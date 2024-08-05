В Москве проходит конкурс чая. Как выбрать фирменный напиток столицы?

В XIX веке Москву захватила мода на чай — настолько, что горожане не могли представить себе жизнь без этого напитка. Сегодня в столице активно возрождают культурные традиции, поэтому Москва приглашает своих жителей и гостей окунуться в атмосферу традиционного московского чаепития. До 15 сентября в городе проходит масштабный фестиваль с дегустациями, мастер-классами и другими активностями. Участники смогут проголосовать за один из пяти чайных купажей, претендующих на почетное звание «Чай Москва». О столичном празднике чая — в материале «Ленты.ру».

Обычаи

Чай — второй по популярности напиток после воды во всем мире. На Руси он появился в первой половине XVII века, при царе Михаиле Федоровиче Романове. Сначала чай по совету лекарей из Китая, откуда к нам и прибыл напиток, использовали только в лечебных целях, но совсем скоро стали пить просто так, для удовольствия. В XVII веке чаепитие стало модным увлечением, которое сначала практиковалось только в дворянских домах. За чаем велись разговоры на утонченные темы, на фоне звучала классическая музыка — на такие мероприятия собиралась вся придворная элита.

Впервые чай привезли в Россию в 1638 году при царе Михаиле Федоровиче в качестве лекарства, а во времена правления Екатерины II чаепитие стало увлечением и перешло к придворной элите. В 19 веке его могли позволить себе уже все сословия, а Москва получила звание чайной столицы России

В XIX веке чай начали возить из Индии и Цейлона, вследствие чего напиток стал стоить значительно меньше. Так он быстро обрел популярность среди чиновников, служащих и крестьян. Чай пили в трактирах, на улице и дома. К концу столетия его пила практически каждая московская семья. По свидетельству бытописателя Ивана Кокорева, чаем увлеклись настолько, что горожанин «скорее согласится отказать себе в другом каком удобстве жизни, даже не испечь пирогов в праздник, чем не напиться чаю хоть раз в день», писал он в эссе «Чай в Москве». Кокорев также же отмечал, что даже у бедняков, живущих в тесных каморках, на видных местах высился начищенный самовар.

Как писал москвовед Александр Вьюрков в своем рассказе «Друг семьи», москвичи пили чай утром, в полдень и обязательно в четыре часа дня. В это время трактиры и чайные забивались гостями, а в каждом доме стоял самовар. Чай также пили вечером или в любой другой момент, если грустно или просто нечего делать. Жители столицы предпочитали пить крепкий чай, часто с молоком, лимоном или вареньем, а главное — с удовольствием.

Так, у этнографа Сергея Максимова появилось выражение «повальное московское чаепитие». А писатель и журналист Николай Поляков сомневался в том, что в мире может существовать еще хотя бы один город, где чай будет играть такую же важную роль, как в Москве. Жители других регионов называли москвичей чаевщиками, чаевниками и чаехлебами.

Фото: пресс-служба Мостуризма

Город возрождает традиции

Впервые в столице проходит летний фестиваль «Московское чаепитие». Главной площадкой фестиваля стала Тверская площадь, где с пятницы по воскресенье проходят театрализованные представления и другие фестивальные активности. Особое настроение создают актеры, погружая зрителей в атмосферу сразу трех последних веков — в дачной атмосфере читают отрывки из произведений русской классики.

Эксперты проводят увлекательные лекции об удивительных фактах из истории чаепития и тематические мастер-классы. Например, занятия по танцам императорского двора и росписи мешочков для хранения чая. Также в программе — музыкальные беседы, экскурсии по городу, познавательные викторины о культуре и истории чая и танцевальные флешмобы.

На фестивальной площади работают шале, где гости могут попробовать традиционные напитки. Там же можно приобрести оригинальные сувениры, в том числе фирменный красно-золотой сервиз с изображением достопримечательностей столицы. Можно купить и сам чай, чтобы наслаждаться им в любой сезон.

Особенностью летнего сезона «Московского чаепития» стал ледяной московский чай

В жару москвичи традиционно пили квас, морсы и компоты, однако охлажденные отвары из трав и ягод также пользовались популярностью и подавались в холодном виде. В этом сезоне фестиваля традиция летнего чаепития нашла отражение в ледяном московском чае, который задает новый тренд. Флагманской площадкой ледяного чая стала Тверская площадь, где можно попробовать девять вкусов.

