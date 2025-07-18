Забег по Садовому. Чем удивит самый масштабный беговой фестиваль лета?

В субботу 19 июля в Москве состоится Большой фестиваль бега. Трассы соревнований пройдут по Садовому кольцу: участников ждут дистанции в 5, 10 и 15 километров. Победители забегов получат ценные призы, а для гостей подготовлена насыщенная культурная программа. По всему маршруту будут работать тематические площадки, выступать артисты и музыканты. Организовал мероприятие Департамент спорта города Москвы при поддержке Бегового сообщества. Как получить от фестиваля максимум удовольствия и пользы — в материале «Ленты.ру».

Большой фестиваль бега начнется в 17 часов с открытия стартово-финишного городка и главной сцены. Сердце праздника расположится возле Сквера Девичьего поля.

Фото: Беговое сообщество

Выступления на главной сцене начнутся с разминки, которую для участников забегов проведут профессиональные спортсмены. Далее здесь выступят Zventa Sventana с новым прочтением фольклорных мотивов, группа «Фарш», которая исполнит мировые хиты рок- и панк-музыки, ансамбль IMPERIALIS ORCHESTRA, объединяющий стили от барокко до рока, и другие артисты. Все желающие смогут принять участие в массовом флешмобе, который проведет студия танца МАРТА, и спеть любимую песню в сопровождении живого оркестра.

Общайся и веселись

В 18:00 откроются тематические площадки фестиваля, расположенные по всему маршруту вдоль Садового кольца. Их четыре: «Узнавай», «Зажигай», «Веселись» и «Общайся».

Зона «Узнавай» на Крымском Валу предназначена для тех, кто любит совмещать бег и знания. Здесь пройдут лекции, дыхательные практики, живая запись подкаста «Бег вреден» и спортивный квиз. В завершение вечера здесь выступит кавер-группа «Жюль Верн».

Фото: Беговое сообщество

На площадке «Зажигай» на Садовой-Самотечной улице выступят артисты музыкального фестиваля «Ленинградские мосты», танцевальные команды, духовой оркестр BRASS BAND и кавер-группы. Это пространство ритма и драйва, здесь ближе к вечеру состоится большое DJ-шоу под открытым небом.

Площадка «Веселись» на Кудринской площади предназначена для всей семьи, друзей и всех, кто просто хочет хорошо провести время. В программе — мастер-класс по чирлидингу от группы поддержки RED FOX, семейная разминка, фан-забеги, эстафеты для детей и взрослых, музыкальное представление «Рейс счастья», хор со зрителями и шоу импровизаторов.

Завершит вечер DJ-сет от DJ Omii

Площадка «Общайся» расположена на пересечении Зубовской улицы и Смоленского бульвара. Здесь каждый любитель бега сможет найти единомышленников и узнать больше об этом виде спорта. На площадке пройдут презентации беговых клубов — Mission 42.2, Беговые Кайфушники, FURIA SQUAD, Social Run Community, ⁠#марафонудома, Rosatom Running Club, Беговой клуб НИУ ВШЭ. Атмосферу вечера поддержит выступление духового шоу от BRASS BAND и DJ-сет от Никиты Ефимова, который поможет спортсменам собрать плейлист для тренировок.

Все бегут

Старт забега на дистанцию 15 км состоится в 19:00 на Зубовском и Смоленском бульварах. Спортсменам предстоит сделать почти полный круг по Садовому кольцу. Забег на 10 километров начнется в 21:30, а на 5 километров — в 23:30.

На старте всех спортсменов будет провожать диджей Кирилл Чураков (DJ Fan1a)

Тем, кто хочет принять участие в соревнованиях, необходимо заранее зарегистрироваться, а затем получить свой номер и стартовый набор. Регистрация уже идет на портале фестиваля. Участвовать можно с 14 лет, однако несовершеннолетние должны предоставить письменное разрешение от родителей. Также понадобится медицинская справка и другие документы, подробнее об этом в инструкции.

Выдача номеров и стартовых наборов участников уже идет в Спортивном комплексе «Мегаспорт» имени А.В. Тарасова (станция метро ЦСКА). Получить их можно 18 июля с 11:00 до 20:00 и 19 июля с 10:00 до 16:00.

Фото: Беговое сообщество

В стартовом наборе участники получат чип хронометража, номер участника, а также наклейки для камеры хранения, сумку и набор светящихся браслетов. На финише каждый получит памятную медаль за участие в забеге.

На протяжении всей дистанции участники будут слышать выступления артистов. У них в этот момент будет проходить свой конкурс более чем на 10 площадках. Голосование за лучший коллектив состоится в телеграм-канале Бегового сообщества.

Что получат победители

Участников, показавших лучшие результаты, ждут ценные призы.

Дистанция 15 км

1-е место — автомобиль Москвич 3е,

2-е место — 200 000 рублей,

3-е место — 100 000 рублей.

Дистанция 10 км

1-е место — автомобиль Москвич 3е,

2-е место — 50 000 рублей,

3-е место — 40 000 рублей.

Дистанция 5 км

1-е место — 30 000 рублей,

2-е место — 20 000 рублей,

3-е место — 10 000 рублей.

Отвечать за настроение на финише будет диджей Александр Варваров (DJ Varvarov)

Большой фестиваль должен напомнить жителям города, что бег – это уникальный способ досуга, который доступен каждому всегда и везде.

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