Звезды массово раздвинули ноги перед фотографами. Что происходит?18:21, 8 апреля 2025Фото: @gregswalesart
Откровенные наряды уже давно стали обыденностью и перестали эпатировать массового зрителя. Поэтому звезды ищут новые способы привлекать внимание аудитории: кто-то оголяется на ковровых дорожках, пока другие кардинально меняют внешность у хирургов и косметологов. Но весной 2025 года инфлюэнсеры зашли еще дальше: на этот раз публика заинтересовалась кумирами из-за одной общей детали на их модных съемках и рекламных фотосессиях. Знаменитости неожиданно принялись в буквальном смысле «раздвигать ноги» перед фотографами, тем самым порождая волну обсуждений в соцсетях. Кто уже успел прибегнуть к скандальной выходке — показываем в галерее «Ленты.ру».
Певица Кеша для журнала Paper.
Вокалист итальянской группы Måneskin Дамиано Давид для GQ Italia.
Телезвезда Ким Кардашьян в рекламе собственного бренда Skims.
Модель Белла Хадид в фотосессии для марки бикини Frankies Bikinis.
Рэперша Джейла Джаймия Хикмон, более известная под псевдонимом Doechii, для нью-йоркского журнала The Cut.
Ведущая Аманда Холден в личных соцсетях.
Манекенщица Адриана Лима в съемке журнала Vogue.
Супермодель Ирина Шейк в съемке для журнала Dust.
Телезвезда Хлои Кардашьян в объективе модного фотографа Грега Суэйлза.
Модель Кендалл Дженнер для спортивной марки Adanola.
Манекенщица Эльза Хоск для собственного бренда Helsa.