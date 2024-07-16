Вечный гаджет. Мощь и интеллект в одном корпусе. Почему ноутбук HONOR MagicBook Pro 16 не боится времени?

Прогресс — это штука суровая, он стремительно несется вперед и не спрашивает, что мы об этом думаем. И вот теперь в процессоры ноутбуков и настольных компьютеров для удобства работы добавили ускорители с искусственным интеллектом, без которых, по слухам, и новую Windows 12 будет уже не запустить. «Лента.ру» протестировала один из немногих таких ноутбуков — HONOR MagicBook Pro 16 с Intel Core Ultra 5. О том, что собой представляет инновационный ноутбук и не выгоднее ли конкуренты без ИИ, — в обзоре «Ленты.ру».

Необычный внешний вид

«Лента.ру» взяла на обзор новейшую младшую версию старшего ноутбука HONOR — с процессором Core Ultra 5. Хотя в максимальном исполнении в этом же корпусе толщиной с ноутбук класса «печатная машинка» может быть и RTX 4060 (доступна только в Китае). Но нам интереснее, что можно купить не по максимальной цене и то, как этот и без того мощный 14-ядерный ноут будет справляться с задачами силами своего процессора, интегрированной графики и ИИ-ускорителя.

К 2024 году ноутбуки с расцветкой в духе «а у нас почти макбук» порядком надоели. Как в своё время вышли из моды автомобили цвета «мокрый асфальт», так будет и в ноутбуках. Кому нужны мрачные расцветки, когда есть яркая? Хоть белый цвет и считается не практичным, на самом деле ноутбук белого цвета даже менее маркий, чем серебристый. На нем меньше видна пыль.

Фото: Лента.ру

Темная версия, на самом деле, тут тоже не в классическом цвете. В компании цвет назвали просто и лаконично — «фиолетовый». Компоновка портов необычная, но, если вы не любите торчащие со всех сторон провода, вам она понравится.

Портов немного: два Type C находятся справа, там же находится разъем для подключения наушников. Где остальные порты? Они вынесены на заднюю торцевую поверхность. Более практичное место для HDMI, например, в ноутбуке вряд ли можно найти — вы ведь помните, насколько толстые и не гибкие провода HDMI сегодня?

Клавиатура почти полноразмерная: есть и ряд функциональных клавиш (F1-F9), и NumPad. Но последний обходится без крайнего правого вертикального ряда, чтобы клавиши оставались стандартного. а не уменьшенного размера (при уменьшенном ноутбуком пользоваться тяжко — будете постоянно промахиваться по буквам из-за того, что они окажутся сдвинуты по горизонтальной оси). Зато ход клавиш комфортный, и звук при нажатии приятный.

Визуально тачпад матовый, отражений почти не дает, да и пальцы за него не цепляются. Гладкий больше, чем нужно? Возможно, но глянцевым его назвать сложно.

Фото: Лента.ру

Габариты

Толщина у новой модели MagicBook Pro 16— 2 (без учета ножек) сантиметра. Вес — 1,8 килограмма. Для 16-дюймового ноутбука это весьма скромно, вместе с блоком питания такой комплект в рюкзаке не будет отягощать спину. Хотя, конечно, это и не настолько компактный вариант, как идеальные для кочевников сегодня 14-дюймовые модели.

Apple MacBook Pro, конечно, выделяется и емкостью аккумулятора (в лучшую сторону), и весом (в худшую сторону). Acer тоньше и легче при емкости аккумулятора 65 ватт-часов, но под нагрузкой его Core i7-13620 потребляет немало. В ноутбуке Lenovo просто всего чуть-чуть поменьше: и веса, и толщины, и аккумулятора.

Динамиков у MagicBook Pro 16 целых шесть: два низкочастотный и четыре твиттера, которые вместе формируют объемный звук по стандарту DTS. Это первый в мире ноутбук с поддержкой пространственного аудио – именно для этого шесть динамиков и упаковали в корпус.