Также со среды по воскресенье с 16 до 18 часов все желающие могут продегустировать ледяной московский чай. Два вкуса разработаны специально для фестиваля и подаются из ледовара, поддерживающего температуру воды на уровне около 0 градусов. Московский ледяной чай можно попробовать на шести фестивальных площадках в городе.

Фото: пресс-служба Мостуризма

Более 700 ресторанов-участников проекта «Московский завтрак» внесли в свое меню авторское прочтение ледяного московского чая. Кроме того, в ресторанах и отелях столицы продолжают сервировать сет «Московское чаепитие». Чайные купажи подают в фирменном красно-бело-золотом сервизе и дополняют их московской выпечкой, вареньем и авторскими сладостями. Узнать участников проекта можно по наклейке «Московское чаепитие» на двери заведения.

Москва выбирает фирменный чай

Для выбора главного чая города в рамках фестиваля проходит конкурс, принять участие в котором может каждый. Нужно только распробовать пять купажей, специально созданных ведущими чайными компаниями, и выбрать понравившийся, проголосовав онлайн через QR-код, размещенный на дегустационных площадках.

Лет десять назад ведущие кондитеры разработали рецепт для фирменного торта «Москва» — сладкого и яркого сувенира. Дегустировали и выбирали лучший жители города — участники проекта «Активный гражданин». А этим летом мы подберем к сладкому десерту «Чай Москва» Сергей Собянин мэр Москвы

Каждому купажу присвоен свой номер. Первый состоит из китайского черного чая и шиповника с добавлением крупнолистного чабреца и лепестков роз. Это авторский купаж, объединяющий гастрономические предпочтения в горячих напитках от трех исторических периодов — царской России, советского времени и современности.

Его аромат слегка пряный и душистый, в нем ощущаются ноты розового масла и обжаренного фундука

По вкусу чай — медово-ореховый, слегка пряный и копчено-терпкий с освежающими нотками кислинки в послевкусии.

Фото: пресс-служба Мостуризма

Второй купаж — это особый взгляд на историю и культуру купеческой столицы России — Москву златоглавую. В основу купажа лег чай сорта «Ассам», соответствующий знаменитому дореволюционному байховому чаю.

В него добавлены ягоды черной и красной смородины, вишни, облепихи, клубники, а также листья календулы, брусники, сайган-дайля и цветы мальвы

При заваривании этого купажа получается крепкий и ароматный напиток, характерный для дореволюционных московских трактиров и чайных.

Изучив исторические документы и предпочтения жителей столицы в разные исторические периоды, производитель третьего купажа уверенно назвал его «чаем москвичей». В основе этого купажа — черный байховый чай, куда добавлены ягоды черной и красной смородины, земляники, лепестки василька, дольки и цедра апельсина, сафлора и бутоны роз.

У готового напитка проявляется яркий ягодный аромат, а также приятный вкус с легкой терпкостью и нотками земляники

Четвертый купаж построен на китайских чаях «Золотые верхушки из Дянь Си» (Дянь Хун Цзинь Цзянь) и «Красный чай из Ин Де» (Ин Де Хун Ча). Чайные листья дополняют ягоды черной смородины и цветы вереска.

Вкус готового напитка — кисло-сладкий и освежающий, а в его аромате можно найти смородиновое варенье, свежую зелень, яблоневый цвет, а также горький шоколад и сдобу

Еще один купаж построен вокруг черемухи — ее образа, вкуса и аромата. Черемуха, каждый год распускающаяся на Ботаническом саду, ВДНХ, в Аптекарском огороде и других парках, — символ весенней Москвы. Так, ее нежный цветочный аромат и сладость черемухового меда в насыщенном черном чае напомнит о весне и первых лучах солнца даже в дождливый или снежный день.

Но это еще не все: дополнительная фишка пятого купажа — сочетание из четырех сортов байхового чая из России, Китая, Индии и Грузии.

Попробовать все купажи можно на флагманской площадке фестиваля на Тверской площади с 12 до 20 часов, а также по всему городу на специальных брендированных точках с 16 до 20 часов

Выбирайте наиболее удобную площадку и оставляйте свой голос за понравившийся вариант через проект «Активный гражданин».