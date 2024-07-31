ВТБ объединится с банком «Открытие». Как это скажется на клиентах?

Розничным клиентам «Открытия» предлагают перейти в ВТБ. Банки запустили сервис онлайн-перехода в ВТБ и позаботились о том, чтобы процесс прошел максимально удобно для всех клиентов. Подробности — в нашем материале.

В конце 2022 года ВТБ купил «Открытие». Клиентов банка «Открытие» переводят в ВТБ с конца 2023 года, однако основной этап интеграции начался недавно. Он продлится до конца 2024 года.

«Процесс объединения был запущен в начале прошлого года. Он начался с того, что была создана единая банкоматная сеть, в которую вошли ВТБ, "Открытие" и РНКБ. В октябре 2023 года мы начали передавать кредитный портфель в ВТБ, начав с перевода кредитов наличными и продолжив ипотечными и автокредитами уже в апреле 2024 года. В начале 2024 года все клиенты "Открытия" получили доступ к продуктам ВТБ: кредитным и дебетовым картам, ипотеке, депозитам, автокредитам», — рассказывал в интервью «Ленте.ру» заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Юрий Андресов.

Переход в ВТБ для клиентов банка «Открытие» сделали максимально безопасным, цифровым и быстрым. Они могут подписать документы для открытия счета в ВТБ через приложение или интернет-банк. Понадобится выбрать продукты, которые нужно перевести, и дать согласие на перевод денег из «Открытия» в ВТБ. Затем всеми продуктами можно будет пользоваться с помощью ВТБ Онлайн. Клиенты, которым привычнее проводить операции офлайн, могут сделать это в любом офисе банка «Открытие». Владельцы дебетовых и зарплатных карт смогут продолжить пользоваться ими как обычно — поменяются реквизиты счета, а срок действия карт продлится до 2029 года.

Клиенты «Открытия» с активным премиальным статусом станут владельцами пакета услуг «Привилегия» с годовым бесплатным обслуживанием. Заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков ранее рассказывал: «Интеграция ВТБ с "Открытием" — один из крупнейших по масштабам и технически непростых проектов на финансовом рынке. Для перевода основной части клиентов мы разработали уникальную для рынка цифровую технологию и сегодня переходим к основному этапу объединения. Благодаря онлайн-формату клиенты "Открытия" смогут за несколько кликов и без посещения офиса перевести свои продукты в ВТБ. Чтобы сделать онлайн-переход не только комфортным, но и выгодным, для каждого пользователя услуг "Открытия" мы подготовили специальные предложения».

Клиентам без задолженности по кредитным картам в ВТБ предложат новые карты с кешбэком рублями до 25 процентов в выбранных категориях, а клиенты с задолженностью смогут рефинансировать свои кредитные карты на специальных условиях — с новым льготным периодом до 200 дней на сумму долга. При этом ВТБ возвращает до 10 процентов от суммы переведенной задолженности.

Всего клиентам банка «Открытие» доступно до пяти дополнительных предложений от ВТБ. Так, по дебетовым картам они могут получать кешбэк до 25 процентов в рублях и надбавки за покупки. Вкладчики смогут оформить депозит или накопительный счет по повышенным ставкам, а получатели социальных выплат и пенсий — надбавки за перевод зачислений в ВТБ.

«В ситуации объединения банков выиграли прежде всего клиенты. Потому что какие-то интересные продукты и сервисы были у "Открытия", какие-то уникальные продукты есть только у ВТБ», — говорил Андресов. Несколько примеров, которые подтверждают, что синергия работает в обе стороны. ВТБ с 1 июля запустил новый продукт, который был востребован в «Открытии» — кобрендовую карту с «Аэрофлотом», у которой больший набор функций, чем у обычных карт. За все покупки по ней начисляются мили программы «Аэрофлот Бонус». С 1 мая ВТБ вернул прямое начисление рублей по своей программе лояльности и отказался от начисления бонусов — это важный шаг навстречу клиентам «Открытия», привыкшим получать бонусные рубли, которыми можно было компенсировать покупки.

При этом ВТБ старается уделять внимание всем клиентам и учитывать интересы каждого. Менеджеры банка ответят на все вопросы и помогут подобрать продукт в офисе, в чате мобильного приложения или интернет-банка, а также по телефону.