День и ночь в движении. В Москве устроят грандиозные праздники спорта. Что о них известно?

Праздник активного образа жизни ждет всех москвичей и гостей столицы 31 мая с 11:00 до 23:00. День Московского спорта — это не только массовые тренировки на свежем воздухе, но и выступления популярных артистов, автограф-сессии известных спортсменов, а также насыщенная программа для всей семьи. Мероприятия, организованные Департаментом спорта города Москвы, будут проводиться не только днем, но и ночью. Подробности — в материале «Ленты.ру».

В этот день в столице состоятся два ярких спортивных события: День Московского спорта в «Лужниках» и Ночь Московского спорта, охватывающая центральные площадки города. Гостей ждут встречи с известными спортсменами, показательные выступления, участие в соревнованиях и возможность попробовать себя в новых видах спорта.

День

Уже в 11 часов утра в «Лужниках» начнут работу два десятка развлекательных и спортивных локаций. Откроются шатры московских футбольных клубов «Динамо», «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА с выставками трофеев, игровыми активностями, автограф-сессиями с игроками-ветеранами.

Гости также смогут пообщаться с известными спортсменами в рамках фан-встреч. На вопросы поклонников ответят: чемпион мира и Европы по футболу, экс-нападающий сборной Франции и «Ювентуса» Давид Трезеге, двукратный победитель Лиги чемпионов Кристиан Пануччи, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева, серебряный призер Олимпийских игр и 18-кратная чемпионка мира Дина Аверина, лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба и другие известные спортсмены.

Фото: соцсети «Московского спорта»

В специальных зонах желающие смогут пройти полосу препятствий, пострелять из лука или присоединиться к массовым тренировкам по сайклингу и настольному теннису

Также состоятся показательные выступления и мастер-классы по битбоксу, паркуру, брейк-дансу, воркауту и силовой атлетике. Для детей подготовили особую зону, где можно заняться гимнастикой, поиграть с радиоуправляемыми машинками и даже собрать свой самолет в кружке авиамоделирования.

С 13.20 до 19.30 пройдет концерт популярных исполнителей. На сцену выйдут: Гарик Сукачев, «Чайф», «Любэ», XOLIDAYBOY, Сергей Бобунец, «Ундервуд», «7Б», «Конец фильма».

От мотофристайла до шахмат

Одним из главных событий Дня Московского спорта станет официальное открытие постоянного скейтпарка на территории олимпийского комплекса «Лужники». Площадка станет одной из самых крупнейших в столице — она займет 3400 квадратных метров. Одновременно на ней смогут кататься до 500 человек.

Открытие скейтпарка будет сопровождаться выступлениями известных российских райдеров. Зрители увидят эффектные трюки, исполненные на самокатах, МТВ и ВМХ. Также в этот день на площадке пройдут соревнования и открытые тренировки для всех желающих. Помимо этого, для гостей будет организована зона свободного катания, где любители смогут опробовать скейтпарк самостоятельно.

V День Московского спорта порадует в том числе и любителей других экстремальных дисциплин

Отдельная локация будет посвящена мотофристайлу (FMX). Зрители мероприятия смогут насладиться показательными выступлениями известных российских и иностранных райдеров. Среди участников — Кота Кугимура, Марко Пикадо, а также основоположник FMX в России Алексей Колесников, который продемонстрирует трюки, в том числе и на багги.

Любителей мотоциклов также ждет отдельная зона стантрайдинга, в которой пройдет чемпионат России по этому виду спорта и показательные заезды. Свое мастерство продемонстрирует каскадер, глава комиссии по стантрайдингу при Федерации мотоциклетного спорта России Марат Канкадзе.

Масштабная программа ждет в День Московского спорта и любителей шахмат. Главным событием станет сеанс одновременной игры на 60 досках в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Откроет шахматную площадку чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, сенатор Российской Федерации Сергей Карякин. Он сделает первый ход во всех сеансах.

Ночь

Город засыпает, а любители и профессиональные спортсмены просыпаются, чтобы проявить свою силу, выносливость и командный дух. После завершения праздничных мероприятий в «Лужниках» праздник продолжится на улицах столицы. Ночь Московского спорта охватит 15 локаций в центральной части города. Запланировано более 100 тренировок с опытными наставниками.

Фото: соцсети «Московского спорта»

На Пушкинской площади расположится зона сайклинга, где пройдут массовые тренировки с музыкальным сопровождением от диджеев, на Кудринской площади можно будет попробовать джампинг-фитнес или пройти полосу препятствий. На Тверской площади пройдут соревнования и мастер-классы по стритболу.

Зрелищной обещает быть и площадка для фехтования в Новопушкинском сквере. Посмотреть на выступления известных спортсменов можно будет с 20.00 до 23.00, а взять в руки рапиру с 21.00. Любителям настольных игр стоит пойти на Никольскую улицу, которую оборудуют специальными столами и стульями. Временные турники и рукоходы поставят на Новой площади, а на Большой Никитской улице научат сборке кубика Рубика.

Зона брейк-данса, где пройдут баттлы профессионалов, мастер-классы и соревнования, расположится на Старом Арбате. В этой же локации гостей будут ждать разнообразные активности, связанные с брейк-дансом.

В День и Ночь Московского спорта все активности для гостей будут бесплатными, но для участия в некоторых мероприятиях может потребоваться предварительная регистрация. День Московского спорта пройдет с 11:00 до 20:00, а Ночь Московского спорта — с 20:00 до 23:00.

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