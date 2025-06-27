Валерия и Стас Костюшкин выйдут с москвичами на тренировку. Почему этот марафон нельзя пропустить?

28 и 29 июня в Южном спортивном центре олимпийского комплекса «Лужники» пройдет ежегодный Московский марафон тренировок. Хедлайнерами фестиваля выступят звезды эстрады и спорта, в их числе Валерия и Иосиф Пригожин, олимпийская чемпионка Алина Загитова и многие другие. Организатор мероприятия — Департамент спорта города Москвы. Участников ждут десятки тренировок, шоу, музыка, подарки и атмосфера настоящего лета. Подробности — в материале «Ленты.ру».

Спортивный праздник в «Лужниках» — отличная возможность провести выходные с пользой для здоровья и зарядиться хорошим настроением. Участники Московского марафона тренировок смогут позаниматься любимым видом спорта вместе с известными музыкантами и спортсменами и открыть для себя новые виды физической активности. Посетителей ждут занятия танцами, экзотический для России сабсокер и петанк, растяжка и другие активности.

Фото: Департамент спорта города Москвы

На территории Южного спортивного центра «Лужники» организовано более десяти зон для спорта и развлечений, которые будут доступны всем посетителям. Например, гости смогут опробовать «полосу ниндзя», посоревноваться в армрестлинге и поиграть в мини-гольф.

Будут открыты многофункциональный шатер, зона отдыха, кибербар, фреш-зона и место для городских видов спорта

Для детей созданы специальные игровые зоны. Кроме того, юные гости Московского марафона тренировок смогут повеселиться в сухом бассейне и побывать на специальной тренировке.

Каждый из дней фестиваля завершится концертом: в субботу для гостей выступит певец NЮ, а в воскресенье — певица Ани Лорак.

Фото: Департамент спорта города Москвы

В этом году звездных тренировок будет очень много

Участие во всех мероприятиях Московского марафона тренировок бесплатно. Чтобы точно попасть на занятия с известными музыкантами и спортсменами, нужно заранее зарегистрироваться на сайте фестиваля.

Звезды зовут

Марафон стартует в субботу, 28 июня. В 11:30 его откроет тренировка по стретчингу с Валерией и Иосифом Пригожиным. В 12:45 программа продолжится барре с участием певицы Алсу.

Фото: Департамент спорта города Москвы

Также в первый день фестиваля пройдет детская тренировка с блогером и певицей Миланой Филимоновой, начало — в 14:00. Затем состоится функциональный тренинг со знаменитым футболистом Русланом Нигматуллиным, а в 16:00 начнется незабываемое танцевальное занятие с группой чирлидинга под музыку DJ Groove.

Звездные тренировки продолжатся в воскресенье, 29 июня. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова примет участие в стретчинге. Занятие начнется в 11:30, и с регистрацией на него стоит поспешить.

С 13:30 до 14:15 пройдет занятие по фит-року с участием рэпера ST и блогера Ассоль

Эта тренировка пройдет с музыкальным сопровождением барабанного шоу.

В тренировке по джампингу в 14:45 примет участие певец Стас Костюшкин. А с 16:15 до 17:00 состоится занятие по зумбе с группой «Дискотека Авария».

Фото: Департамент спорта города Москвы

Чтобы сжигать калории было еще интереснее, за участие в массовых тренировках гости марафона получат специальные браслеты. Их можно будет обменять на ценные призы в фирменном стиле фестиваля.

Все подробности о площадках, активностях и расписании доступны на сайте.

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