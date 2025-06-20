Водные гонки, карнавалы и экстремальные шоу. Как столица удивит этим летом?

Городской фестиваль «Две реки» пройдет 21 июня в акваториях Москвы-реки, Яузы и Водоотводного канала. Подробности — в материале «Ленты.ру»

Фестиваль «Две реки» объединит спорт, искусство и летнюю энергию столицы. Он включает соревнования по академической гребле и хайдайвингу, карнавальный заплыв на сапах по Яузе, бесплатные прогулки на лодках-викингах и показательные выступления мастеров водных гонок. А еще будет много спортивных развлечений, музыки, танцев, выступлений артистов и шоу воздушных змеев.

Гребля, «викинги» и карнавал на сапах

Спортивный фестиваль на воде «Две реки» в столице будет идти с утра до вечера 21 июня. Как обещает организатор фестиваля, Департамент спорта города Москвы, он станет самым большим спортивным фестивалем на воде в столице. Насыщенная программа включает в себя множество развлечений и зрелищ, обещающих незабываемые впечатления. Можно будет и поболеть за спортсменов, и восхититься их мастерством на показательных выступлениях, и самому стать участником веселых мероприятий. И что самое приятное — совершенно бесплатно!

Фото: социальные сети «Московского спорта»

Фестиваль «Две реки» стартует в 10:30 утра. На Водоотводном канале в это время начнутся соревнования по академической гребле. Первыми состоятся заплывы на двойках и одиночках на дистанцию в 470 метров. Спортсмены пройдут участок от памятника Петру I до Малого Каменного моста. Гонки на восьмерках стартуют в 13 часов, гребцы преодолеют дистанцию в 1390 метров от Крымского моста до памятника Петру I.

А пока гребцы соревнуются, зрители смогут бесплатно покататься на лодках-«викингах» по Водоотводному каналу. Развлечение будет доступно с 10:30 до 14:30.

Фото: социальные сети «Московского спорта»

На Яузе фестиваль откроется в 11 часов утра и продлится до 17 часов. Здесь гостей водного праздника ждут развлечения на самый разный вкус: VR-серфинг, театральные шествия, открытые тренировки, городские виды спорта. Желающие принять активное участие в фестивале смогут присоединиться к мастер-классам по завязыванию морских узлов, росписи гипсовых фигур и брелоков, изготовлению значков.

SUP-заплыв продлится пять часов — с 12:00 до 17:00. Сбор участников начнется с 10 утра. В конкурсе будет 10 номинаций, в том числе «Самый креативный костюм», «Лучшее оформление сап-доски», «Самая яркая корпоративная команда». Все участники получают стартовые наборы, а победители номинаций — специальные призы от организаторов.

Кульминационным моментом фестиваля «Две реки» станет открытый для всех желающих карнавальный заплыв на сапах по Яузе от Малого Устьинского моста до Сыромятнического гидроузла и обратно

Для участия в заплыве надо пройти регистрацию, выбрать номинацию, а дальше остается выбрать образ и принять участие в конкурсе. Если у вас нет собственной сап-доски, ее можно арендовать на месте, предварительно договорившись с одним из SUP-клубов. Перед стартом на площадке у Малого Устьинского моста для всех желающих пройдет разминка с тренером.

В центре событий

Главной площадкой фестиваля «Две реки» станет акватория Москва-реки. Драйва празднику задаст барабанное шоу от Vasiliev Groove Show, которое начнется в 10:30 у Безымянного моста.

Фото: социальные сети «Московского спорта»

Яркие впечатления обещают показательные выступления по водно-моторным видам спорта: гонки на скоростных водных болидах, аквабайках и мотосерфах, трюки на гидрофлайбордах.

В 14 часов у главной сцены начнется шоу воздушных змеев от воздушного театра «УФО» под выступление знаменитого IMPERIALIS ORCHESTRA

Праздничный концерт состоится на главной сцене на Якиманской набережной с 12 до 18 часов. В нем примут участие звездные исполнители — Ваня Дмитриенко, Artik&Asti (Севиль), Алсу и Акмаль. Более того, на сцене-барже в акватории Москва-реки рядом с Крымской набережной и парком Музеон свои хиты исполнит NILETTO.

У парка Музеон в 16:30 начнется самое экстремальное мероприятие фестиваля — соревнования по хайдайвингу — прыжки в воду с высоты 9-этажного дома

Со специальной трибуны зрители увидят показательные выступления 13 сильнейших спортсменов мира из России, Колумбии, Бразилии, Южной Кореи, Германии, Испании.

Фото: социальные сети «Московского спорта»

Театральные перфомансы будут почти весь день идти на Пречистенской, Серебрянической и Берниковской набережной, а на Берсеневской набережной состоится театральное шествие. Театрализованные представления также пройдут по Крымской и Болотной набережным.

С 14:30 до 15:30 часов на Крымской набережной пройдет флешмоб «Катюша».

Фото: социальные сети «Московского спорта»

Частью фестиваля станет танцевальный марафон на площадке у дома культуры ГЭС-2 на Болотной набережной, здания одной из старейших гидроэлектростанций Москвы. Здесь пройдут танцевальные перформансы и открытые тренировки по зумбе и растяжке.

Найти расположение площадок и расписание мероприятий можно на сайте sport.mos.ru

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