Водные гонки, карнавалы и экстремальные шоу. Как столица удивит этим летом?11:49, 20 июня 2025Фото: социальные сети «Московского спорта»
Городской фестиваль «Две реки» пройдет 21 июня в акваториях Москвы-реки, Яузы и Водоотводного канала. Подробности — в материале «Ленты.ру»
Фестиваль «Две реки» объединит спорт, искусство и летнюю энергию столицы. Он включает соревнования по академической гребле и хайдайвингу, карнавальный заплыв на сапах по Яузе, бесплатные прогулки на лодках-викингах и показательные выступления мастеров водных гонок. А еще будет много спортивных развлечений, музыки, танцев, выступлений артистов и шоу воздушных змеев.
Гребля, «викинги» и карнавал на сапах
Спортивный фестиваль на воде «Две реки» в столице будет идти с утра до вечера 21 июня. Как обещает организатор фестиваля, Департамент спорта города Москвы, он станет самым большим спортивным фестивалем на воде в столице. Насыщенная программа включает в себя множество развлечений и зрелищ, обещающих незабываемые впечатления. Можно будет и поболеть за спортсменов, и восхититься их мастерством на показательных выступлениях, и самому стать участником веселых мероприятий. И что самое приятное — совершенно бесплатно!
Фестиваль «Две реки» стартует в 10:30 утра. На Водоотводном канале в это время начнутся соревнования по академической гребле. Первыми состоятся заплывы на двойках и одиночках на дистанцию в 470 метров. Спортсмены пройдут участок от памятника Петру I до Малого Каменного моста. Гонки на восьмерках стартуют в 13 часов, гребцы преодолеют дистанцию в 1390 метров от Крымского моста до памятника Петру I.
А пока гребцы соревнуются, зрители смогут бесплатно покататься на лодках-«викингах» по Водоотводному каналу. Развлечение будет доступно с 10:30 до 14:30.
На Яузе фестиваль откроется в 11 часов утра и продлится до 17 часов. Здесь гостей водного праздника ждут развлечения на самый разный вкус: VR-серфинг, театральные шествия, открытые тренировки, городские виды спорта. Желающие принять активное участие в фестивале смогут присоединиться к мастер-классам по завязыванию морских узлов, росписи гипсовых фигур и брелоков, изготовлению значков.
SUP-заплыв продлится пять часов — с 12:00 до 17:00. Сбор участников начнется с 10 утра. В конкурсе будет 10 номинаций, в том числе «Самый креативный костюм», «Лучшее оформление сап-доски», «Самая яркая корпоративная команда». Все участники получают стартовые наборы, а победители номинаций — специальные призы от организаторов.
Кульминационным моментом фестиваля «Две реки» станет открытый для всех желающих карнавальный заплыв на сапах по Яузе от Малого Устьинского моста до Сыромятнического гидроузла и обратно
Для участия в заплыве надо пройти регистрацию, выбрать номинацию, а дальше остается выбрать образ и принять участие в конкурсе. Если у вас нет собственной сап-доски, ее можно арендовать на месте, предварительно договорившись с одним из SUP-клубов. Перед стартом на площадке у Малого Устьинского моста для всех желающих пройдет разминка с тренером.
В центре событий
Главной площадкой фестиваля «Две реки» станет акватория Москва-реки. Драйва празднику задаст барабанное шоу от Vasiliev Groove Show, которое начнется в 10:30 у Безымянного моста.
Яркие впечатления обещают показательные выступления по водно-моторным видам спорта: гонки на скоростных водных болидах, аквабайках и мотосерфах, трюки на гидрофлайбордах.
В 14 часов у главной сцены начнется шоу воздушных змеев от воздушного театра «УФО» под выступление знаменитого IMPERIALIS ORCHESTRA
Праздничный концерт состоится на главной сцене на Якиманской набережной с 12 до 18 часов. В нем примут участие звездные исполнители — Ваня Дмитриенко, Artik&Asti (Севиль), Алсу и Акмаль. Более того, на сцене-барже в акватории Москва-реки рядом с Крымской набережной и парком Музеон свои хиты исполнит NILETTO.
У парка Музеон в 16:30 начнется самое экстремальное мероприятие фестиваля — соревнования по хайдайвингу — прыжки в воду с высоты 9-этажного дома
Со специальной трибуны зрители увидят показательные выступления 13 сильнейших спортсменов мира из России, Колумбии, Бразилии, Южной Кореи, Германии, Испании.
Театральные перфомансы будут почти весь день идти на Пречистенской, Серебрянической и Берниковской набережной, а на Берсеневской набережной состоится театральное шествие. Театрализованные представления также пройдут по Крымской и Болотной набережным.
С 14:30 до 15:30 часов на Крымской набережной пройдет флешмоб «Катюша».
Частью фестиваля станет танцевальный марафон на площадке у дома культуры ГЭС-2 на Болотной набережной, здания одной из старейших гидроэлектростанций Москвы. Здесь пройдут танцевальные перформансы и открытые тренировки по зумбе и растяжке.
Найти расположение площадок и расписание мероприятий можно на сайте sport.mos.ru
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