Ежедневный помощник. В Россию привезли обновленные версии ноутбуков HONOR MagicBook X. В чем их особенность?

В Россию привезли обновленные версии ноутбуков HONOR MagicBook X — это модели X 16 Pro, MagicBook X 14 Pro и более доступный X 16. Об их особенностях и возможностях — в материале «Ленты.ру».

Внешний вид, эргономика и интерфейсы

Как известно, встречают по одежке. Здесь все замечательно. Все обновленные модели представлены в единственном цветовом варианте космический серый. Лаконичный и стильный серебристо-матовый корпус, на котором не остаются отпечатки пальцев, выполнен, по словам компании, из алюминиевого сплава авиационного класса. Тактильные ощущения от слегка шершавой поверхности приятные. Нижняя крышка — пластиковая, но при этом заметно это только на ощупь. За счет использования алюминия все модели получились не только легкими, но и максимально тонкими. Как итог можно отметить, что смотреться такие устройства будут органично как на совещании в крупной корпорации, так и при работе в кафе за чашечкой кофе.

На нижней панели расположены прорези для двух стереодинамиков, большая решетка системы охлаждения и три, да, именно три ножки опоры. Про них хочется рассказать отдельно. Благодаря тому что задние ножки объедены в одну, даже на небольшом пространстве ноутбук стоит уверенно и даже при активном наборе текста с одной вывешенной передней опорой не шатается, да и отвод теплого воздуха идет равномерно.

Фото: Павел Ткачук / «Лента.ру»

Все разъемы расположены на боковых гранях. Слева: полноценный порт HDMI, USB Type-C (он же используется для зарядки устройства) и USB 3.0. Справа: еще один USB 3.0 и разъем 3,5 для подключения наушников или гарнитуры. Для такого тонкого и легкого ноутбука, который в первую очередь предназначен для работы, — более чем достаточно, так как внешние мышь и клавиатуру можно спокойно подключить по Bluetooth, а на флешки и внешние диски хватит и имеющихся портов.

Да и не понадобятся вам скорее всего внешние устройства ввода. На всех моделях встроенная клавиатура полноразмерная, а в 16-дюймовых версиях еще и с наличием отдельного цифрового блока. При этом отличается материал клавиш для обычной и Pro моделей. На обычной версии он более шероховатый и, по личным ощущениям, чуть более приятный, но это дело вкуса. У Pro версий — клавиши чуть более гладкие и присутствует небольшая выгнутость, что опять же удобно при наборе текста.

Подсветка клавиатуры мягкая и не раздражает в условиях слабого освещения, при этом символы видны четко и понятно. Единственное, к чему приходиться привыкать — размеры клавиш правых Shift и Enter, они немного маловаты, но, как показывает практика, за несколько дней привыкнуть не сложно. Отличием версий Pro является то, что в клавишу включения встроен сканер отпечатка пальца. Сама кнопка чуть ниже, чем остальные, что позволяет не беспокоиться о случайном нажатии при закрытии крышки.

Для удобства открытия в нижней части присутствует небольшая выемка. С учетом довольно тугих петель — это удобно. Крышка фиксируется в любом положении и при этом угол открытия составляет примерно 150 градусов. К характеристикам самого экрана мы еще вернемся, но уже сейчас можно сказать, что подобрать под себя удобное положение вне зависимости от условий места работы и освещенности сможет каждый.

Фото: Павел Ткачук / «Лента.ру»

Дисплей

Теперь давайте перейдем к одной из главных особенностей, обновленных MagicBook X, — экрану. Все мы знаем, что именно качество отображения картинки в первую очередь влияет на комфорт пользователя при работе с ноутбуком. Во-первых, на всех моделях серии используется экран с разрешением 1920х1200 и соотношением сторон 16:10. Это позволяет с большим комфортом работать с документами и таблицами, так как видимая область больше и требуется меньше прокручивать экран. И если на стационарных мониторах с диагоналями от 24 дюймов и больше это не так критично, до для пользователей ноутбуков такое решение — большой плюс.

Второе — за счет 100-процентного охвата палитры sRGB дисплей ноутбука (правда только у Pro серии) экран отображает фото и веб-контент с достаточной насыщенностью и контрастностью. А матовое антибликовое покрытие и неплохая яркость (300 нит) позволяют с комфортом эксплуатировать лэптоп в различных условиях освещенности. Даже при работе с солнцем за спиной картинка видна отчетливо и не требует напряжения, а, как было сказано выше, изменением угла наклона можно найти максимально комфортное положение.

Третье — нововведением модельного ряда 2024 года стала технология «Динамическая яркость». За счет микрорегулировки подсветки она снижает напряжение глазных мышц при продолжительном использовании устройства. Дисплей умеет отфильтровывать вредный синий свет и подавлять мерцание даже при низкой яркости. Это подтверждается сертификатами TÜV Rheinland по снижению уровня синего света и подавлению мерцания. Есть и специальный режим электронной книги, оптимизирующий настройки цветовой температуры и контраста именно для чтения. Данный режим очень удобен при работе в условиях недостаточной освещенности и по ощущениям снижает усталость глаз при чтении или редактировании текста.

