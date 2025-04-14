Мировые звезды съехались на самый обсуждаемый фестиваль года. Что там творилось?21:19, 14 апреля 2025Фото: Arturo Holmes / Getty Images for Coachella
В городе Индио штата Калифорния стартовал самый обсуждаемый музыкальный фестиваль года — Coachella, на котором выступили как мировые звезды, так и начинающие артисты. В пустыню съехались тысячи меломанов, чтобы насладиться выступлениями главных хедлайнеров мероприятия, в числе которых рок-группа Green Day, поп-исполнительница Леди Гага, певица Charli XCX, а также рэперы Post Malone и Трэвис Скотт. К тому же Coachella в очередной раз стала реальным подиумом для гостей, которые по полной «оторвались» не только на выступлениях, но и при составлении эпатажных образов. Кто удивил публику больше всего?
Выступление 25-летней рэперши GloRilla.
Певица Charli XCX и актриса Джулия Фокс.
Американская певица Присцилла Ренеа Гамильтон, более известная как Муни Лонг.
Гости фестиваля на площадке Red Bull Mirage.
Рэперша Карди Би на мероприятии ресейл-платформы Revolve, впервые организованном на Coachella.
Певицы Бекки Джи и Тайла.
Телезвезда Кайли Дженнер и актер Тимоти Шаламе.
Выступление Леди Гаги в первый день фестиваля.
Гости фестиваля на одном из концертов.
Светская львица, бизнесвумен, певица и актриса Пэрис Хилтон.
Гости Coachella, посетившие многоуровневую площадку Red Bull Mirage.
Певица Билли Айлиш и модель Хейли Бибер.
Выступление британской исполнительницы Lola Young.
Американская блогерша и танцовщица Чарли Дамелио.