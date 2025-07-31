Фигуристы, бокс и брейк-данс. Что ждет гостей «Ночи спорта»?15:33, 31 июля 2025Фото: Департамент спорта города Москвы
Вечером 2 августа центре Москвы стартует традиционный летний спортивный фестиваль «Ночь московского спорта». В этом году спортивный праздник пройдет сразу на 17 площадках в историческом центре города. Организатором мероприятия выступает Департамент спорта города Москвы.
Программа охватывает более 100 различных активностей по 24 видам спорта. На каждой площадке горожан ждут тренировки, мастер-классы, турниры, показательные выступления, встречи со звездами спорта и возможность попробовать свои силы в самых разных спортивных дисциплинах. Все активности фестиваля будут бесплатными для всех желающих, но для некоторых потребуется предварительная регистрация.
Фан-встречи с легендами фигурного катания: от Щербаковой до Ягудина
Одним из главных событий вечера станут встречи с прославленными российскими фигуристами. В Ильинском сквере на Китай-городе в течение трех часов пройдут открытые фан-встречи, в которых примут участие олимпийские чемпионы, призеры международных соревнований и звезды фигурного сообщества.
Программу в 20:00 откроет танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин — четырехкратные чемпионы России по танцам на льду. В 20:30 к зрителям выйдет Евгения Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы, одна из самых узнаваемых фигуристок в мире.
В 21:10 состоится встреча с Марком Кондратюком — бронзовым призером Олимпиады, чемпионом России и Европы. Далее, в 21:40, на сцену поднимется олимпийская чемпионка и чемпионка мира и Европы Анна Щербакова.
Завершит вечер в 22:20 олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин — фигура, не требующая представления. Ведущим программы выступит спортсмен и телеведущий Денис Стойков.
Регистрация на фан-встречу не требуется
Во время этих встреч спортсмены расскажут о своей карьере, поделятся планами на будущее и новостями из личной жизни, а также ответят на вопросы зрителей. Это уникальная возможность для поклонников фигурного катания пообщаться с кумирами в неформальной обстановке, сделать фото и получить автограф.
От сайклинга до мотофристайла: спорт на улицах столицы
Спортивная активность развернется на центральных улицах города и в популярных общественных пространствах.
На Пушкинской площади гостей ждет зона сайклинга. Здесь под музыку и DJ-сеты пройдут массовые тренировки на велотренажерах.
Кудринская площадь станет полигоном для любителей экстрима: здесь можно будет пройти полосу препятствий и попробовать джампинг — популярную тренировку на специальных мини-батутах, которая развивает одновременно выносливость, координацию и силу.
Тверская площадь превратится в арену уличного баскетбола. Там пройдут флеш-турниры и игры по стритбаскету с участием профессиональных игроков. Желающие смогут не только наблюдать за матчами, но и принять участие в играх.
На Театральной площади соберутся любитель шахмат. Эта локация станет островком интеллектуального спорта: можно будет сразиться с сильными соперниками или просто понаблюдать за игрой мастеров.
В Камергерском переулке установят ринг, на котором состоятся боксерские поединки
Рядом пройдут соревнования по воркауту и паркуру.
Старый Арбат станет одной из самых активных точек фестиваля. Здесь состоятся батлы по брейк-дансу, а в Большом Николопесковском переулке пройдут мастер-классы и показательные шоу.
В Малом Николопесковском переулке зрителей ждет шоу силового спорта: выступят 15 сильнейших атлетов России.
Особого внимания заслуживает фонтанная площадь Парка Горького, где пройдет захватывающее мотофристайл-шоу. FMX-райдеры исполнят серию трюков в воздухе, прыгая на мотоциклах через специальные трамплины. Это одно из самых экстремальных направлений в мотоспорте, его зрелищность привлекает внимание зрителей всех возрастов.
Игры на любой вкус: от городков до настольного хоккея
Улицы города в этот вечер станут ареной для спортивных игр. На Мясницкой улице установят столы для настольного тенниса, и все желающие смогут принять участие в матчах на скорость и точность. Никольская улица примет турниры по настольному футболу и хоккею.
На Большой Никитской будет работать площадка для игры в городки — традиционной русской спортивной забавы, имеющей глубокие исторические корни. Гости смогут попробовать себя в этом виде спорта.
Все активности фестиваля бесплатны, однако для некоторых мероприятий требуется предварительная регистрация
Подробная информация о локациях, расписании, а также возможность зарегистрироваться доступны на официальном сайте мероприятия: https://day.sport.moscow/.
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