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Звезды массово раздвинули ноги перед фотографами. Что происходит?

18:21, 8 апреля 2025Фото: @gregswalesart
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Откровенные наряды уже давно стали обыденностью и перестали эпатировать массового зрителя. Поэтому звезды ищут новые способы привлекать внимание аудитории: кто-то оголяется на ковровых дорожках, пока другие кардинально меняют внешность у хирургов и косметологов. Но весной 2025 года инфлюэнсеры зашли еще дальше: на этот раз публика заинтересовалась кумирами из-за одной общей детали на их модных съемках и рекламных фотосессиях. Знаменитости неожиданно принялись в буквальном смысле «раздвигать ноги» перед фотографами, тем самым порождая волну обсуждений в соцсетях. Кто уже успел прибегнуть к скандальной выходке — показываем в галерее «Ленты.ру».

Фото: Brett Loudermilk / Paper Magazine

Певица Кеша для журнала Paper.

Фото: Daniel Jackson / GQ Italia

Вокалист итальянской группы Måneskin Дамиано Давид для GQ Italia.

Фото: @skims

Телезвезда Ким Кардашьян в рекламе собственного бренда Skims.

Фото: Alana O'Herlihy / Bella Hadid x Frankies Bikinis

Модель Белла Хадид в фотосессии для марки бикини Frankies Bikinis.

Фото: Richie Shazam / The Cut

Рэперша Джейла Джаймия Хикмон, более известная под псевдонимом Doechii, для нью-йоркского журнала The Cut.

Фото: @noholdenback

Ведущая Аманда Холден в личных соцсетях.

Фото: Zee Nunes / Vogue

Манекенщица Адриана Лима в съемке журнала Vogue.

Фото: Emily Lipson / DUST Magazine

Супермодель Ирина Шейк в съемке для журнала Dust.

Фото: @gregswalesart

Телезвезда Хлои Кардашьян в объективе модного фотографа Грега Суэйлза.

Фото: @adanola

Модель Кендалл Дженнер для спортивной марки Adanola.

Фото: Stevie Dance / Helsa

Манекенщица Эльза Хоск для собственного бренда Helsa.

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