Женский фестиваль спорта пройдет в Москве. Почему его стоит увидеть всем?

12 июля в парке «Музеон» пройдет Женский фестиваль спорта. Участниц ждут тренировки, мастер-классы, лекции, модные показы, творческие встречи и разговоры о красоте и здоровье. Среди хедлайнеров мероприятия — актриса театра и кино Ирина Горбачева, визажист и предприниматель Елена Крыгина, а также эксперт моды и телеведущий Владислав Лисовец. Организовал все это Департамент спорта города Москвы. Кто будет зажигать на фестивале и почему стоит его посетить — в материале «Ленты.ру».

Принять участие в Женском фестивале спорта можно независимо от возраста и уровня физической подготовки. Программа составлена так, чтобы каждая участница нашла мероприятие по душе.

Фото: Департамент спорта города Москвы

Праздник красоты и спорта пройдет с 11:00 до 20:30. Вход свободный, однако важно заранее зарегистрироваться для участия в отдельных тренировках. Всего их будет более 30 — от занятий, направленных на повышение общей физической подготовки, до йоги и танцев.

Что выбрать?

Пространство фестиваля разделено на пять функциональных зон. На Главной сцене пройдут тренировки по джампингу на мини-батутах. Так же участниц ждут зумба и тренинг по фит-року, который сочетает в себе элементы танцев, силовые упражнения и кардионагрузку.

На Главной сцене запланированы выступления российского рэпера и телеведущего Натана (15:30 — 16:15), певицы Алсу (18:30 — 19:15) и музыканта Олега Майами (19:30 — 20:15)

На сцене «Нова» пройдут занятия йогой, пилатесом, растяжкой, барре (это вид фитнеса, который сочетает в себе элементы балета, пилатеса и йоги), а также функциональные и танцевальные тренировки.

Фото: Департамент спорта города Москвы

Летний кинотеатр парка «Музеон» превратится в Лекторий, где можно будет обсудить самые важные женские вопросы со знаменитостями. Например, актриса Ирина Горбачева проведет паблик-ток «Как просыпаться правильно и быть в ресурсе целый день» (12:00 — 12:45). Эксперт моды Владислав Лисовец расскажет, как создать индивидуальный стиль с помощью спортивных элементов (15:00 — 15:45), а визажист, блогер и предприниматель Елена Крыгина проведет дискуссию «Энергия красоты: как совмещать здоровый образ жизни, карьеру и любовь к себе» (17:00 — 17:45). Завершит серию паблик-токов «живой» подкаст блогера Ассоль «О чем (не) говорят женщины».

В зоне деревянной террасы у Сухого фонтана состоится тренировка от SMSTRETCHING в розовом дресс-коде (11:00 — 11:45). Посетить ее стоит хотя бы ради необычных групповых фото. Также будет организована функциональная тренировка от команды «Звездный десант» (12:00 — 12:45) и занятие танцами с группой чирлидинга под DJ Groove (16:00 — 17:00).

На террасе у фонтана пройдут пять модных показов

Свои коллекции представят российские бренды спортивной одежды. Завершится вечер выступлением DJ Sunset Set (19:00 — 20:00).

Фото: Департамент спорта города Москвы

На фестивале будет оборудована зона сайклинга, где пройдут групповые тренировки на велотренажерах. За время фестиваля состоится пять часовых «заездов».

Не только для женщин

На Женском фестивале позаботились, чтобы весело было не только девочкам, но и всей семье. В отдельном пространстве расположится «Мужская зона», где можно будет поиграть в настольный футбол и хоккей, бадминтон и фрисби, а также отдохнуть в кибербаре и поиграть в приставку.

Для детей создана игровая зона с аниматорами

Юные посетители фестиваля смогут сделать аквагрим, посетить мастер-классы и дискотеку с мыльными пузырями.

Разнообразная программа Женского фестиваля спорта позволит каждому найти подходящее мероприятие и получить незабываемые впечатления.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМОДАТЕЛЬ

АНО «Спортивные События»

ИНН 9717086174

0+