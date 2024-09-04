«Открытие» объединяется с ВТБ. Что это даст клиентам?

Клиентам «Открытия» при переходе в ВТБ увеличат льготный период по кредитке

«Открытие» объединяется с ВТБ — к концу года они должны стать одним банком. Клиентам «Открытия» предлагают перейти на обслуживание в ВТБ. Обычно решение сменить банк вызвано стремлением получить какие-то преимущества. Повышение качества обслуживания и выгодные персональные предложения — веский повод. На это ВТБ и делает ставку. О преимуществах перехода в материале «Ленты.ру».

Гибкие условия

Смена банка всегда вызывает вопросы. Приходится менять сложившиеся привычки: по новой привыкать к расположению и устройству офисов, сайту, мобильному приложению. В этом плане переход розничных клиентов из «Открытия» в ВТБ организован максимально удобно.

ВТБ разработал специальный сервис для онлайн-перехода. Он доступен и через мобильное приложение, и через интернет-банк. Любые действия можно совершать дистанционно, идти в офис банка необязательно. Хотя, если привычнее живое общение, можно оформить переход в любом офисе «Открытия». Каждый сам выбирает, какой вариант ему предпочтительнее.

С помощью онлайн-перехода клиенты «Открытия» могут в несколько кликов перевести свои карты, счета, вклады, кредиты

Никаких жестких рамок для переоформления нет, можно выбирать любой вариант из линейки ВТБ с учетом личных потребностей. Причем условия могут стать более выгодными, особенно в плане кешбэка, который ВТБ теперь начисляет в рублях — до 25 процентов от суммы покупки в выбранных категориях.

Дебетовые карты перевыпускать для перехода в ВТБ не надо. Изменится только счет, к которому они привязаны. После переоформления операции по карте будут идти уже по реквизитам ВТБ. При этом срок действия для всех переоформленных карт продлевается до 2029 года.

Вклады и кредиты клиентов «Открытия» переходят на обслуживание в ВТБ на тех же условиях. Кобрендовые карты тоже будут действовать по-прежнему до завершения своего срока. Чтобы клиентам «Открытия» было выгодно переходить в ВТБ, им доступны до пяти дополнительных предложений от ВТБ, в том числе кешбэк до 25 процентов по дебетовым картам, повышенные ставки по депозитам и накопительным счетам, новый льготный период до 200 дней на сумму долга и кешбэк до 10 000 рублей от суммы переведенной задолженности для владельцев кредитных карт.

Клиенты «Открытия» с активным премиальным статусом получают пакет услуг «Привилегия» с годовым бесплатным обслуживанием

Переоформление кредитной карты увеличит не только выгоду от кешбэка, но и льготный период — он составит 200 дней. Без начисления процентов за использование кредитных средств можно совершать покупки, снимать наличные, делать переводы. А задолженность по кредитке при переходе в ВТБ можно рефинансировать.

Банк для всей семьи

Взаимоотношения с клиентами ВТБ строит в рамках концепции «Семейного банка». Ее смысл в том, чтобы предложить семье комплексное решение для ежедневных финансовых вопросов с учетом интересов каждого из ее членов. Банк не взимает комиссию за оплату услуг ЖКХ, детских садов и школ, а также предоставляет ряд социальных сервисов.

Например, с помощью «Социального калькулятора» можно рассчитать положенные семье федеральные выплаты. Также клиентам банка в онлайн-формате доступно оформление имущественного налогового вычета и распоряжение материнским капиталом на погашение ипотеки. Кроме того, ВТБ бесплатно страхует всех детей получателей социальных выплат на случай критических заболеваний.

Для получателей пенсии действуют специальные надбавки по накопительному ВТБ-Счету и ВТБ-Вкладу

Банк ежемесячно начисляет им семь процентов годовых на остаток по текущему счету до 100 тысяч рублей, не берет комиссию за снятие наличных в сторонних банкоматах по всей стране. Также ВТБ за свой счет страхует получателей пенсий от мошеннических операций со счетом и картой, страховая сумма — 100 тысяч рублей. Каждый месяц им доступна для выбора категория кешбэка «аптеки».

Все клиенты банка могут оформить дополнительные карты и стикеры для близких. Это помогает удобнее управлять семейным бюджетом и прививать детям навыки финансовой грамотности.

Больше возможностей

Переход в ВТБ расширяет выбор продуктов и услуг для клиентов «Открытия».

В ходе онлайн-перехода им доступны до пяти дополнительных предложений. Например, клиенты могут воспользоваться накопительным счетом со ставкой до 20 процентов годовых. Также ВТБ предлагает кешбэк до 25 процентов рублями в выбранных категориях как по дебетовой, так и по кредитной «Карте возможностей» с бесплатным обслуживанием.

Получателям пенсий и социальных выплат доступны надбавки за перевод зачислений в ВТБ

В дальнейшем они могут пользоваться всеми преимуществами финансовых продуктов и услуг ВТБ. Например, в ВТБ представлены все виды программ с господдержкой. Потребительское кредитование тоже в числе сильных сторон: сегодня ВТБ выдает каждый пятый розничный кредит в России.

Стремительно ускоряющийся мир предъявляет высокие требования к доступности банковских услуг. Переходя на обслуживание в ВТБ, клиенты «Открытия» выиграют в уровне сервиса. Им станет доступно больше банкоматов, больше офисов, больше сервисов и услуг.

ВТБ — это второй банк страны. Банк, который работает для физических лиц уже почти 20 лет, а значит, обладает колоссальным опытом работы с населением

Сегодня ВТБ потенциально охватывает более 50 миллионов человек, которые пользуются банковскими услугами. Офисная сеть ВТБ — около 1,3 тысячи точек — одна из крупнейших в стране и представлена практически во всех регионах. К 2026 году ВТБ серьезно расширит присутствие и охватит города с населением от 50 тысяч человек.

К 2026 году общее число офисов банка увеличится на 40 процентов и достигнет 1,8 тысячи. Объединенная банкоматная сеть (ВТБ, РНКБ и «Открытие») включает свыше 19 тысяч устройств, и благодаря банкоматной сети РНКБ охватывает Крым и Севастополь.

Какие бы каналы взаимодействия с ВТБ не выбирал клиент, ему везде будет комфортно и выгодно пользоваться высокотехнологичными, но при этом доступными продуктами.