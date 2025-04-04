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21:04, 4 апреля 2025Из жизни

Украинец заплыл на смертельно опасный остров и прославился на весь мир. Какими еще безумными приключениями он известен?

Стало известно о приключениях в Афганистане авантюриста Михаила Полякова

В Индии задержали Михаила Полякова, гражданина США с украинскими корнями. Он заплыл на остров Норт-Сентинел, где живут аборигены, агрессивно нападающие на любых чужаков. Авантюрист мечтал встретиться с ними и привез им банку газировки и кокос в качестве жеста доброй воли, а потом еще и пытался привлечь внимание свистком. Тем не менее аборигены его проигнорировали, а вот полицейские — задержали за нарушение закона, запрещающего приближаться к острову. Поляков оправдывался, что просто любит приключения. И действительно, до Норт-Сентинела он побывал в Афганистане. «Лента.ру» нашла его YouTube-канал и изучила его приключения: Поляков спокойно путешествовал по подконтрольной талибам стране (движение «Талибан» признано в России террористической организацией), позировал с оружием, лазал по заброшенным танкам и снял ролик про афганца с карликовостью, наслаждающегося жизнью.

Кадр: Neo-Orientalist / YouTube

В серии роликов под названием «Афганистан под контролем Талибана глазами американца» Поляков с неизменной улыбкой ездит по всей стране в обществе колоритных местных бородачей. Периодически ему дают сфотографироваться с оружием. На одном из снимков он гордо позирует с пулеметом М-240 на фоне лодочек в форме уточек.

Кадр: Neo-Orientalist / YouTube

Любитель приключений, по всей видимости, неравнодушен не только к огнестрельному оружию, но и к холодному.

Кадр: Neo-Orientalist / YouTube

Поляков хвастался, что сделал стрижку у местного барбера всего за два доллара. Особенно ему понравилось, что у него не потребовали чаевых.

Кадр: Neo-Orientalist / YouTube

В одном из роликов путешественник восхищался, что в Афганистане так много брошенных танков, что никто даже не заметит, если один из них забрать себе. И пошутил, что смог утащить сразу три.

Кадр: Neo-Orientalist / YouTube

В зарубежной прессе Полякова прозвали Тинтином за оформление YouTube-канала в стилистике бельгийского комикса «Приключения Тинтина», повествующего о приключениях репортера по всему миру.

Несмотря на оригинальный авантюрный контент, особым успехом канал Полякова не пользуется: у него меньше тысячи подписчиков. В комментариях к последним видео мнения разделились: одни обвиняют искателя приключений в нарушении покоя неконтактных аборигенов, а другие с нетерпением ждут видео с острова. И более того, предлагают помочь оплатить штрафы за нарушение индийских законов.

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