Фото: Павел Ткачук / «Лента.ру»

Производительность и автономность

Для начала давайте про общее для всех моделей. За автономность устройств X 16 Pro и X 14 Pro отвечают встроенные аккумуляторы емкостью 60 ватт в час, у X 16 показатели чуть меньше — 42 ватт в час. На одном заряде 14-дюймовая версия ноутбука продержится до 12 часов в режиме просмотра офлайн-видео, а 16-дюймовая — до 11,5 часа. Если говорить про реальность, то, скорее всего, время автономной работы будет чуть меньше, но показатель в любом случае достойный. Да и использование родной 65-ваттной зарядки позволит очень быстро «накормить» устройство электричеством. Всего за 30 минут ноутбук восполняет 53 процента заряда, а полная процедура занимает примерно 1,5 часа

Поддерживается так же функция пауэрбанка. Разъем USB Type-C выдает 10 ватт мощности и может восполнить заряд смартфона или беспроводных наушников от батареи устройства.

Так же все модели серии оснащены эффективной системой охлаждения с двумя вентиляторами. При взаимодействии с текстом и в других базовых сценариях она функционирует практически бесшумно, а при большой нагрузке на железо эффективно отводит тепло. Частично роль радиатора выполняет и металлический корпус, поэтому гаджеты не превращаются в печки даже в тяжелых рабочих условиях.

Теперь давайте перейдем к различиям в моделях. MagicBook X 16 Pro и X 14 Pro построены на базе восьмиядерного процессора Intel Core i5-13420H с максимальной частотой 4,6 гигагерца. Таких ресурсов достаточно для беспроблемной работы любых офисных и других приложений, полагающихся на CPU. Если в какой-то момент потребуется еще больше мощности, можно включить производительный режим. Специальная комбинация клавиш повысит лимит энергопотребления процессора с 35 до 40 ватт или 45 ватт в зависимости от модели.

Объем оперативной памяти стандарта LPDDR4X-4266 — 8 или 16 гигабайт (в зависимости от конфигурации), а накопителя — 512 гигабайт. При этом вместимость хранилища легко увеличить: на материнской плате есть свободный слот для второго SSD емкостью до 1 терабайт.

За вывод графики отвечает встроенная карта от Intel. Для современных игр и серьезного 3D-моделирования она не предназначена, но без проблем выводит 4К-картинку при подключении к внешнему монитору.

У MagicBook X 16 все немного попроще, но и соответственно подешевле. Сердцем является процессор Intel Core i5-12450H, работающий на частоте 4,4 гигагерца. По всем остальным показателям все так же, как и у старших собратьев, разве что нельзя установить еще один SSD.

Фото: Павел Ткачук / «Лента.ру»

Экосистема

Компания HONOR давно продвигает собственную экосистему, и с каждым разом пользоваться ей все удобнее. То есть пользователю, который, помимо ноутбука, обладает еще смартфоном или планшетом от HONOR, работать с устройствами станет еще удобнее. Нам удалось протестировать эти возможности в связке со смартфоном HONOR Magic V2.

Функция HONOR Share. Это быстрая беспроводная передача файлов между смартфонами, планшетами и ноутбуками компании. Документы, изображения и видео между ними перебрасываются так же просто, как между двумя папками на компьютере. Передача действительно быстрая и удобная.

Еще одна функция «мультиэкран» позволяет отображать на экране ноутбука дисплей смартфона, причем даже если тот лежит в соседней комнате на зарядке. Заодно можно принять входящий звонок, не вставая с дивана или из-за рабочего места.

Приятно удивила возможность быстрого клонирования содержимого старого ноутбука на новый HONOR за пару кликов. Фирменная утилита перенесет учетную запись и файлы без сложных настроек и манипуляций с накопителем.

Также порадовала технология интеллектуального звукоподавления встроенных микрофонов. При общении в шумном месте, например, в кафе или опенспейсе, голос владельца остается четким и понятным для собеседника.

Фото: Павел Ткачук / «Лента.ру»

Итог

В первую очередь серия MagicBook X понравится тем, кому нужен мощный и легкий ноутбук для решения как рабочих и повседневных задач, так и для развлечений. Для топовых игр он не подходит, но отдохнуть за несложной любимой игрой или просмотром кино не составит проблем. Так же подкупают размер, вес и внешний вид. X 16 Pro — максимум за адекватную цену, X 14 Pro — тем, кому важно сочетание мощности и компактности, ну а обычный X 16 — это выбор тех, кто не гонится за максимальной мощностью, но нацелен на качественный продукт и хочет немного сэкономить.

В России все три модели уже продаются с предустановленной операционной системой Windows 11, а X 16 можно приобрести и в «чистом» варианте, что позволит сэкономить на покупке.