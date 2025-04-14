Мировые звезды съехались на самый обсуждаемый фестиваль года. Что там творилось?

На самом обсуждаемом фестивале Coachella выступили Green Day и Леди Гага

В городе Индио штата Калифорния стартовал самый обсуждаемый музыкальный фестиваль года — Coachella, на котором выступили как мировые звезды, так и начинающие артисты. В пустыню съехались тысячи меломанов, чтобы насладиться выступлениями главных хедлайнеров мероприятия, в числе которых рок-группа Green Day, поп-исполнительница Леди Гага, певица Charli XCX, а также рэперы Post Malone и Трэвис Скотт. К тому же Coachella в очередной раз стала реальным подиумом для гостей, которые по полной «оторвались» не только на выступлениях, но и при составлении эпатажных образов. Кто удивил публику больше всего?

Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images for Coachella

Выступление 25-летней рэперши GloRilla.

Фото: Joe Scarnici / Getty Images for Prime Video

Певица Charli XCX и актриса Джулия Фокс.

Фото: Emma McIntyre / Getty Images for Coachella

Американская певица Присцилла Ренеа Гамильтон, более известная как Муни Лонг.

Фото: Presley Ann / Getty Images for Red Bull

Гости фестиваля на площадке Red Bull Mirage.

Фото: BFA.com / BACKGRID / Legion-media.com

Рэперша Карди Би на мероприятии ресейл-платформы Revolve, впервые организованном на Coachella.

Фото: Frazer Harrison / Getty Images for Coachella

Певицы Бекки Джи и Тайла.

Фото: BACKGRID / Legion-media.com

Телезвезда Кайли Дженнер и актер Тимоти Шаламе.

Фото: Kevin Mazur / Getty Images for Coachella

Выступление Леди Гаги в первый день фестиваля.

Фото: Gilbert Flores / Billboard via Getty Images

Гости фестиваля на одном из концертов.

Фото: BACKGRID / Legion-media.com

Светская львица, бизнесвумен, певица и актриса Пэрис Хилтон.

Фото: Presley Ann / Getty Images for Red Bull

Гости Coachella, посетившие многоуровневую площадку Red Bull Mirage.

Фото: BACKGRID / Legion-media.com

Певица Билли Айлиш и модель Хейли Бибер.

Фото: Katie Flores / Billboard via Getty Images

Выступление британской исполнительницы Lola Young.

Фото: Presley Ann / Getty Images for Red Bull

Американская блогерша и танцовщица Чарли Дамелио.