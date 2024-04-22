«Вернуть ВОИР былую силу» Как объединить миллионы изобретателей по всей стране

В Москве 12 апреля прошел внеочередной съезд Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), собравший 74 делегата. ВОИР — одна из старейших общественных организаций, объединяющая техническую элиту страны. Важной темой съезда стало обсуждение трансформации организации из общественной в общественно-государственную и более активное ее включение в решение вопросов достижения технологического суверенитета страны.

«Для создания новых прорывных технологий нам нужны собственные талантливые изобретатели и рационализаторы. Именно такие люди объединены под эгидой ВОИР. Это более 100 тысяч человек, находящихся на научной передовой», — обратился в своем приветственном письме к участникам съезда зампред Правительства Дмитрий Чернышенко.

«Лента.ру» поговорила с депутатом Государственной Думы, зампредом Комитета по науке и высшему образованию Владимиром Кононовым о том, какие вызовы сегодня стоят перед изобретателями России и как может измениться ВОИР в ближайшем будущем. Решением съезда Владимир Кононов был повторно избран председателем Центрального совета ВОИР.

Фото: ВОИР

«Лента.ру»: Вы считаете себя больше изобретателем, чем чиновником? Почему Вы решили заниматься поддержкой изобретательской деятельности?

Владимир Кононов: Моя главная работа — работа над законами и представление и защита интересов избирателей от Ульяновской области в Государственной Думе. Но при этом я всю жизнь что-нибудь изобретаю. Патентов и рацпредложений не так много, как хотелось бы, не всегда хватало времени на регистрацию. Изобретатель определяется не количеством патентов. Изобретатель — это слияние души и интеллекта, которое вдохновляет его на созидание чего-то нового. В 1985 году мы с группой молодых ребят впервые в Советском Союзе создали хозрасчетный Фонд молодежных инициатив. Деньги вкладывали в развитие детских и молодежных центров, развитие молодежных лагерей, на реставрацию молодежных объектов. Можно сказать, что это было мое первое большое изобретение — не техническое, а социальное. Мы все время что-то придумывали, все время что-то делали. У меня большой опыт работы в высокотехнологичном бизнесе. Так в 1991 году появилась группа компаний «Конкор». В Наукограде Дубна мы построили уникальный завод НПК «Альфа», который посетил президент России.

С чего началась ваша работа в ВОИР, и как вы были избраны председателем Центрального Совета?

Еще с 2017 года я начал помогать ВОИР. И когда мне было предложено участвовать в очередном съезде этой организации, я, недолго думая, дал согласие. А уже 16 июня 2022 года съезд ВОИР избрал меня председателем Центрального Совета. Я тогда сразу сказал, что свадебным генералом не буду, делаем сильную организацию.

Какие задачи стояли перед вами?

Появление новых технологий — это всегда заслуга людей, которые занимаются научно-техническим творчеством. «Новый» ВОИР должен вернуть себе былую силу - объединить миллионы изобретателей по всей стране. В этом году ВОИР исполнилось 92 года. Это немало для общественной организации. В свои лучшие времена в конце 1970-х годов ВОИР насчитывал 14 миллионов человек. Сейчас, я думаю, к сожалению, около 100 тысяч. Отечественные изобретатели очень много сделали для развития экономики страны. Сегодня их роль так же важна, как и роль технологических предпринимателей. Сейчас ВОИР участвует в решении приоритетных государственных задач, поставленных нашим президентом, а именно в достижении научно-технологического суверенитета. Мир изменился, и ВОИР должен активно включаться в технологическую повестку. Чем мы и начали заниматься.

Какие именно шаги вы предложили для развития организации?

Во-первых, нам нужно подумать о смене статуса ВОИР с общественной на общественно-государственную организацию. Только так мы сможем получить реальную и большую поддержку от государства. И бояться крепких отношений с государством не нужно. Только в объединении с федеральной и региональной властью мы получим тот кратный импульс развития, о котором говорили в последние годы.