Дисплей

На HONOR MagicBook Pro — один из лучших IPS-дисплеев в ноутбуке из возможных. С порога впечатляет уже сама частота в 165 герц. А зачем это нужно в ноутбуке без дискретной графики? Во-первых, для Китая этот ноутбук выпускается и в варианте с RTX 4060, а младшим комплектациям IPS-матрица досталась в дар. Плавность картинки выдающаяся, все летает великолепно, хотя в самой Windows (а не ее играх) вряд ли можно ощутить отличия от, скажем, 120 герц.

Главная фишка экрана, кроме соответствия стандарту DCI-P3 — его разрешение. Никаких ярких Full HD при шестнадцати дюймах — серьезные 3K в довольно «квадратном» соотношении сторон 16:10.

Фото: Лента.ру

Яркости здесь с огромным запасом — 500 канделов на квадратный метр сегодня даже не каждый смартфон в режиме ручной регулировки выдаст (а в авто супер-яркость работает, когда датчику заблагорассудится, и ненадолго). А тут такая яркость да на 16 дюймах, которую хватит даже чтобы работать в очень солнечный день на улице с отличной читаемостью. А для помещений 100 процентов яркости не понадобятся, настолько ее много.

Стоит заметить, что такая яркость означает, что ноутбук может отображать HDR-контент, затемняя или увеличивая подсветку отдельных участков дисплея. К слову, таким могут похвастаться редкие мониторы, да и те стоят очень дорого.

Значение DeltaE, отвечающее за отличия от цветов от эталона, тут меньше 0.5, то есть картинка настроена идеально,и делает ноутбук подходящим для профессиональной работы с визуальным контентом. Цветовая температура, отвечающая за то, как у вас будет выглядеть белый цвет на экране, незначительно сдвинута в сторону теплых оттенков. Но главное, что не в сторону холодных.

Ускоритель искусственного интеллекта

Сейчас Intel, AMD и Nvidia рассказывают, что желательно покупать ноутбуки с ускорителем ИИ, потому что скоро он станет таким же нужным, как и современный DirectX или поддержка новых видеокодеков.

HONOR MagicBook Pro 16 — один из немногих (пока) продающихся в России ноутбуков с процессором, в состав которого входит ИИ-ускоритель (NPU). В данном случае тут Intel Core Ultra 5 125H. За рубежом уже полным ходом рекламируются как AI PC, то есть комп, работающий на искусственном интеллекте. Говорят, что новая эра настала, пользователи пока уперлись и по привычке говорят: «Не нужен нам этот ваш ИИ, давайте больше ядер и гигагерц!». Но вероятно истина где-то посередине.

Помните, как стартовала DLSS у Nvidia? Тоже, кстати, функция дорисовки картинки с помощью ИИ, чтобы видеокарта «тянула» высокую графику малыми трудозатратами. И покупатели тоже объявляли, что она «не нужна», а сейчас проходят свои Alan Wake 2 и Cyberpunk 2077 со включенным ИИ-масштабированием, готов поспорить. Так вот: сначала игр с поддержкой DLSS (ну или FSR, если речь про AMD) тоже кот наплакал. А потом их становилось все больше и больше, и теперь уже новых игр без поддержки этой функции — считанные единицы.

Фото: Лента.ру

Intel на презентации процессоров в декабре 2023 года обещал скорый прирост работы ноутбуков от ИИ-ускорителя, но финальные (не бета- и не альфа-) версии софта с поддержкой ИИ появляются только сейчас, летом 2024 года.

В общем-то многое можно сделать и без ИИ-ускорителя, на процессоре. Но это либо займет слишком много времени. Так реставрация одной фотографии в более высокое качество может занимать минуты, а видеозаписи, даже короткой — часы). Либо, если хотите делать это быстро и без ИИ, понадобится дискретная видеокарта. И она эти ИИ-задачи под нагрузкой будет щелкать быстро, иногда даже чуть быстрее, чем встроенный в процессор ИИ-ускоритель, но с бешеным энергопотреблением и 100-процентной нагрузкой. И ваш ноутбук разрядится в ноль от такого удара, если вы не работает строго рядом с розеткой.

