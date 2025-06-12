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11:33, 12 июня 2025Забота о себе

Какие лекарства обязательно должны быть в каждой домашней аптечке? Отвечает врач

Врач Шелобанова: Аспирин в домашней аптечке поможет при инфаркте
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Домашняя аптечка не является заменой медицинской помощи, но с ее помощью можно облегчить симптомы и стабилизировать опасное состояние до обращения в больницу. Врач общей практики сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Анна Шелобанова рассказала «Ленте.ру», какие лекарства всегда необходимо иметь дома.

Фото: Maks Tarkivskyi / Shutterstock / Fotodom

  • Обезболивающие и жаропонижающие препараты: парацетамол и ибупрофен. Они помогут при головной боли, температуре, мышечных и суставных болях.
  • Спазмолитики: дротаверин. Они необходимы при проблемах с желудком и кишечником, менструальных болях.
  • Препараты от диареи и запора: лоперамид, свечи с глицерином, «Полисорб», «Смекта», «Энтеросгель» и «Микролакс».
  • Лекарства от боли в горле, капли в нос и порошки, к примеру, «Терафлю». Используются в период простуд.
  • Антигистаминные препараты: цетиризин и хлоропирамин. Полезны не только при аллергии, но также при укусах насекомых и различных кожных реакциях.
  • Настойки валерианы и пустырника для устранения стресса, бессонницы и тревожности.
  • «Валидол» и «Корвалол» для сердечно-сосудистой системы.
  • Нитроглицерин и аспирин необходимы на случай инфаркта, а каптоприл ─ инсульта.
  • Базовый перевязочный и антисептический набор: стерильные бинты, вата, пластырь, перекись водорода, хлоргексидин, зеленка или йод, «Пантенол», жгут, ножницы, пинцет.
  • Нашатырный спирт для обработки ран и экстренного пробуждения при потере сознания.
  • Градусник, тонометр и мерный стаканчик для точного дозирования препаратов.
  • Детские формы лекарств: сиропы, свечи и суспензии.

Ранее врач Борис Мадрау заявил, что существует, помимо обычного, еще и микроинсульт. По его словам, данное заболевание можно заподозрить по сильной усталости.

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