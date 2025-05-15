В российских магазинах появился уникальный гаджет. Почему он может перевернуть рынок?

Huawei увеличили точность геопозиции в новых смарт-часах

30 мая на российском рынке появятся уникальные смарт-часы — HUAWEI WATCH FIT 4, а также их профессиональная версия Pro. Эти новинки не просто продолжают линейку предшественников, а кардинально меняют представление о том, какими должны быть современные умные часы. В них гармонично сочетаются передовые технологии, элегантный дизайн и функциональность, что делает их идеальными спутниками современного активного образа жизни. Подробности — в нашем обзоре.

Технологии, определяющие моду

Первое, что бросается в глаза при знакомстве с новинкой — это ее ультратонкий и легкий корпус. Базовая модель толщиной всего 9,5 мм и весом 27 грамм. Она практически не ощущается на руке, что выгодно отличает ее от большинства аналогов на рынке. Pro-версия, несмотря на более прочные премиальные материалы вроде титана и сапфирового стекла, получилась еще тоньше — 9,3 мм, при весе 30,4 грамма. Производителям удалось соблюсти идеальный баланс прочности и компактности.

Еще одна особенность выпуска — широкая цветовая гамма устройств. Каждый найдет себе вариант по вкусу.

Базовая модель представлена в классических черном, белом и сером цветах, также есть необычный нежно-сиреневый цвет

Pro-версия предлагает более сдержанную, но не менее стильную палитру: строгий черный, синий, насыщенный ярко-зеленый. Отдельного внимания заслуживают ремешки — нейлоновые плетеные отлично дополнят повседневный образ в качестве стильного аксессуара; фторэластомеровые идеальны для тренировок, не раздражают кожу и быстро сохнут, а перфорированные обеспечивают отличную вентиляцию при интенсивных нагрузках.

База устройства — 1,82-дюймовый AMOLED-экран с невероятной детализацией 347 PPI. Но главное его преимущество — рекордная яркость: 2000 нит у базовой модели и впечатляющие 3000 нит у Pro-версии, что делает эти часы обладателями самого яркого экрана среди всех устройств HUAWEI. Во время тестирования в условиях яркого солнечного света информация на дисплее остается идеально читаемой — будь то карта местности во время горного похода или показатели пульса при интенсивной пробежке. Для сравнения: даже флагманские модели конкурентов в аналогичных условиях демонстрируют результаты значительно хуже.

Фото: Павел Ткачук

Путь к здоровому телу

Смарт-часы серии HUAWEI WATCH FIT 4 оснащены системой геопозиционирования HUAWEIСанфлауэр, которая обеспечивает высокую точность определения местоположения и поддерживает совместную работу с цветными офлайн-картами. Она стала на 30 процентов точнее предыдущих версий, что особенно важно при движении в условиях городской застройки или горной местности.

Кроме того, в этой серии есть датчик атмосферного давления для точного отслеживания высоты и давления во время подъема по лестнице, хайкинга, кроссового бега и катания на лыжах.

С помощью часов в режиме реального времени можно следить за такими важными показателями, как высота, количество подъемов и спусков, а также за уровнем атмосферного давления

После тренировки можно взглянуть на графики с подробным обзором различных показателей.

Также в часах HUAWEI WATCH FIT впервые появилась поддержка водных видов спорта — устройство может точно отслеживать маршрут при плавании, серфинге, гребле и других активностях на воде. Пользователи также могут анализировать такие показатели, как скорость, дистанция и пульс. Это поможет точнее замерять эффективность водных тренировок.

Фото: Павел Ткачук

Профессиональный функционал для спортсменов

Любителей походов порадуют расширенные цветные офлайн-карты с продвинутой навигационной системой, которая станет надежным проводником в любых условиях. Эти карты позволяют ориентироваться на местности даже без подключения к интернету. Можно заранее загружать свои маршруты, прокладывать обратный путь или выбирать для навигации только определенные участки. В Pro-версии есть дополнительная функция — возможность отмечать ключевые точки на маршруте. Система своевременно предупреждает о всех изменениях пути, гарантируя, что вы всегда будете точно знать свое местоположение и не собьетесь с курса.

