Звезды массово раздвинули ноги перед фотографами. Что происходит?

Откровенные наряды уже давно стали обыденностью и перестали эпатировать массового зрителя. Поэтому звезды ищут новые способы привлекать внимание аудитории: кто-то оголяется на ковровых дорожках, пока другие кардинально меняют внешность у хирургов и косметологов. Но весной 2025 года инфлюэнсеры зашли еще дальше: на этот раз публика заинтересовалась кумирами из-за одной общей детали на их модных съемках и рекламных фотосессиях. Знаменитости неожиданно принялись в буквальном смысле «раздвигать ноги» перед фотографами, тем самым порождая волну обсуждений в соцсетях. Кто уже успел прибегнуть к скандальной выходке — показываем в галерее «Ленты.ру».

Певица Кеша для журнала Paper.

Вокалист итальянской группы Måneskin Дамиано Давид для GQ Italia.

Фото: @skims

Телезвезда Ким Кардашьян в рекламе собственного бренда Skims.

Фото: Alana O'Herlihy / Bella Hadid x Frankies Bikinis

Модель Белла Хадид в фотосессии для марки бикини Frankies Bikinis.

Рэперша Джейла Джаймия Хикмон, более известная под псевдонимом Doechii, для нью-йоркского журнала The Cut.

Фото: @noholdenback

Ведущая Аманда Холден в личных соцсетях.

Фото: Zee Nunes / Vogue

Манекенщица Адриана Лима в съемке журнала Vogue.

Супермодель Ирина Шейк в съемке для журнала Dust.

Фото: @gregswalesart

Телезвезда Хлои Кардашьян в объективе модного фотографа Грега Суэйлза.

Фото: @adanola

Модель Кендалл Дженнер для спортивной марки Adanola.

Манекенщица Эльза Хоск для собственного бренда Helsa.