Вторым важным шагом стало формирование попечительского совета ВОИР. Об этом мне удалось договориться с Дмитрием Николаевичем Чернышенко (заместитель председателя правительства Российской Федерации, - прим.ред.). Я задал ему вопрос: «Почему у таких организаций, как Русское географическое общество, есть попечительский совет, который возглавляется Сергеем Шойгу, у Российского исторического общества – Сергеем Нарышкиным, у Российского военно-исторического общества – Владимиром Мединским, у Общественного фонда «Знание» – Сергеем Кириенко? А у ВОИР нет такой же государственной поддержки. Давайте сделаем попечительский совет, Дмитрий Николаевич. Такак как вы отвечаете за тему научно-технологического развития в правительстве, Вам его и возглавить». Он согласовал это с премьером, а через три дня позвал меня и говорит: «Получил добро, давай будем делать». Мы сформировали попечительский совет и 6 июля 2023 года провели первое заседание, начали работать. На сегодняшний день Центральный Совет, который я возглавляю, продолжает работать и исполнять поручения попечительского совета.

Фото: ВОИР

Какие именно поручения?

Есть 12 поручений, например, такие как, определить меры государственной поддержки для изобретателей, в том числе, на законодательном уровне, создать Фонд Российских Изобретений, организовать перепись российских изобретателей – чтобы понять, сколько людей в наших рядах и как их пополнять, открыть во всех субъектах Российской Федерации региональные организации ВОИР Владимир Кононов

Чего удалось добиться вашей команде за время работы в ВОИР?

Летом 2023 года на первом заседании попечительского совета мы определили миссию ВОИР как создание единой системы поддержки и вовлечения в изобретательскую деятельность детей, молодежи и взрослых. Сейчас эта миссия полностью соответствует целям и задачам обновленной Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной указом президента страны.

Что это значит? Создать возможности для выявления и воспитания талантливой молодежи, повысить престиж профессии ученого и инженера и их достижений, организовать систему трансфера технологий, развивать опытно-конструкторские производства и студенческие конструкторские бюро, развивать технологическую культуру.

Кроме того, ВОИР должен оказывать экспертную поддержку изобретателям и выстраивать систему наставничества. В 2023 году в России было выдано более 23 тысяч патентов на изобретения и почти 7 тысяч – на полезные модели. Начинающим предпринимателям необходима экспертная оценка их изобретений и последующее сопровождение. И в первую очередь требуется проведение дополнительных мер в части коммерциализации изобретений.

Вы говорили о важности открытия региональных организаций. Какие у вас планы?

Думаю, через год — полтора мы сделаем так, чтобы в каждом субъекте России была работающая региональная организация ВОИР. Сейчас мы приняли 11 новых организаций — теперь их 75. Созданы новые региональные организации в республиках Алтай, Тыва и Хакасия, в Амурской, Архангельской, Калининградской, Смоленской областях, Приморском крае, Карачаево-Черкесской Республике и, конечно, что очень важно и чем мы гордимся, в Донецкой и Луганской народных республиках. Идет работа по созданию региональных организаций ВОИР в Херсонской и Запорожской областях.

В 2023 году вы провели фестиваль ВОИР. Расскажите какие цели ставили перед собой при запуске этого проекта?

Весной 2023 года по инициативе Центрального совета мы подали документы на грант Министерства науки и высшего образования для проведения фестиваля. Назвали его «Фестиваль ВОИР: Наука и изобретения для жизни». И блестяще его провели. Несмотря на бездействие, а в некоторых случаях и открытое противодействие оппонентов.

В рамках фестиваля было проведено 32 научно-популярных мероприятия (форумы, конференции, стратегические сессии, мастер-классы) в 20 городах России. География фестиваля охватила Нижний Новгород, Киров, Тюмень, Екатеринбург, Ульяновск, Москву и Московскую область, Новосибирск, Казань, Сочи, Севастополь и др. Главные итоги фестиваля: больше 300 тысяч человек присутствовали лично, более 5 миллионов - онлайн, а наши мероприятия собрали порядка 30 миллионов просмотров. Такого еще не было в постсоветский период.

Министерство науки и высшего образования дало достаточно высокую оценку фестивалю. В этом году мы снова подали заявку на грант, уже от региональной Новгородской организации

Был очень жесткий конкурсный отбор, но мы вошли в пул победителей. Сейчас уже готовимся проводить фестиваль во второй раз.

