Исакий, мосты и шпили до небес. Чем Петербург поражает туристов со всего света?

Санкт-Петербург славится не только великолепием уникальных архитектурных ансамблей, дворцов и памятников. Многие здания и сооружения интересны передовыми для своего времени инженерными решениями. Что скрывается за внешним обликом известных всем достопримечательностей.

Шпили пронзают небо

Петропавловский собор и Адмиралтейство

Петропавловский собор строился 20 лет. Высотой 122,5 метра, он долгое время оставался самым высоким зданием Петербурга.

Здание имеет форму корабля с мачтой-шпилем, который изначально был деревянным. После того как шпиль накренился в результате пожара, случившегося от удара молнией, его долго не могли отремонтировать. Лишь через 18 лет, в 1830 году, нашелся смельчак Петр Теплушкин, который с помощью веревочной лестницы, без всяких лесов, поднимался на шпиль и занимался ремонтными работами.

По легенде, император пожаловал Петру Теплушкину в награду за смелость и мастерство 5 тысяч рублей и чарку водки в любом кабаке города

В качестве подтверждения царской милости Теплушкину поставили клеймо на правой стороне подбородка, на которое он указывал щелчком пальцев, требуя свою законную огненную награду. Давно забыли люди имя мастерового, а вот жест, обозначающий призыв выпить, сохранился.

Спустя 24 года деревянную основу шпиля заменили металлической конструкцией в форме восьмигранной усеченной пирамиды, соединенной кольцами с помощью болтов и шурупов. Именно это гениально простое решение позволило создать прочный каркас шпиля, практически не подверженный влиянию сильного ветра и выдерживающий вес трехметрового ангела-флюгера весом более 250 килограммов.

Символ города «Адмиралтейская игла» с корабликом-флюгером до сих удерживается аутентичным деревянным каркасом, выполненным из бревен лиственницы

Деревянная вязь основы башни и шпиля, выстроенная на основании точных математических расчетов, восхищает элегантным инженерным узором XVIII века. Кстати, мало кто знает, что главная башня Адмиралтейства представляет собой своеобразную «матрешку». Проводя в начале XIX века реконструкцию здания, Андреян Захаров фактически заключил в эффектный внешний футляр первую каменную башню архитектора Коробова, оставив в неприкосновенности шпиль и его деревянную конструкцию. Благодаря этому решению сохранилось подлинное чудо инженерной мысли эпохи Анны Иоанновны.

Математические расчеты Монферрана

Золотой купол Исаакия, Александровская колонна и памятник Николаю I

Мало кто сейчас помнит, что Огюст Монферран начинал простым рисовальщиком, и, если бы не покровительство и помощь блестящего инженера Августина Бетанкура, вряд ли бы мы любовались величественной громадой Исаакиевского собора и Александровской колонной. Несомненный талант, жажда новых знаний и непоколебимая уверенность в успехе возвели Монферрана в ранг одного из самых известных строителей Петербурга.

40 лет строился Исаакиевский собор — с 1818 по 1858 год

Тяжеловесная конструкция здания потребовала забивки почти 11 тысяч свай и мощного сплошного фундамента из гранитных плит. В проекте купола Монферран заменил традиционную кирпичную кладку сложной металлической конструкцией. А золочение проводилось огневым способом расплавленным составом золота и ртути. Качество позолоты было такое, что за всю историю собора не потребовалось повторного золочения.

Для подъема и установки 118 монолитных гранитных колонн по чертежам Бетанкура были выстроены уникальные леса, тщательно просчитанные и выверенные. С помощью 16 чугунных кабестанов и системы блоков колонну, обернутую войлоком, вкатывали и устанавливали всего за час — невероятный инженерный прорыв в строительстве того времени

С другого конца площади смотрит на Исаакий император Николай I — в свое правление он так и не увидел собор в законченном виде. Монферран выполнил проект памятника и сделал расчеты, позволившие скульптору Клодту осуществить его идею по созданию уникального монумента, имеющего всего две точки опоры — задние ноги вздыбленного коня. Этого ощущения легкости позволила добиться оригинальная конструкция: внутренний каркас памятника крепится на металлических штырях, идущих сквозь пьедестал до самого основания. Засыпанные в круп коня несколько пудов картечи смещают основной вес к его задним ногам, а цельнолитой чугунный хвост служит противовесом.

