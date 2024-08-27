ВТБ объединится с банком «Открытие». Как это скажется на клиентах?

Активный переход клиентов «Открытия» на обслуживание в ВТБ начался в мае 2024-го

Одно из ключевых событий для российской банковской системы в 2024 году — завершение одной из крупнейших в истории интеграции банков из первой десятки. В 2022 году ВТБ, являясь вторым по величине банком в России, приобрел банк «Открытие», который находился на тот момент на восьмом месте по своим активам. Продолжительность процесса объединения финансовых организаций связана и с длительным подготовительным периодом, и с поэтапным переводом на обслуживание в ВТБ клиентов «Открытия». О том, какие главные преимущества получают клиенты от слияния банков и какие спецпредложения для них готовит ВТБ, — в материале «Ленты.ру».

В конце декабря 2022 года совет директоров Банка России принял решение о реализации ВТБ 100 процентов акций банка «Открытие» за 340 миллиардов рублей. Таким образом, второй по величине российский банк приобрел занимавшую восьмую строчку рейтинга финансовую организацию со схожей структурой бизнеса.

Сегодня мы наблюдаем уникальный процесс для российской банковской системы, поскольку объединений такого масштаба, как у ВТБ и «Открытия», еще не было. ВТБ — второй по величине банк в России, у «Открытия» — миллионы активных клиентов, что сопоставимо с населением небольшой страны. Мы берем лучшее из практики ВТБ и «Открытия». Клиенты должны почувствовать, что вместе выгоднее Юрий Андресов заместитель президента-председателя правления банка «Открытие»

В ВТБ также заявляли, что работают над бесшовностью такого перехода и заинтересованы в создании комфортного и понятного клиентского пути.

Дорога в ВТБ

Новости о начале основного этапа интеграции бизнеса банков были позитивно оценены профильными аналитиками, которые прогнозировали усиление всех основных направлений деятельности ВТБ, включая его корпоративный, инвестиционный и розничный сегменты, а также направление МСБ и Private Banking.

«ВТБ — второй по величине банк в стране после Сбера. Интеграция с "Открытием" позволит ему существенно усилить рыночные позиции. Помимо этого, объединение двух банков приведет к снижению издержек и повышению общей эффективности бизнеса. В целом ВТБ — комфортный банк в плане качества обслуживания, процесс интеграции с "Открытием" продлится до 2025 года, поэтому никаких неудобств для клиентов возникнуть не должно», — комментирует эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

В ВТБ действительно подчеркивали, что процесс объединения не будет быстрым в силу его масштабности и необходимости провести анализ лучших продуктов, услуг и практик обеих кредитных организаций. Поэтому активный переход клиентов «Открытия» на обслуживание в ВТБ начался в конце мая 2024 года.

Я не вижу каких-то сложностей для клиентов «Открытия», связанных с объединением банков, думаю, что они в итоге в основной массе перейдут в ВТБ, тем более что последний для стимулирования процесса предлагает улучшенные условия по финансовым продуктам Игорь Додонов аналитик финансовой группы «Финам»

Предложения о переводе в ВТБ получили все клиенты «Открытия», включая владельцев дебетовых карт, вкладчиков, ипотечных заемщиков, клиентов с автокредитами и остальных. На что обратить внимание клиентам «Открытия» и как не упустить выгоду момента?

Ищем выгоду

Ключевым для клиентов «Открытия» является тот факт, что условия по действующим продуктам и услугам при интеграции банков не изменяются: все сервисы и услуги остаются доступными в полном объеме.

Клиентам «Открытия» также будут доступны специальные условия по ряду продуктов

Владельцам кредитных карт — повышенный кешбэк с новым льготным периодом до 200 дней на переведенную задолженность, клиентам с дебетовыми картами — кешбэк до 25 процентов в выбранных категориях и надбавки за покупки. Также клиентам, которые еще не перешли в ВТБ, предложат открыть новый вклад или накопительный счет на более выгодных условиях.

Дополнительным аргументом при выборе банка может также стать факт, что ВТБ активно развивает трансграничные переводы и передовые цифровые решения, в частности биометрические технологии и дистанционные сервисы обслуживания.

В планах банка — заметное увеличение филиальной сети: в своей трехлетней стратегии развития ВТБ анонсировал ее расширение на 40 процентов, в том числе за счет выхода в города с населением от 50 тысяч человек.

Фокус на продуктовой линейке

В 2024 году ВТБ запустит платежное приложение. «У нас есть планы по созданию собственного платежного приложения "ВТБ Pay", этот сервис уже частично запущен в 2024 году и будет доступен всем клиентам», — отметил Юрий Андресов.

«ВТБ Pay» будет действовать по принципу банк в кармане: чтобы оплачивать онлайн- и офлайн-покупки, достаточно будет иметь под рукой смартфон. Кроме того, ВТБ подтверждает интерес к цифровой идентификации и хочет принять участие в пилотном проекте по оплате с применением биометрии, что в перспективе повысит качество сервиса для клиентов.

При этом ВТБ фокусируется на развитии «Семейного банка», предоставляя комплексное обслуживание клиентам и их близким

Если клиент получает пособия на карту ВТБ, то банк предоставляет возможность подключить бесплатную программу, по которой все дети получателя выплат в возрасте до 18 лет страхуются от онкологических и кардиозаболеваний. В страховку входит поиск донора, трансплантация костного мозга, поиск и оплата медикаментов.

Программа не имеет аналогов на рынке: под страхование попадают и врожденные заболевания. Уже застраховано более 100 тысяч детей по всей стране. Клиентам «Открытия», оформившим переход в ВТБ, такой продукт также может быть интересен.

Рецепт бесшовного перехода

«Пользователи вряд ли почувствуют неудобства от слияния двух банков. Разве что отдельные кратковременные нестыковки могу допустить. Скорее всего, большинство офисов "Открытия" останется работать как офисы ВТБ», — отмечает аналитик «Банки.ру» Вадим Тихонов. Если говорить о бесшовном переходе клиентов «Открытия» в ВТБ, то, по словам эксперта, у банка есть опыт объединения банковских структур и перевода клиентов на свой баланс.

К БМ-Банку в 2021 году в рамках интеграционных процедур группы ВТБ присоединяли банк «Возрождение», в 2022 году — Запсибкомбанк. Более 10 лет назад присоединяли крупный на тот момент Транскредитбанк. В 2016 году в ВТБ перешла основная часть бизнеса Банка Москвы и более 10 миллионов его клиентов, в начале 2018 года присоединена розничная дочка — «ВТБ 24» Вадим Тихонов аналитик «Банки.ру»

Недавно также было проанонсировано, что в 2025 году к ВТБ будет присоединен крупнейший банк Крыма — РНКБ.

Напомним, что заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков, комментируя слияние банков, сообщал о том, что ВТБ намерен к концу 2026 года удвоить потенциальный охват своих финансовых продуктов и услуг и довести его до 100 миллионов человек.

Число активных клиентов планируется увеличить с 20 до 35 миллионов человек. Эти цели будут достигаться в том числе за счет уникальных предложений для клиентов «Открытия», готовых перейти в ВТБ.