Также Pro-версия предлагает профессиональные режимы для нескольких видов спорта

Так, для кроссового бега в часах есть инновационный режим с контурными офлайн-картами. Эта функция — надежный проводник даже в самых отдаленных местах без сотового покрытия. Специальные инструменты позволяют отмечать ключевые точки маршрута, а детализированные карты с шагом 10 метров точно отображают рельеф местности вплоть до небольших холмов. А для игры в гольф есть два режима, адаптированных под разные уровни подготовки. Режим «Драйвинг-рейндж» помогает совершенствовать технику, анализируя скорость и траекторию свинга, а режим «Гольф-поле» предоставляет доступ к базе из 15 000 мировых площадок с детальными картами.

Дайверы оценят, что HUAWEI WATCH FIT 4 поддерживают погружение на глубину до 40 метров

Часы в реальном времени отображают ключевые параметры: глубину, скорость, температуру и продолжительность погружения.

Особый режим тренировки апноэ помогает улучшить технику дыхания, контролируя пульс и уровень кислорода в крови. Встроенная система безопасности включает 20 типов предупреждений о критической глубине или времени пребывания под водой, а интеллектуальный таймер автоматически активирует вибросигнал при достижении предельных значений. Эти профессиональные функции делают часы надежным компаньоном как для начинающих, так и для опытных дайверов.

Фото: Павел Ткачук

У HUAWEI WATCH FIT 4 есть еще одна интересная функция, которая понравится не только спортсменам. Устройство Pro-версии оснащено революционной системой HUAWEI TruSense, которая позволяет не только снимать электрокардиограмму, но и точно измерять уровень кислорода в крови, анализировать вариабельность сердечного ритма и даже отслеживать менструальный цикл.

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HUAWEI WATCH FIT 4 Pro Промо-цена от 19 999 рублей (до 29 мая, скидка 5 000 рублей и наушники HUAWEI FreeBuds SE 3 в подарок).



Забота об эмоциональном состоянии

Особого внимания заслуживает функция контроля эмоционального состояния — часы анализируют физиологические показатели, такие как частота дыхания и пульс, чтобы определить уровень стресса и предложить рекомендации по его снижению. Еще одна интересная особенность — интерактивные циферблаты с животными, которые меняют свое поведение в зависимости от эмоционального состояния владельца.

HUAWEI WATCH FIT 4 Pro также оснащены усовершенствованной системой анализа сна, которая теперь включает мониторинг вариабельности сердечного ритма (ВСР). Этот показатель служит индикатором общего состояния организма, помогая оценить уровень стресса и потенциальные риски для здоровья.

Фото: Павел Ткачук

Система выявляет нарушение дыхания во сне. Умные часы комплексно анализируют насыщение крови кислородом (SpO2) и показатели ВСР, что позволяет своевременно обнаруживать признаки апноэ. На основании этих данных пользователь получает рекомендации по коррекции образа жизни для улучшения качества сна и общего самочувствия.

Смарт-часы становятся персональным консультантом по здоровому сну, помогая предотвратить серьезные проблемы со здоровьем на ранних стадиях

Повседневный помощник

Несмотря на компактные размеры, HUAWEI WATCH FIT 4 демонстрируют впечатляющую автономность — они работают до 10 дней без подзарядки. При этом время полной зарядки составляет всего 75 минут для базовой модели и 60 минут для Pro-версии. Устройства совместимы как с Android, так и с iOS, при этом они сохраняют полный набор умных функций: уведомления о звонках и сообщениях, управление музыкой, бесконтактную оплату и возможность создания персонализированных циферблатов на основе личных фотографий.

Таким образом, часы серии HUAWEI WATCH FIT 4 станут отличным компаньоном для любого современного человека. Особенно эту модель оценят фитнес-энтузиасты, ценящие легкость и точность измерений, и путешественники, нуждающиеся в надежной навигации. А Pro-версия идеально подойдет профессиональным спортсменам — особенно тем, кто занимается экстремальными видами спорта. Эти часы — не просто гаджет для отслеживания активности, а высокоточный навигатор, полноценный персональный тренер и коуч, всегда готовый поддержать в достижении новых вершин. Предзаказ стартовал 15 мая.