Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:36, 13 июня 2025Забота о себеЭксклюзив

Похмелье может испортить все выходные. Как его избежать? Четыре лайфхака от врача

Врач Чистик: Избежать похмелья поможет жирная еда перед употреблением алкоголя
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Похмелья после застолья с алкоголем можно избежать, если предпринять несколько несложных мер. Терапевт «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик рассказала «Ленте.ру», как избежать похмельного синдрома, и перечислила четыре простых лайфхака.

  • Перед употреблением алкоголя стоит съесть жирную пищу или продукты с высоким содержанием клетчатки (фрукты, овощи) — они замедлят всасывание алкоголя.
  • На каждые 100 миллилитров алкоголя надо выпивать 200 миллилитров воды, чтобы предотвратить обезвоживание.
  • Существенно снизить риск похмелья можно, если выбирать качественные напитки. Алкоголя с примесями и сивушными маслами следует избегать, так как он усиливает тяжесть похмелья.
  • Также необходимо соблюдать умеренность в употреблении алкоголя: спиртные напитки надо чередовать с безалкогольными.

Фото: fornStudio / Shutterstock / Fotodom

Если же избежать похмелья не получилось, чтобы облегчить его симптомы, Чистик рекомендовала прежде всего восстановить водный баланс. Для этого надо пить много воды или напитков, содержащих электролиты. Врач добавила, что при похмелье можно принять успокоительные и обезболивающие препараты. Важно также хорошо выспаться, так как отдых — это лучший способ избавиться от неприятных проявлений похмельного синдрома.

Ранее Всемирная организация здравоохранения опубликовала результаты многолетнего исследования, согласно которым безопасного уровня потребления алкоголя не существует. По словам специалистов организации, риск для здоровья возникает с первой же каплей спиртного.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль зафиксировал запуск БПЛА со стороны Ирана

    Жириновский предсказал обострение конфликта на Ближнем Востоке

    Минобороны сообщило о взятии населенных пунктов в Сумской области и в ДНР

    Оскорбившую бойцов СВО блогершу задержали при помощи спасателей

    Герасимов отметил успехи группировки «Запад» при выполнении задач в ходе СВО

    Названа основная причина ухода главного тренера ЦСКА

    Аналитик предупредил о риске полномасштабной войны между Израилем и Ираном

    В офисе Нетаньяху заявили о готовности к полноценной войне с Ираном

    Иран анонсировал охоту на крыс после ночного удара Израиля

    Похмелье может испортить все выходные. Как его избежать? Четыре лайфхака от врача

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости