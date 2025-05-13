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19:09, 13 мая 2025Из жизни

Обезьяна с человеческим лицом стала звездой соцсетей. Как она выглядит?

В Китае обезьяна с человеческим лицом по кличке Дачжуан стала звездой соцсетей
Екатерина Лобанова
Екатерина Лобанова

В мире животных появилась новая звезда: обезьяна из парка дикой природы Хэфэй, расположенного в Китае. Капуцин по кличке Дачжуан (в переводе это означает «большой» или «сильный») стал популярным только в начале мая. Некий любитель животных обратил внимание на то, что у обезьяны «квадратное лицо, напоминающее человеческое», и выложил видео с ней в Douyin (доступный в Китае аналог TikTok). Ролик стал вирусным и набрал миллионы просмотров.

Кадр: @shanghai_daily

Несмотря на то что некоторые комментаторы называют Дачжуана уродливо-милым, эксперт по разведению капуцинов Чжан Чуньсюэ рассказала, что среди этих приматов квадратное лицо и крупное телосложение считаются стандартом красоты. Она добавила, что у капуцина очень трепетный характер — он робкий и нежный. Дачжуан забирается на высокую жердочку и прячется, если к нему приближаются незнакомцы, но это не помешало ему стать суперзвездой.

Все хорошо у Дачжуана и в личной жизни: у него есть партнерша по кличке Сяомэй, что означает «маленькая красавица». В апреле она родила от Дачжуана детеныша. Его назвали Сяошуай — «маленький красавец».

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