создании фонтана в Линейном парке на территории Василеостровского района, который станет еще одним объектом новой туристской географии Петербурга. Позже перечень объектов, на которые пойдут собранные средства, будет утвержден правительством Северной столицы.

Надо отметить, что в последние годы туристская структура в городе развивается стремительными темпами, делая посещение Петербурга не только интересным и познавательным, но также комфортным и безопасным. Огромное количество туристских маршрутов на любой вкус и кошелек, возможность заранее просчитать бюджет и выстроить путешествие с бронированием отелей, покупкой билетов в театры и музеи онлайн, минуя очереди, — планировать путешествие в культурную столицу стало легко и удобно. А об открытии новых интересных объектов и туристских маршрутов всегда можно узнать на сайте Visit Petersburg

Так нужен ли городу курортный сбор? Несомненно, нужен, поскольку нацелен на развитие именно туристской инфраструктуры. Это в первую очередь благоустройство и содержание существующих объектов, а также создание новых, не менее привлекательных и интересных. И что немаловажно, турист становится сопричастным всем этим изменениям, видит, на что уходят собранные средства, и ощущает свой личный вклад в развитие и преображение страны.

Краткая справка

Курортный сбор введен на территории ряда субъектов Российской Федерации законом от 29.07.2017г. №214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры».

Федеральным законом от 05.12.2022г. №489-ФЗ г. Санкт-Петербург включен в эксперимент по развитию курортной инфраструктуры.

Согласно Закону г. Санкт-Петербурга от 28.06.2023г. №419-81 «О введении на территории г. Санкт-Петербурга курортного сбора», курортный сбор с нулевой ставкой введен с 1 октября 2023 года. С 1 апреля 2024 года начинается взимание курортного сбора в размере 100 рублей с человека в сутки.