На фестивале много внимания было уделено юным изобретателям. Как вы считаете, что важно сделать, чтобы они не потеряли интерес и продолжили развивать отрасль в будущем?

ВОИР должен сопровождать изобретателей и рационализаторов с самого детства. Главное — не потерять наши таланты. Цель поддержки ВОИР на этапах школьного обучения — заинтересовать и ввести юного человека в изобретательскую деятельность: выявлять изобретательский потенциал в младшей школе, передавать профильные знания в средней и осуществлять совместную с вузами профориентацию в старших классах.

У нас более 17 миллионов школьников, из них более 2 миллионов подали заявления на участие в ЕГЭ по естественнонаучным и точным предметам (по данным Рособрнадзора на 2023 год). Это демонстрирует стремление нашей молодежи получить техническое и инженерное образование, заняться научно-техническим творчеством. Поэтому ВОИР должен стать ключевым драйвером вовлечения школьников и студентов в изобретательскую и рационализаторскую деятельность.

Как именно вы видите роль ВОИР в социализации и развитии начинающих изобретателей?

В младших классах это может реализоваться через уроки истории изобретательства, которые могут вести в своих регионах заслуженные изобретатели, члены региональных организаций ВОИР.

Дальше фокус должен смещаться на начальную и углубленную профориентацию, позволяющую ребенку увидеть свой потенциал, в том числе и изобретательский. Это можно делать на базе кружков, детских технопарков, кванториумов, факультативов от вузов и технических летних лагерей.

Обязательно нужно дальше продолжать поддержку молодых изобретателей в техникумах, вузах и научных организациях. Важно также наладить возможность для студентов-изобретателей получать прикладной опыт — проходить практики и стажировки на предприятиях-партнерах. В каждом регионе страны должно быть минимум два — три предприятия — партнера ВОИР. И это работа руководителей региональных организаций.

Кстати, в этом году Всероссийская конференция «Юные техники и изобретатели» (проводит Фонд ЮТИ под руководством Екатерины Лычевой), которую лично поддерживает Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, будет проходить уже в 11-й раз. Три года мы проводим ее в Колонном зале Дома Союзов Госдумы — именно там 92 года назад прошел первый съезд ВОИР.

Вы упомянули оппонентов и их противодействие вашей работе. Расскажите, с чего началась и как развивается конфронтация?

Когда мы решили создать попечительский совет, я сказал, что надо сделать аудит за пять лет, потому что в организацию включаются серьезные люди. В попечительский совет, который возглавляет, как я уже говорил, Дмитрий Чернышенко, вошли также первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков, заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский, руководитель Роспатента Юрий Зубов, председатель комитета в Совете Федерации Лилия Гумерова и другие серьезные люди, 14 человек. Я не просто свою репутацию, я свою шею положил на это, я отвечаю перед этими людьми, что все должно быть чисто.

И когда я предложил аудит, тут-то все и началось. Нам пришлось провести заседание Президиума, чтобы принять решение об аудите. Два пленума Центрального совета. Все игнорировалось. Шел саботаж. Аудит до сих пор не проведен. Но прошедший съезд всё расставил по своим местам. И уже новая исполнительная власть точно будет делать аудит. Сейчас главное, чтобы «случайно» не потерялись важные документы.

Я уже говорил, что, пока мы делали фестиваль, от оппонентов ничего не было предложено. Зато сколько было написано критики в разные инстанции! Жалко собственного времени, потому что приходится отписываться на эти кляузы, и не только, мне. Судебные жалобы были поданы почти на всех членов Центрального Совета, и люди не понимали, за что. Но закон на нашей стороне. 12 апреля 2024 года Дорогомиловский районный суд города Москвы удовлетворил мой иск о признании недействительными решений «съезда», который в январе провели оппоненты, — из-за грубых нарушений закона об общественных объединениях и устава ВОИР.

Пока готовился этот материал, на сайте Дорогомиловского районного суда Москвы было опубликовано решение суда об удовлетворении иска Кононова.

Не вижу смысла дальнейшего обсуждения ситуации, которая уже в прошлом. Хочется работать, идти вперед, заниматься созидательным трудом.

Расскажите, пожалуйста, как прошел съезд, какие важные решения были приняты?

