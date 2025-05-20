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13:27, 20 мая 2025Забота о себе

Названы семь признаков микроинсульта

Врач Мадрау назвал усталость симптомом микроинсульта
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Врач Борис Мадрау заявил, что микроинсульт можно заподозрить по семи признакам. Их он назвал в беседе с изданием Infobae.

Как отметил Мадрау, при микроинсульте у человека могут появиться проблемы с мышлением. Также данное заболевание проявляется депрессией и тревожностью. Кроме того, о нем может говорить сильная усталость.

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По словам медика, у микроинсульта имеются и более явные симптомы. В качестве примера он привел слабость в конечностях, затрудненную речь и проблемы с мимикой. В заключение эксперт отметил, что микроинсульт, в отличие от обычного, чаще всего проходит самостоятельно и не приводит к необратимому повреждению головного мозга, но, несмотря на это, все равно необходимо обращаться за медицинской помощью.

Ранее кардиолог Владимир Глаголев развеял опасные мифы о высоком артериальном давлении. По его словам, человек может не знать о наличии у себя гипертонии.

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