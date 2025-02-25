Сброшенная с обрыва в «Ласточкином гнезде» кошка Муся спасена. Спустя три дня после падения ее нашли живой. Вот ее фотография

Появилось фото спасенной в Крыму со скал под «Ласточкиным гнездом» кошки Муси

В Крыму спасли кошку Мусю, которую скинул турист с обрыва возле «Ласточкина гнезда». Шансов выжить у животного, которого обожали все местные, почти не было: Муся упала с высоты 40 метров. Однако волонтеры, верившие в лучшее, решили проверить на лодке скалы и море под «Ласточкиным гнездом». И практически и сразу разглядели кошку, которая выжила и пряталась под крупным камнем. Спасти с воды ее было невозможно, так что Мусю вытаскивали альпинисты. Удивительно, но упавшая с огромной высоты и прожившая три дня на камнях кошка выглядит бодрой и здоровой. Сейчас кошку везут на осмотр в ветеринарную клинику, чтобы исключить травмы и переломы.