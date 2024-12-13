«Донстрой» 30 лет строит дома и инфраструктуру в Москве. Как он помогает делать столицу комфортнее

«Донстрой» за 30 лет работы построил целый город на 95 тысяч жителей

Компания «Донстрой» празднует юбилей. За 30 лет своей работы девелопер построил целый город на 95 тысяч жителей. Реализовано свыше 50 проектов общей площадью более 6,1 миллиона квадратных метров. Трудно представить себе москвича, который не слышал о восьмой столичной высотке «Триумф-палас» или о проекте «Воробьевы горы» в Раменках. Что сделал застройщик за 30 лет — в материале «Ленты.ру».

Компания всегда ставит во главе угла еще один немаловажный фактор — защиту окружающей среды, а ее объекты соответствуют самым высоким экологическим стандартам

За 30 лет работы на рынке жилья бизнес- и премиум-класса девелопер удостоен свыше 70 правительственных и отраслевых наград.

Эко-город

«Донстрой» буквально в 15-минутной доступности обустроил уютные дворы для прогулок, детские площадки и воркауты, салоны красоты и фитнес-клубы, не говоря уже о магазинах, кафе и школах.

По данным исследования финансового института ДОМ.РФ, именно близость инфраструктуры, транспортная доступность и благоустроенная территория стали самыми главным критериями при выборе жилья

Их упомянули свыше 90 процентов респондентов. Но почти также важны для потенциальных покупателей и «зеленые» вопросы: как в части экологичности района, так и применительно к использованию экологически безопасных технологий и материалов дома. О них заявили три четверти участников опроса.

ЖК «Событие» Фото: «Донстрой»

«Донстрой» тщательно выбирает локации для своих объектов и сертифицирует их не только по российским, но и по международным стандартам.

Защитить планету

Такие стандарты начали разрабатывать в ряде стран еще в конце прошлого века. Именно тогда вопросы экологии, в том числе при строительстве, стали суперактуальными в мировой повестке. Главные причины — такие глобальные вызовы как потепление климата, а также необходимость экономить на эксплуатации зданий в связи с дороговизной ресурсов.

В настоящий момент самой популярной системой экологической сертификации в мире и одновременно самой жесткой является американская LEED — в переводе на русский «лидерство в энергетическом и экологическом проектировании». По этой системе во всем мире уже сертифицировано свыше 1 миллиарда квадратных недвижимости

Среди ярких примеров, получивших высшие баллы LEED — башня Hearst Tower в Нью-Йорке, тайваньский небоскреб «Тайбей 10», 259-метровое здание Commerzbank во Франкфурте-на-Майне, Pearl River Tower в китайском Гуанчжоу, Manitoba Hydro Place в города Виннипег (Канада) и яйцеобразное здание мэрии Лондона.

Не осталась в стороне и Россия — платиновые сертификаты LEED получили петербургский небоскреб «Лахта-Центр», бизнес-центр ICITY в столичном деловом центре «Москва-сити» и онкологическая клиника в подмосковных Химках.

Золотой стандарт

Мировая и российская тенденции сложились так, что по стандарту LEED, прежде всего, сертифицируют офисные, а не жилые здания. Причина проста — коммерческие объекты остаются на балансе девелопера, и именно он заинтересован в минимизации расходов на содержание здания, то есть в сокращении потребления тепла, электричества и воды.

Для жилых зданий эксплуатационные расходы ложатся на жителей дома — и далеко не каждый девелопер всерьез заботится о том, чтобы облегчить им эту ношу. Но есть и счастливые исключения, в том числе, среди объектов компании «Донстрой»

К примеру, одного из первых в России золотых сертификатов LEED удостоен элитный дом «Жизнь на Плющихе» в центральном столичном районе Хамовники. Затем экологическое «золото» получил клубный проект «Дом на Тишинке».

ЖК «Событие» Фото: «Донстрой»

На этом ведущий московский девелопер не остановился — сейчас «Донстрой» возводит целый «город в городе», соответствующий высочайшим стандартам LEED. Речь идет о флагманском проекте «Донстроя» — «Остров».

Кстати, его кварталы в этом году прошли сертификацию по «зеленым стандартам» Green Zoom. Дома подтвердили высокий уровень экологичности и энергоэффективности на уровне «золота», получив от экспертов 115 баллов. Также эксперты высоко оценили уровень ресурсосбережения и Smart City, качество городской среды и BIG DATA, безопасное общественное пространство, инновации и другие критерии.

А в ноябре 2024 года десятый квартал «Острова» одержал победу в премии Green Property Awards в номинации: «Green Zoom проект года». Именно эта премия определяет лучшие зеленые проекты России, которые отвечают высоким стандартам энергоэффективности, экологичности и долговечности.

Весь покрытый зеленью

«Остров» находится на северо-западе Москвы, в живописной Мневниковской пойме. Если говорить о защите окружающей среды, в этой локации действительно есть, что сохранять. Квартал находится на самом настоящем острове, со всех сторон окруженном водой и природными заказниками. Здесь никогда не было промышленных предприятий.

«Остров 1» Фото: «Донстрой»

До 40 процентов от 60 гектаров территории комплекса будет отдано под озеленение — там появятся тематические дворы, а также собственные парк и бульвар. Кроме того, столичные власти намерены обустроить в Мневниковской пойме огромный парковый кластер — 120 гектаров общественных пространств.

Но экологичный район — это далеко не все, что нужно для признания проекта «зеленым», тем более, по высоким международным стандартам. В рамках соответствия LEED, «Донстрой» реализует в проекте ресурсосберегающие инженерные решения

В частности, в корпусах «Острова» оборудуют системы рекуперации тепла и отопление, мощность которого подстраивается под погоду. Ливневые стоки с кровли используют для технических нужд, а в подземных паркингах предусмотрены зарядные устройства для электромобилей. Тротуары оснастят LED-подсветкой с датчиками движения и системами подогрева, позволяющими обойтись без реагентов в зимнее время. А материалы и оборудование, используемые при строительстве «Острова», сертифицированы по российским и международным экостандартам «Листок жизни» и EcoMaterial.

«Остров 3» Фото: «Донстрой»

Экологичными на «Острове» будут не только жилые здания и дворы, но и первый в России школьный корпус. Соответствие требованиям международного экологического стандарта LEED позволит городу, которому будет передана школа, уже построенная во втором квартале «Острова», существенно экономить на коммунальных расходах, а детям — учиться в комфортных и безопасных условиях. Школа станет образцом экологически ответственного подхода и продемонстрирует, как современные технологии могут улучшить качество жизни будущих поколений.

Остается добавить, что «Донстрой» — это не только «зеленый» девелопер, но и очень надежный. Ведь все квартиры всегда сдаются точно в срок или даже раньше, при этом подавляющее большинство резидентов, а именно — более 90 процентов, принимает ключи с первого раза, а это очень впечатляющий результат.

Кроме того, покупатели квартир «Донстроя» отмечают, что их ожидания всегда совпадают с реальностью, что в очередной раз подтверждает его безупречную репутацию. Важно и то, что проекты компании сочетают в себе комфорт, безопасность, эстетику и заботу об окружающей среде, поэтому их очень ценят те, кто привык к высокому качеству во всем и не готов идти на компромиссы.

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