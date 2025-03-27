Опубликованы фото батискафа, при крушении которого в Египте утонули россияне

В сети появилось фото прогулочного батискафа с россиянами, который затонул 27 марта у побережья египетской Хургады. Он вез туристов на подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. Всего на борту было 45 человек, в том числе дети. По последним данным, шестерых спасти не удалось, минимум девять пострадали. Согласно предварительной версии, один из пилотов батискафа не справился с управлением и налетел на риф, после чего судно перевернулось, и произошла разгерметизация салона.