В России начнутся продажи уникального гаджета. Как новинка от HUAWEI меняет представление о технике?

В России открыли предзаказ на планшет HUAWEI MatePad Pro 13,2"

В России стартовал предзаказ на флагманский планшет MatePad Pro 13,2". Большой экран, клавиатура, широкий набор интеллектуальных функций и профессиональные приложения для офисной работы и другие опции предоставляют пользователям все необходимое, чтобы использовать устройство как для развлечений, так и работы. Подробнее — в нашем обзоре.

Футуристичный и эргономичный дизайн

Первое, что привлекает внимание в устройстве — это его дизайн. Очень футуристично выглядит камера, дизайн которой однозначно вдохновлен космосом — ее огибает блестящее кольцо, напоминающее орбитальные кольца планет. Примечательно то, что модуль камеры кольцо изготовлен с применением уникальных технологий, которые используются при производстве элитных часов. Планшет представлен в двух расцветках — «Черный», скорее напоминающий серый космос и «Роскошное золото», которое больше похоже на светло-бежевый цвет с деликатным золотистым сиянием. При этом устройство дает очень приятные тактильные ощущения — у задней панели HUAWEI MatePad Pro 13,2" уникальная текстура с эффектом шелка, добиться которой производителю удалось благодаря множеству этапов обработки. А в правом верхнем углу планшета есть кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев.

Фото: «Лента.ру»

В комплекте с планшетом идет защитная панель и клавиатура с трекпадом белого цвета — аксессуары легко присоединяются и подключается. У клавиатуры легкий ход клавиш, приятный звук и информативные значки-подсказки для управления командами. Благодаря продуманной конструкции, планшет легко превращается в ноутбук, а наклон экрана можно регулировать защитной панелью, которая превращается в подставку. Также его можно расположить под другим углом и использовать как скетчбук и рисовать на нем стилусом третьего поколения HUAWEI M-Pencil.

Тонкий корпус и современный экран

При первом взгляде на устройство в глаза бросается тонкий корпус — HUAWEI MatePad Pro 13,2" обладает минимальной толщиной из всех своих предшественников, всего 5,5 миллиметров. Также он стал легче — весь уменьшился до 580 грамм.

Вместе с магнитной клавиатурой HUAWEI планшет тоньше и легче, чем 13-дюймовый iPad Pro с клавиатурой Magic Keyboard

Это открывает максимум возможностей портативности — планшет можно носить с собой весь день без усталости, он помещается даже в небольшую сумку и занимает площадь меньше формата А4.

При этом изящный корпус вмещает невероятно большой дисплей. Флагманская модель MatePad Pro получила 13,2-дюймовый гибкий OLED-экран с разрешением 2,8K и высокой частотой обновления 144 герца. У него самый высокий коэффициент полезной площади экрана среди всех планшетов на рынке — 94 процента. Благодаря ультравысокой контрастности, сверхвысокой яркости и широкому цветовому охвату P3, изображение выглядит натурально, четко и насыщенно при любых сценариях освещения. А пиксели и вовсе не различимы невооруженным глазом.

Фото: «Лента.ру»

Также экран обладает антибликовыми свойствами для защиты зрения. В нем реализовано несколько технологических решений. Так, поверхность экрана обработана с помощью технологии нанотравления PaperMatte, которая формирует на ней множество текстур, отражающих 99 процентов бликов и световых помех. Так изображение получается четким и естественным. А нанооптическое магнетронное покрытие из нескольких слоев увеличивает коэффициент пропускания света до 95 процентов, что повышает насыщенность и детализацию изображения.

Степень защиты от световых помех и снижения нагрузки на зрение экрана PaperMatte подтверждены золотыми стандартами — сертификатами SGS защиты от усталости глаз профессионального уровня версии 2.0, защиты от бликов TÜV Rheinland и TÜV Rheinland Full Care Display 3.0

Высокая продуктивность и широкие возможности для творчества

HUAWEI MatePad Pro 13,2" поддерживает компьютерную версию приложения WPS Office — теперь на экране планшета можно увидеть знакомый интерфейс программы. Это очень удобно, потому что не нужно привыкать к чему-то новому после перехода с ноутбука. Приложение поддерживает функции редактирования, демонстрации и режим многозадачности, где можно управлять сразу несколькими окнами. Также в нем можно создавать таблицы, презентации, добавлять в документы диаграммы и формулы — в общем, использовать все функции, которые обычно доступны только на компьютерах. Так, на таком устройстве можно работать так же продуктивно, как и на ноутбуке, однако планшет даже выигрывает благодаря своей портативности.

При этом у HUAWEI MatePad Pro 13,2" есть ряд функций, которых не встретить в ноутбуке. Так приложение «Блокнот» предназначено для создания заметок профессионального уровня. В нем огромное количество возможностей для безграничной реализации любых идей — в нем можно печатать заметки на клавиатуре, рисовать стилусом, выбирать кисти, цвета и многое другое.

Еще больше возможностей для творчества открывает приложение GoPaint — оно поддерживает огромное количество инструментов

Пробуя их, можно увлечься на несколько часов. Здесь можно найти любые оттенки, смешать их между собой, растушевать и настроить любую кисть по десятку параметров.

Фото: «Лента.ру»

Флагманская производительность и инновационные решения

Эта модель стала производительнее на 30 процентов благодаря инновационной системе охлаждения. В HUAWEI MatePad Pro 13,2" удалось повысить эффективность отвода тепла из внутренней конструкции планшета, чтобы снизить температуру нагрева и обеспечить более стабильную работу процессора. Испытания в лаборатории Huawei показали, что эта модель в турбо-режиме стала работать на 85 процентов дольше, а температура внутри корпуса при высокой нагрузке стала ниже на 10 градусов Цельсия. При высокой производительности и компактности Huawei также удалось дать модели высокоемкую батарею 10 100 миллиампер-часов.

Планшет оснащен функцией быстрой зарядки, благодаря которой устройство заряжается до 80 процентов за 40 минут, а полностью — за 65 минут

Также из любопытных деталей — камера, характеристики которой вполне могут конкурировать с камерами современных смартфонов. У основной камеры два модуля — классический 50 мегапикселей и широкоугольный 8 мегапикселей. Основная камера оснащена функцией коррекции тона, которая пригодится при съемке документов — она замаскирует неровности бумаги и сделает текст более разборчивым. Так, планшет превращается в портативный сканер под рукой. Благодаря этой системе камер она может работать в широком спектре сценариев, начиная от сканирования и заканчивая съемкой пейзажей на широкоугольный модуль. Помимо этого, у планшета есть фронтальная камера, которая обеспечивает отличное качество изображения при рабочих созвонах. В нее также встроен модуль, благодаря которому планшетом можно управлять жестами в воздухе.

Фото: «Лента.ру»

Таким образом, в HUAWEI MatePad Pro 13,2" есть все, и даже больше, чем в современных ноутбуках. Он идеально подходит для работы в дороге, его удобно брать с собой в офис или в путешествие. При этом в нем достаточно функционала, чтобы использовать как стационарное рабочее устройство. В нем есть все привычные приложения для работы с документами, текстами, презентациями и таблицами. Помимо прочего, устройство открывает огромное пространство для реализации своих творческих идей в программах «Блокнот» и GoPaint. HUAWEI MatePad Pro 13,2" отлично подойдет как очистным работникам, так и представителям творческих профессий. Предзаказ модели доступен с 18 февраля,. Цена стартует от 99 999.