Сейчас ИИ-ускоритель поддерживает Zoom, в нем вы можете в созвонах, сидя в темной комнате, с помощью ИИ имитировать, будто вы сидите в хорошо освещаемом помещении. Ну и в Adobe Photoshop/Premiere + DaVinci Resolve вот-вот добавят нормальную поддержку NPU.

Подробности

Intel Core Ultra 5 125H — это четырнадцатиядерный процессор (18 потоков) с 4 производительными + 8 энергоэффективными ядрами и двумя дополнительными, вынесенными в отдельный блок с названием Low Power Island, который необходим процессору для легких задач с низким энергопотреблением и без нагрузки на другие ядра. В случае с MagicBook 16 Pro процессору выделено до 65 Вт TDP.

По производительности Intel Ultra 5 стоит на уровне Intel Core i7 тринадцатого поколения (i7-13650HX) или, например, Ryzen 9 серии 7000 (Ryzen 9 7940HS). О том, насколько медленнее остальные процессоры Intel и AMD даже не хочется говорить. А в сравнении с чипами из Apple MacBook этот Core Ultra 5 занимает промежуточный уровень между 12-ядерным и 18-ядерным M3 Pro. И быстрее чем M2 Max.

В работе на пределе (при конвертировании видео или 3D-моделировании) комплекс из 14 ядер не перегревается, но нагревает дно ноутбука прилично, а температура может и до 100 градусов дойти,. Но это только в бенчмарках, в рабочих задачах будет градусов на 10-15 меньше. А при работе в браузере и мелких задачах (обработка фото) ноутбук тихий и «холодный», нагрев не превышает 58 градусов.

Оперативная память тут стандарта LPDDR5X-6400 нестандартного объема в 24 гигабайта. Что, кстати, неплохо — у конкурентов либо 32 гигабайта, но LPDDR5, которая медленнее, либо LPDDR5X, но 16 гигабайт маловато для ноутбука стоимостью свыше 100 тысяч рублей. Комплектных 24 ГБ LDDR5X хватит для любых задач: вы можете открыть «Доту», проект в Adobe Premiere (обязательно в 4K), а еще фоном запустить Ableton или FL Studio на выбор с кучей плагинов поверх. А то и больше.

В ноутбуке два слота для SSD: первый занят терабайтным накопителем YMTC PC300 (PCIe 4.0, 1024 ГБ), второй свободен, но установить в него можно только укороченные SSD формата M.2 2242.

Фото: Лента.ру

Поиграть тоже можно, большинство игр будут работать при 45-60 кадрах в секунду даже в 1080p, если выберете среднюю детализацию и включите FSR или XeSS. Но, по большому счету, даже более дешевый ноутбук с дискретной графикой, наподобие RTX 3050, будет в играх быстрее.

Запитывается ноутбук при помощи аккуратного белого блока питания мощностью 135 ватт с коннектором Type C. Питания тут с избытком, потому что, опять же, блок питания один и тот же для варианта со стартовым Core 5 Ultra и для старшей модификации с Core Ultra 7 155H и RTX 4060.

Резюме

Известно, как важен «запас на будущее» в железе настольных компьютеров и ноутбуков. Вчера казалось, что никому и не нужна аппаратная поддержка этих кодеков VP9 и av1, потому что фильмы вы качаете в форматах Xvid или H.264, а сегодня уже YouTube тормозит. Вчера думалось, что старая флагманская видеокарта лучше новой бюджетной, а сегодня современные игры не работают и Windows 11 в «синий экран» падает, потому что видеокарта-то мощная, но DirectX 12 не поддерживает. Аналогичная история была и с «четыре ядра хватит всем» у Intel против многоядерных Ryzen.

Будет ли Windows 12 обязательно требовать наличие чипа ИИ в процессоре, как гласят слухи, неизвестно.

Но если нужен 16-дюймовый и не игровой, а вменяемый по габаритам ноутбук, удобный в переноске, с ярким экраном, способным отображать HDR-контент, затемняя или увеличивая подсветку отдельных участков дисплея, пространственным аудио, возможностью поиграть и хорошей автономностью, стоит присмотреться к MagicBook Pro 16. На рынке вариантов много, но у китайских производителей они получились объективно более интересными и качественными.