Еще один проект Монферрана, неизменно вызывающий восторг, — это Александровская колонна на Дворцовой площади, установленная в честь победы над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года. Вершину 47-метрового гранитного монолита украшает бронзовая статуя Архангела Михаила с ликом императора Александра I. Для того чтобы колонна казалась снизу идеально ровным цилиндром, архитектор использовал прием энтазиса: в средней части ствол имеет плавное утолщение. Колонна весом 700 тонн и статуя никак не закреплены, благодаря точным инженерным расчетам они держатся за счет собственного веса.

Прекрасная гармония Карла Росси. Арка Главного штаба, улица Зодчего Росси и Александринский театр.

Творения Карла Росси вы узнаете сразу — элегантные строгие здания солнечного цвета с белыми колоннами и портиками радуют глаз безупречной гармонией золотого сечения. Они словно добавляют тепла и света под пасмурным петербургским небом. Одно из самых известных — здание Главное штаба — обнимает Дворцовую площадь своими крыльями, создавая вместе с Зимним дворцом гармоничный архитектурный ансамбль. Не сразу замечаешь, что эти два здания-крыла получились разной длины — так умело Росси зрительно выровнял их рядами полуколонн. Композиционным центром здания и парадным входом на площадь является 28-метровая двухпролетная Триумфальная арка, украшенная летящей колесницей богини победы Ники.

Для увеличения запаса прочности здания, а также в целях пожарной безопасности Росси одним из первых стал использовать в своих проектах несущие конструкции из чугуна, соединив их с привычными деревянными балочными перекрытиями. Некоторые инженеры высказывали недоверие к надежности конструкций арочных пролетов, заставив усомниться даже императора Николая I в том, что свод устоит под тяжестью скульптуры и собственного веса. И тогда архитектор в день снятия лесов поднялся на вершину арки, сказав при этом, что «если она упадет, я готов упасть вместе с нею». Судя по тому, что уже почти 200 лет творение Карла Росси восхищает людей, расчеты архитектора оказались правильными.

Еще один архитектурный шедевр великого мастера — улица, названная его именем. Улица Зодчего Росси уникальна своими идеальными пропорциями. Ее длина составляет 220 метров, ширина — 22 метра. Высота зданий, построенных по единому проекту с общим фасадом — 22 метра, высота окон 2 метра 20 сантиметров.

Безупречным завершением улицы Зодчего России является Александринский театр. Здесь архитектор также использовал чугунные стропильные фермы, но не только это делает здание инженерным шедевром

Когда проводилась реконструкция театра, стало понятно, что Росси технически намного опережал свое время. Перед установкой современных систем кондиционирования специалисты, как полагается, провели экспертизу состояния здания и были изумлены: система вентиляции, как и система ликвидации задымления, соответствует современным нормам и требованиям. Был решен и вопрос пожарной безопасности — в случае возгорания сцена отделяется от зала металлической стеной.

Прекрасную акустику создает продуманная система слуховых коридоров. Отапливался театр по принципу гипокауста — теплый воздух поднимался от установленных в подвале печей по системе каналов и труб, обогревая здание. И самое неожиданное, что расписной плафон зрительного зала фактически является подвесным потолком. Карл Росси был не только гением архитектурных ансамблей и пропорций, он был новатором в решении конструктивных и инженерных задач.

Моста причудливые арки

Большеохтинский мост (Мост Петра Великого).