Это был без преувеличения исторический съезд. С приветственными словами к участникам съезда обратились заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, президент Российской академии наук Геннадий Красников, заместитель Министра науки и высшего образования России Константин Могилевский, глава Роспатента Юрий Зубов, президентТоргово-промышленной палаты Сергей Катырин, председатель комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев и генеральный директор ЦВК «Экспоцентр» Максим Фатеев. Это люди, определяющие инновационную политику России. Напомню, что участие в съезде приняли 74 делегата из разных регионов страны.

Было много ярких выступлений от представителей региональных организаций — ВОИР прежде всего силен регионами. Мы определили основные направления развития ВОИР, ориентируясь на стратегию научно-технологического развития России, приняли устав общества в новой редакции, который упрощает схему управления. Выбрали новые органы управления – Центральный совет и его президиум, который является проводником воли региональных организаций. Назначили нового исполнительного директора — Олега Дьяченко, члена Совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по интеллектуальной собственности, одного из лучших специалистов в этой области. Съезд поддержал обращение в адрес президента России с предложением рассмотреть возможность создания общественно-государственной организации ВОИР. Направления ясны, приступаем к активной работе. В этом году при подготовке и проведении второго фестиваля ВОИР «Наука и изобретения для жизни» мы сделаем особенный акцент на региональных мероприятиях, в том числе в новых регионах.

На съезде одним из основных вопросов было усиление государственной поддержки ВОИР. Какой именно сейчас она должна быть?

Сейчас ВОИР, к сожалению, не такая сильная общественная организация, которой она может и должна быть, а она должна быть сильной и вернуть себе былую славу. Еще раз подчеркну, ВОИР очень важно иметь государственную поддержку. У членов ВОИР должны появиться свои инструменты, такие как льготы молодым изобретателям при поступлении в вузы, налоговые вычеты от изобретательской деятельности, дополнительные баллы в пенсионном начислении и другие. Вот такие конкретные вещи, жизненные, а не абстрактные, и финансовая поддержка государства, в том числе.

Можно годами, как Обломов, полулежа на диване, мечтать о переменах, но ничего для этого не делать. А можно собрать сильную команду, обладающую энергией и желанием работать на благо изобретателей.

Фото: ВОИР

При поддержке государства вы хотите создать в том числе Фонд поддержки изобретательской деятельности. Как вы видите его развитие?

Новый фонд поддержки изобретательской деятельности будет в чем-то похож на Российский научный фонд. Это будет сильный фонд, который за счет бюджетных и внебюджетных средств будет помогать изобретателям патентовать, делать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, внедрять инновации. Частью такой поддержки будут консультации по интеллектуальной собственности, патентно-лицензионной работе, коммерциализации разработок. Работа над созданием такого фонда уже началась. Наши изобретатели – люди толковые, но не всегда деловые. Поэтому мы должны помочь им внедрять свои изобретения в жизнь. Они не должны изобретаться в стол.

Резюмируя, какие задачи стоят перед ВОИР и вами лично сегодня?

Первое - внедрение новых технологий и разработок членов ВОИР. Оно включает в себя создание Фонда российских изобретений, развитие экспериментальных внедренческих бюро при вузах.

Второе – развитие потенциала российского изобретательства через образовательные программы на базе Академии ВОИР, создание обучающей платформы ВОИР и издание учебно-методической литературы.

Третье – развитие и совершенствование структуры ВОИР. Нам необходимо навести порядок в нашей работе, создать систему регистрации и учета членов ВОИР, наконец-то провести перепись изобретателей и открыть региональные организации ВОИР во всех субъектах нашей страны.

Четвертое направление - популяризация изобретательской и рационализаторской деятельности, ежегодное проведение фестиваля ВОИР «Наука и изобретения для жизни». Фестиваль должен шагать по стране годами и десятилетиями!

Пятое - защита интересов изобретателей в России и за рубежом. Считаю, при ВОИР должен быть создан свой сильный юридический консультационный центр.

И, что является жизненно важным для ВОИР - организация взаимодействия с федеральными и региональными органами законодательной и исполнительной власти, отвечающими за научно-технологическое развитие страны. Нам нужно незамедлительно включиться в повестку по достижению технологического лидерства Российской Федерации на мировой арене. Так победим!