Улицы Москвы заполнят тысячи спортсменов. Почему День и Ночь спорта нельзя пропустить?

5 июля Москва станет точкой притяжения для спортсменов и приверженцев активного образа жизни. В этот день пройдут сразу два масштабных события: День Московского спорта в олимпийском комплексе «Лужники» и Ночь Московского спорта прямо на улицах города. Гости смогут поучаствовать в мастер-классах и соревнованиях, а также встретиться со звездными спортсменами и послушать концерт с участием известных артистов. Организатор мероприятий — Департамент спорта города Москвы.

Посетителей ждут разнообразные тренировки, мастер-классы и развлечения, в которых сможет принять участие любой желающий. Всего на территории «Лужников» появятся более 30 тематических зон с разными активностями

От паркура до стрельбы из лука

С 11 утра и до 21:30 спортивный комплекс предложит гостям насыщенную программу. Территорию поделят на специализированные зоны, каждая из которых будет посвящена разным видам физической активности. Любители экстремальных видов спорта смогут попробовать свои силы в паркуре или стрельбе из лука, поклонники уличного фитнеса — принять участие в мастер-классах по воркауту и силовой атлетике. Для тех, кто предпочитает командные виды спорта, организуют массовые тренировки по настольному теннису и соревнования на специальных полосах препятствий.

Фото: Департамент спорта города Москвы

Также среди примечательных событий — массовая тренировка по стретчингу, которая пройдет в 11:00 на главной арене комплекса, и тренировка по барре в 12.30.

Их проведет известная гимнастка, двукратный призер чемпионатов мира и популярный фитнес-блогер Самира Мустафаева

Она продемонстрирует зрителям авторский комплекс упражнений. На большинство площадок вход свободный, но чтобы принять участие в некоторых событиях, нужно зарегистрироваться на сайте.

Музыкальный марафон на свежем воздухе

С 13:30 на главной сцене развернется концерт, который станет отличным дополнением к спортивной программе. В течение восьми часов перед зрителями выступят более пятидесяти популярных исполнителей, включая таких звезд как Artik&Asti, UMA2RMAN, Лолита, SEREBRO, Бьянка, Юлиана Караулова и другие. Ведущими праздничного шоу станут Макс Фреш и радиоведущие утреннего шоу «1+1» на Новом Радио Калинин и Райтраун.

Фото: Департамент спорта города Москвы

Ночные спортивные приключения в центре Москвы

Ближе к закату спортивный праздник переместится на улицы столицы. С 20:00 до 23:00 центральные площади превратятся в огромные спортивные пространства под открытым небом.

Фото: Департамент спорта города Москвы

Тверская улица станет центром стритбола — там пройдут мастер-классы и флеш-турниры по этому виду спорта, а в Климентовском переулке развернется экстремальная зона с памп-треком и рампой для скейтбордистов и самокатчиков.

На Пятницкой улице можно будет взглянуть на выступления по роуп скиппингу

А на Старом Арбате заработает брейк-данс-площадка, где пройдут не только выступления профессионалов, но и командные, а также одиночные соревнования.

На Мясницкой улице можно будет сыграть или принять участие в состязаниях по настольному теннису, а на Никольской все желающие смогут сыграть в настольный футбол и хоккей. Поклонники интеллектуальных видов спорта смогут сразиться в шахматных турнирах на площади Революции, а на Большой Никитской улице — пособирать на скорость кубик Рубика.

Фото: Департамент спорта города Москвы

Возможности для каждого

Особенностью этого масштабного праздника является его доступность — все мероприятия абсолютно бесплатны.

Департамент спорта города Москвы предусмотрел программу как для профессионалов, так и для новичков, делающих первые шаги в спорте

Поэтому каждый сможет найти себе активность по душе. День и Ночь Московского спорта — отличная возможность попробовать новые виды активности, пообщаться с известными спортсменами, зарядиться энергией и найти единомышленников. Подробная программа событий доступна на официальном сайте.

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