Большеохтинский мост недаром называют чудом инженерной мысли своего времени -— он восхищает ажурными конструкциями и средневекового вида башнями. Правда, петербуржцы приняли его не сразу и ругали мост не меньше, чем парижане Эйфелеву башню.

По проекту военных инженеров Григория Кривошеина и Владимира Апышкова переправу заложили в 1909 году накануне 200-летия победы в Полтавской битве и назвали в честь Петра I мостом Петра Великого

По конструкции Большеохтинский (это название он получил после Октябрьской революции) напоминает Тауэрский мост в Лондоне. Короткая разводная двухпролетная секция расположена посередине и поднимается всего за 30 секунд. По углам разводную секцию обрамляют четыре башни, внутри которых находятся механизмы для подъема пролетов, пульт управления и винтовая лестница на смотровую площадку. Стеклянные купола-светильники башен служат ориентиром для речных судов.

Прекрасны боковые сквозные арочные фермы, изготовленные из клепаного металла. С этими заклепками связана забавная легенда: говорят, что строители среди миллиона обычных заклепок поставили на удачу одну золотую и выкрасили ее для маскировки в черный цвет. Увы, но даже во время капитальной реконструкции моста в 1990-х годах заветную заклепку так и не обнаружили. Может, ее и вовсе нет, а может быть, она до сих пор ждет своего счастливчика.

Элегантность модерна в объятьях металла

Витебский вокзал.

Построенный в начале ХХ века по проекту архитектора С.А. Бржозовского вокзал стал одним из первых в Петербурге общественных зданий в стиле модерн. Здание отличается ярко выраженной асимметричностью и непривычной планировкой крупных внутренних объемов с учетом их функционального назначения. Своих первых посетителей он поражал своей необычной архитектурой и техническими новшествами. Здесь было полностью электрическое освещение, багажные транспортеры и подъемная машина, лифт для пассажиров и подъездные пути, расположенные на уровне второго этажа. А как непривычно выглядело сочетание изысканных линий модерна с жесткими формами клепаных металлических конструкций, открывшее небывалый простор для синтеза материалов и форм.

Доминирующий объем, обозначающий расположение главного вестибюля, находится справа, а слева, словно в противовес массивной тяжести куба, устремилась вверх изящная часовая башня. Когда попадаешь в главный вестибюль, дух захватывает от 20-метрового потолка, мраморной лестницы, разбивающей поток пассажиров на два рукава, огромных арочных окон с витражами и светильников самых разных размеров и форм. Удивительно, но, несмотря на непростую жизнь, которую вокзал прожил вместе с городом, сохранился аутентичный интерьер: от литых орнаментов до напольной плитки.

Поражает великолепием бывший зал для пассажиров I и II классов, который называли Картинным. Разделенный деревянными кессонами потолок украшен растительным и геометрическим орнаментом, литые бронзовые люстры и кованые из железа и латуни бра ярко освещают помещение с наступлением темноты. Днем свет вливается через огромные окна. Изысканная арка разграничивает зал и ресторан, где сейчас идут реставрационные работы.

На Витебском вокзале легко представить себе Анну Каренину, ожидающую своего поезда, или Анну Ахматову с Николаем Гумилевым, решивших выпить по чашечке кофе перед отъездом в Царское Село

А сколько простора и воздуха в Световом зале, что расположен перед выходом на платформы! Значительная часть двускатной крыши застеклена, и днем все помещение заполнено светом, оправдывая свое название. Можно спуститься на первый этаж по головокружительной чугунной винтовой лестнице, а можно пройти к поездам и ахнуть от восхищения при виде широких арочных дуг, образующих три огромных пролета. Именно возможности легких металлических конструкций, соединенных заклепочным крепежом, позволили охватить столь колоссальное пространство.

Витебский вокзал очень любим кинематографистами — он послужил съемочной площадкой более чем для 150 фильмов, среди которых «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и «Есенин», «Анна Каренина» и «Вокзал для двоих», «Брат» и «Хождение по мукам» и многих других.

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